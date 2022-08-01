ABD piyasalarında Fed sonrası iyimser hava devam ediyor. S&P 500 haftalık yüzde 4, aylık yüzde 9 artış ile 2020 Kasımından beri en güçlü sıçrayışını yaptı. Haziran ayında yüzde 3,50’yi gören 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,65’e geriledi. Beklentilerden güçlü şirket karları, zayıfl ayan dolar ve Fed’in faiz artış adımlarını küçülteceği beklentisi risk iştahını destekliyor.

Büyümeye duyarlı banka, demir- çelik, enerji, otomotiv hisseleri yükselişte öncü konumda. Havacılık hisseleri vaka sayısındaki artış nedeniyle geride kalmaya devam ediyor.

Türkiye varlıkları risk iştahındaki toparlanmaya Cuma günü güçlü bir şekilde katıldı. MSCI Türkiye ve 10 yıllık eurobond yüzde 2,0’nin üzerinde günlük değer artışıyla gelişmekte olan piyasalardan pozitif ayrıştı. Ancak temmuz ayında en çok dayak yiyenler arasında olduğumuzu hatırlatalım.

Akkuyu Nükleer santralının yapımı için Rusya’nın 20 milyar dolar göndereceği haberi piyasalardaki iyimser havayı destekledi. Yatırımın Rusya’ya karşı yaptırımlara rağmen hız kesmeden devam etmesi pozitif bir gelişme.

Türk ana yüklenicinin aradan çıkartılıp işin Rusların ana ortak olduğu bir şirkete verilmesi negatif bir gelişme. Ancak alt yüklenicilerde bir değişiklik olmayacağının vurgulandığını belirtelim.

Cuma günkü yükselişte holding, enerji ve otomotiv hisseleri bayrak taşıyıcı konumdaydı. Bankalar, dayanıklı ev eşyaları, hava yolu hisseleri geride kaldı.

Piyasalardaki iyimser hava devam eder mi? S&P 500’ün 4.100 seviyesindeki kritik direncini geçmesi yükselişin devam edebileceğini gösteren teknik olarak güçlü pozitif bir sinyal. Buna karşın fırtınalarıyla ünlü ağustos ayında oynaklığın artabileceğini vurgulayalım. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin Asya seyahatinde Tayvan’ı ziyaret etmesi (resmi olarak açıklanmadı) oynaklığı artıracak bir gelişme olabilir.