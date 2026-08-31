Fed randevusuna kadar ‘testere’ seyri

Fed Başkanı Kevin Warsh’un geçen haftanın son iş günündeki şahin mesajları küresel piyasalarda ani satış dalgasını tetikledi, özellikle altın ve kripto paralarda sert geri çekilmeler yaşandı. Piyasalar, yeni haftaya yüksek oynaklık riskiyle girdi; 16 Eylül’deki Fed toplantısına kadar testere seyri bekleniyor, kalıcı yön faiz kararıyla netleşecek.

Geçen haftanın son saatle­rinde yaşanan Warsh tür­bülansı sonrası küresel fi­nansal piyasalar, yeni haftaya da yüksek oynaklık riskiyle giriyor. Pi­yasalar, Federal Rezerv’in (Fed)16 Eylül’deki kritik faiz toplantısına kadar olan sürede güçlü dolar bas­kısı altında yön arayacak.

Yeni Fed Başkanı Kevin Wars­h’un cuma günü yaptığı şahin ton­lu açıklamaların ardından özellikle altın fiyatlarında olmak üzere piya­salarda yaşanan sert dalgalanma­nın ardından yatırımcılar, Fed faiz kararına kilitlenmiş durumda. Bu tarihe kadar geçecek sürede piyasa­larda veri odaklı ve dalgalı bir “tes­tere” seyrinin hâkim olması bekle­niyor. Analistler, bu süreçte anlık veri açıklamalarıyla sert dalgalan­malar yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Piyasaların kalıcı yönü ise Fed’in faiz kararı ile netleşecek. Yön netleşene kadar kaldıraçlı işlemlerden kaçınılma­sı ve portföylerdeki nakit veya likit varlık oranının artırılarak faiz ka­rarı sonrası oluşacak alım fırsatla­rı için alan yaratılması stratejik bir yol haritası olarak öne çıkıyor.

Cuma günü piyasalarda yaşa­nan hareketliliğin ana tetikleyici­si, Kevin Warsh’un Jackson Ho­le Ekonomik Sempozyumu’nda yaptığı şahin tonlu açıklamalar ol­du. Warsh’un enflasyonun halen kontrol altına alınamadığının tar­tışmasız olduğunu vurgulaması ve ek faiz artışlarına yeşil ışık yak­ması, eylül ayında faiz artışı yapıl­ma ihtimalini aniden yüzde 60 se­viyelerine tırmandırdı.

Bu mesajların ardından küresel piyasalarda başlıca şu gelişmeler kaydedildi:

Tahvil ve dolar yükseldi: ABD 2 yıllık tahvil faizleri hızla yüzde 4,298 seviyesine tırmandı. ABD Dolar Endeksi (DXY) 99,20 sevi­yesine kadar yükselirken, Euro/ Dolar (EUR/USD) paritesi 1,1645 seviyelerine geriledi.

Wall Street satıcılı kapattı: S&P 500 yüzde 0,25, Nasdaq ise yüzde 0,52 değer kaybetti. Nas­daq’taki düşüşte, PayPal’ın 50 milyar dolarlık satın alma görüş­melerinin iptal olmasıyla yüzde 12,7 çökmesi de etkili oldu.

Borsa İstanbul pozitif ayrıştı: Kü­resel satış baskısına meydan oku­yan BIST 100 endeksi, hafta sonu öncesinde güçlü duruşunu koru­yarak günü yüzde 0,45 yükselişle 14.641,56 puandan tamamladı.

Altında sert düşüş

Warsh’un konuşması küresel bazda doları güçlendirirken altını vurdu. İç piyasada ise Dolar/TL ha­lihazırda yukarı yönlü ve güçlü ya­pısını koruduğu için, küresel dolar dalgasından çok sert etkilenmeyip yatay-pozitif bandını korudu. An­cak ons altındaki yüzde 3’lük sert kayıp, içerideki Gram Altın fiyat­larında da cuma akşamı hissedilir bir geri çekilmeye neden oldu. Ke­vin Warsh Türkiye saati ile 17.00’de kürsüye çıkıp şahin tonlu konuş­masına başladığı an ons altın 4.600 dolar civarında seyrediyordu. Sa­at 19.00 itibarıyla ilk açıklamaların yarattığı şok dalgasıyla düşüş yüz­de 1’i aştı ve ons fiyatı 4.544 dolara indi. Warsh’un konuşmanın başla­masından yaklaşık 6 saat sonra sa­at 22.50 itibarıyla, vadeli işlemle­rin ve spot piyasanın kapanış sa­atlerine doğru günlük değer kaybı yüzde 3,18’i buldu ve altın 4.454 dolara kadar çakılarak günün en dip seviyesini gördü.

Kevin Warsh’un açıklamaları öncesinde Tür­kiye’de hafta içinde 7.262 TL seviyesini test eden ve cuma günü konuş­ma öncesin­de 7.110- 7.125 TL bandında seyreden spot gram altın, şa­hin mesajların ardından yaklaşık yüzde 2-3 ara­sında değer kaybederek 6.908 TL seviyesine kadar indi. Bu sert kırı­lımla birlikte gram altın, 5 günlük aranın ardından yeniden psikolo­jik sınır olan 7.000 TL barajının al­tına inmiş oldu.

Piyasalar için 2 temel senaryo

Uzmanlar, Fed’in yıl sonuna kadar sıkı duruşunu koruyacağı beklentisiyle yeni haftanın ilk günlerinde piyasalarda temkinli ve savunmacı bir seyrin öne çıkacağını öngörüyor. Klasik borsalar kapalıyken 7/24 açık olan kripto para piyasasında Bitcoin’in 79.000 dolar civarında tutunması, risk iştahı açısından ilk olumlu sinyal olarak değerlendiriliyor. Gelişmekte olan para birimleri ve altının ise güçlü dolar endeksi karşısında haftaya baskı altında başlayacağı belirtiliyor.

Analistler, Fed toplantısına kadar olan süreçte makroekonomik verilerin yönüne göre piyasalarda yaşanabilecek iki temel senaryoya odaklanmış durumda. Verilerin zayıf gelmesine dayalı piyasa dostu senaryoya göre, 4 Eylül’deki ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalması, işsizlik oranının yükselmesi ve eylül ayının ikinci haftasındaki ABD TÜFE/ÜFE verilerinin enflasyonda düşüş eğilimini teyit etmesi durumunda, Fed’in faizleri pas geçeceği beklentisi yeniden yüzde 80’lerin üzerine tırmanacak. Wall Street ve Borsa İstanbul’da sert ralliler görülebilir. ABD 2 yıllık tahvil faizleri geri çekilir, Dolar Endeksi (DXY) gevşer. Bu gevşemeyle birlikte Ons Altın ve Bitcoin (BTC) hızlı bir yükseliş trendine girer.

Verilerin güçlü geleceğine dayalı risk senaryosunda ise ABD istihdam piyasasının çok güçlü kalmaya devam etmesi, ücret artışlarının hızlanması ve çekirdek enflasyon rakamlarının beklentileri aşarak katılık sinyali vermesi durumunda, Fed’in 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülüyor. Bu da küresel borsalarda (S&P 500, Nasdaq ve dolaylı olarak BIST 100) satış baskısının derinleşmesi, tahvil faizleri ve Dolar Endeksi yeni zirveler test ederken, Ons Altında sert düşüş anlamına geliyor. Bu senaryoda, likidite sıkışması nedeniyle Bitcoin ve kripto para piyasalarında düzeltme hareketlerinin tetikleneceği bekleniyor.

Bu arada Washington- Ottawa ticaret müzakerelerindeki tıkanıklık ve Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik nedeniyle petrol fiyatlarının yüksek seyri, küresel enflasyon endişelerini diri tutuyor.

Türkiye’ye özgü bir durum olarak da bugün açıklanan 2’nci çeyrek büyüme verisinin iç piyasada BIST 100 Endeksinin yerel ivmesi ve şirket kârlılıklarını doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.

Altında ralli bitti mi?

Uzmanlar, altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş rallisinin sonuna gelinmediği görüşünde. Şu an yaşanan durumun, ralli treninin tamamen durması değil, Fed’in şahin politikaları nedeniyle bir “mola ve düzeltme” dönemine girilmesi olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, orta ve uzun vadeli makroekonomik dinamikler, altının küresel bazda güçlü bir liman olma özelliğini koruduğunu gösteriyor. 16 Eylül’deki Fed toplantısına kadar altının ons fiyatı üzerinde iki temel baskı unsuru öne çıkıyor. Bunlardan birincisi; Warsh’un faiz artış sinyali sonrası ABD 2 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 4,30’a dayanması, faiz getirisi olmayan altına yönelik kısa vadeli iştahı azaltması. Kası vadeli diğer baskı unsuru ise Dolar Endeksi’nin (DXY) 99 seviyesinin üzerine yerleşmesi, bunun da küresel piyasalarda dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimleri kullanan yatırımcılar için pahalı hale getirmesi. Kısa vadeli faiz baskısına rağmen, uzun vadede ise altındaki büyük yükseliş trendinin bitmediğini gösteren, tersine ralliyi canlı tutan temel yapısal faktörler bulunuyor. Bunların başında merkez bankalarının agresif alımları geliyor. Başta Çin, Hindistan ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları olmak üzere, küresel rezervleri dolardan arındırma (de-dolarizasyon) stratejisi kapsamında fiziksel altın alımları hız kesmeden devam ediyor. Bu durum altın fiyatlarında güçlü bir taban oluşturuyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki askeri gerilimler ve Washington- Ottawa hattındaki ticaret savaşları gibi küresel riskler de büyük fonların portföylerinde koruma amaçlı altın bulundurma zorunluluğunu canlı tutuyor. Küresel borçluluk oranlarının rekor seviyelere ulaşması ve itibari para birimlerinin (Dolar, Euro vb.) uzun vadede değer kaybetmesi de yatırımcıları kalıcı değer saklama aracı olan altına yönlendiriyor.