Fed kararlarıyla TÜFE ve ÜFE rakamlarının ekonomimize etkileri…

Ferda BESLİ

BESFİN CEO’SU

Geçen haftanın en önemli makro konularının başında, Fed’in 50 baz puan faiz artışı ve ülkemizde açıklanan TÜFE ve ÜFE enflasyon rakamları yer aldı. Jeopolitik riskler devam ederken, artan enflasyon, yüksek emtia fiyatları ve ABD bono faizlerinde yükseliş piyasaları tedirgin ediyor. Başlıklar halinde ekonomimize etkilerini değerlendirirsek;

Nisan 2022 enflasyonu TÜFE için yüzde 69.97 ve ÜFE için de yüzde 121.82 olarak açıklandı. Daha önce de yazmıştım TL borçlanmada şu anda faiz negatif. Yaklaşık yüzde 20 ile borçlanan bir şirketin ödediği reel faiz yüzde – 50. Önerim, gerek işletme sermayesi gerek ise ihracat, stratejik ürünler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için TCMB Politika Faizi olan yüzde 14’ü referans alan uzun vadeli krediler tercih edilmelidir.

Güçlü doların, dış ticaret açığı olan ülkelere etkisi sürüyor

2022 yılında USD yüzde 8 değer kazandı. Sadece gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değil, Japon Yeni, EUR, GBP gibi kuvvetli paralar da değer kaybetti. Dolayısıyla güçlü USD dış ticaret açığı olan ülkeleri olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlk 4 ayda geçen yıl aynı dönemde 14.1 milyar USD olan açığımız 32.5 milyar USD olarak gerçekleşti. İhracatımız aynı dönemde yüzde 21.7 artarken ithalatımız yüzde 40.1 arttı. Nisan/2022 de rekor ihracat artışına karşın 29.5 milyar USD da ithalat yaptık. Güçlü USD ve yüksek emtia fiyatları dengemizi bozuyor ve döviz talebi üzerinde baskı devam edecek. REK (Reel Efektif Kuru) Aralık 2021 de gördüğü tarihi dip noktası olan 47.72’den Nisan 2022’de 57.05’e çıktı ve TL dip noktasından bugüne kadar yüzde 20 değer kazandı. Aylık enflasyon farkı kadar değer kaybı olmadığından değerlenme devam edecek görünüyor. Dış ticaret açığı açısından negatif, enflasyon açısından pozitif olup 60-65 bandının kur açısından denge ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum.

Fed'in faiz artışı, borçlanmayı negatif etkilemeye devam ediyor

Fed’in faiz artışı ve yükselen ABD 10 yıllıkları (yüzde 3.2) borçlanma açısından negatif unsur olmaya devam ediyor. Reel sektörün kullandığı kredilerin yüzde 56.5 fixed, yüzde 43.5’u değişken. Kredi faizlerin yeniden belirlendiği dönemler geldiğinde değişken faizli kredilerde en az 100 -150 baz puan artış oldu. Daha da artmasına karşın faiz swap’ları alternatif olabilir.