Fed piyasaları yaz gecesi rüyasından buzlu suyla uyandırdı

Fed Başkanı Powell’ın konuşması sonrası ABD hisselerinde yüzde 3’ün üzerinde kayıpla haftaya başlıyoruz. Tahvil faizlerinde ve dolarda sınırlı yükseliş ile hisseye göre çok daha yumuşak bir tepki görüyoruz. Powell’ın konuşmasında eylül toplantısına yönelik özel bir mesaj yok. Veriye bağlı olarak 75 baz puan artışın halen masada olduğunu söylüyor. Biz eylül için 75 puan, sene sonuna kadar 125 baz puan artış tahminimizi koruyoruz. Piyasayı asıl korkutan Powell’ın konuşmasında enflasyonla mücadelenin şirketlerin ve hane halkının canını acıtabileceğini vurgulaması ve piyasaları “erken faiz indiriminin yaratacağı olası risklere” karşı uyarması. 2023 yılında faiz indirimi bekleyen yatırımcılar için kötü haber.

Fed enflasyona karşı mücadelede kararlı olduğunu söylerken yalnız değil. Avrupa, İngiltere, Kore, Avustralya merkez bankaları da benzer bir söylem içinde.

IMF enflasyonla mücadelenin zorlu bir süreç olacağını ve iki yılı bulabileceğini söylüyor. IIF para politikasının tek başına yeterli olmayacağını ülkelerin birlikte hareket ederek, pandemi ve savaş nedeniyle oluşan, arz kaynaklı sorunları çözmesi gerektiğini vurguluyor.

Türkiye varlıkları ABD borsasındaki sert satışlara karşı Cuma günü iyi dayandı. BİST 30 ve banka endeksleri tepe noktalarına göre yüzde 2 ve yüzde 4 gerilemesine rağmen günü pozitif kapattı. Eurobond ve piyasasındaki zararlar göz ardı edilebilecek boyutta.

Borsa İstanbul’un seçimlere giden süreçte orta vadede yükselişine devam edeceğine inanıyoruz. Kısa vadede Fed kaynaklı oynaklık devam edebilir. Ağustos ABD tarım dışı istihdam ve enflasyon verileri ve eylül Fed toplantısı öncesi oynaklık yükselebilir. Kısa vadeli yatırım yapan yatırımcıların bu dönemlerde zarar-durdur seviyelerini kullanmaları ve kaldıraç küçültmeleri gerekiyor.