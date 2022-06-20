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Fed sonrası yükseliş boğa tuzağı çıktı…

Serhat GÜRLEYEN
Serhat GÜRLEYEN GENİŞ AÇI sgurleyen@isyatirim.com.tr

Fed sonrası yaşanan yükseliş  boğa tuzağı çıktı. Şahin para politikasının ABD ekonomisini durgunluğa sokacağından endişe eden yatırımcılar acil çıkış kapısına yöneliyor. 

Hisse senedi ve tahvil değer kaybederken, dolar güçleniyor. Sene başına göre S&P 500 %23, on yıllık tahviller %12 gerilerken, dolar %10 yükseliyor. 

Fed’in şahin sinyalleri sonrası ABD ekonomisinin durgunluğa girme ihtimali  %35-%40 arlığına  yükseldi. Yılın ikinci yarısında büyümenin yavaşlaması  ve yeni istihdam yaratımının aylık 100 bin civarına gerilemesi bekleniyor.  

Eğer ekonomi durgunluğa girmeden faiz artırım döngüsü atlatabilecekse, mevcut fiyatlamalar çok cazip. 2023  kar tahminlerine göre 15X fiyat kazanç ile pandemi sonrası görülen en düşük seviyeye yakınız. Durgunluğa girilecekse, ne uzunlukta ve sertlikte olacağına bağlı olarak 3.100 -  3300 arası seviyeleri  tartışırız. 

ECB’den gelen görece şahin sinyallerle birlikte Avrupa ekonomisinde yavaşlama endişeleri artıyor. İhracatçı Türk şirketlerinin yeni siparişlerinin hız kesmesi Avrupa’nın sınırlı yavaşlamaya başladığını gösteriyor. 

Buna karşın,  küresel büyüme dinamikleri Asya’yı destekliyor.  Kapatma önlemlerinin gevşetilmesi ile Çin ve çevre ülkelerinin  büyümesi görece hızlanmaya başladı. Yılın ikinci yarısında büyümenin dinamosu rolü ABD ve Avrupa’dan Asya’ya kayacak. 

Enflasyonun yükseldiği, büyümenin yavaşladığı ve doların güçlendiği mevcut konjonktür gelişmekte olan ülkeleri desteklemiyor. Geçmiş veri gelişmekte olan ülke kur, tahvil ve hisselerinin böyle dönemlerde  değer kaybettiğini gösteriyor. 

Türkiye varlıkları küresel satışlardan kaçamıyor. Türk lirası sene başından beri %23, 10 yıllık eurotahvil %17 değer kaybıyla en kötü gelişmekte olan ülke varlıkları arasında. MSCI Türkiye %1 kayıpla pozitif ayrışıyor. Ancak son iki ayda %20 değer  kaybettiğini vurgulayalım. 

Kısa dönemde Türkiye varlıklarının yönü küresel satışlar kadar  Ankara’nın izleyeceği politikalara da bağlı olarak belirlenecek. Avrupa’nın yavaşlamaya başladığı ve asgari ücret artışı ve seçici kredi büyümesi gibi genişleyici politikalar uygulandığı baz senaryoda, büyümenin görece güçlü kalmasını, enflasyonun yüksek seyretmesini ve Türk lirasının zayıflamaya devam etmesini bekliyoruz. 

Türkiye hisse senetleri  ve  kısa vadeli eurotaviller bu ortamda dolar bazında para  kazandırmaz, ancak servetin korunması anlamında Türk lirası cinsi sabit faizli kıymetlere göre daha az kaybettirir. 

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