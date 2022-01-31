Fed sonrası hasar kontrol

ABD borsaları şahin Fed haftasını 2020 Haziran’ından beri gördüğü en güçlü yükselişle geride bıraktı. Hafta boyunca oluşan kaybının tamamını geri alan S&P 500 200 günlük ortalamasının hemen altında kapattı. Nasdaq ise 2008 krizinden beri gördüğü en kötü performansla ocak ayını kapatmaya aday.

Piyasa tepkisi beklentilerimizle uyumlu. Geçmiş döngülerin analizi, şahin Fed sinyallerinin kısa vadede borsada yüzde 10- yüzde 15 gerilemeye yol açtığını gösteriyor. Arkasından taktiksel bir tepki hareketi geliyor. Cuma günü yaşanan yükseliş, düzeltme hareketinin büyük ölçüde tamamlandığına işaret ediyor. Ay sonu portföy dengelenmesi ABD endekslerini destekleyen diğer bir neden.

Haber akışında Rusya-Ukrayna jeopolitik gerginliğinin sıcak savaşa dönüşmeden atlatılacağı yönünde yorumlar öne çıkıyor. Dolara karşı yüzde 2 değer kazanan ruble ve yüzde 9 yükselen MSCI Rusya piyasaların savaş fiyatlamasından uzaklaştığını gösteriyor.

Borsa İstanbul FOMC haftasını yüzde 2,6 kayıpla gelişmekte olan piyasalara göre yüzde 40 daha az kayıpla atlattı. Ucuz değerlemeler, güçlü kar beklentileri ve yabancı katılımındaki düşüş gelişmekte olan ülke borsalarından daha iyi performans göstermemizi sağladı.

Şahin Fed açıklamaları nedeniyle yaşanan sert oynaklığa rağmen hisse senedi piyasası için iyimserliğimizi koruyoruz. Politika faizi olarak ölçüldüğünde ABD doları –yüzde 6, Türk lirası –yüzde 16 reel faiz veriyor. Türk lirasından kur korumalı mevduata kaçmak finansal baskılamaya karşı koruma sağlamıyor. Türkiye'nin finansal baskılamasından kaçıp, Amerika'nın finansal baskılamasına maruz kalıyorsunuz.

Büyümenin güçlü, enflasyonun yüksek, faiz oranlarının düşük olduğu bir konjonktürde hisse senetleri finansal baskılamadan kaçmak için iyi bir alternatif.

Fed politikalarına yönelik belirsizlikler, bölgemizde artan jeo-politik riskler nedeniyle şubat ayında oynaklığın arttığını görebiliriz. Ancak yüksek enflasyondan korunmaya çalışan bireysel yatırımcıların alışları ve bireysel emeklilik sistemine girişler orta vadede borsadaki yükseliş trendini destekleyecektir.