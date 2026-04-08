Fed tutanakları öncesi piyasalar nefesini tuttu
ABD Merkez Bankası Fed, sıcak savaş sürerken yaptığı mart toplantısında piyasa beklentileriyle uyumlu biçimde politika faizini sabit tutarken, şimdi tüm küresel piyasalarda gözler bu gece açıklanacak toplantı tutanaklarının içeriğine çevrildi.
Başkan Jerome Powell’in sabit tutma kararı sonrası yaptığı açıklamada verdiği mesajlardan öte, tutanakların açıklanması ile oluşacak Fed üyelerinin toplantıdaki yaklaşımına ilişkin algının, izleyen döneme ilişkin beklentileri etkileyerek küresel yatırımcılarda pozisyon değişikliğine yol açabileceği belirtiliyor. “Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı” algısı daha baskın çıkarsa, iyimserliğin yerini sert bir satış dalgasına bırakabileceği, tutanakta “üyelerin çoğunun enflasyondaki katılık nedeniyle faizi daha da artırmadan yana” olduğunun çıkması durumunda ise geceden itibaren tüm piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanabileceği ifade ediliyor.
“Jeopolitik Siyah Kuğu”
Fed, İran’la savaş devam ederken 18 Mart’ta yaptığı 2026 yılındaki ikinci kritik toplantısında, politika faizini yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığında sabit tutmuştu. Toplantı sonrası yapılan açıklama, satır aralarında ciddi uyarılar barındıran bir tablo ortaya koydu. Faizi sabit tutma kararı oy birliğiyle alınmadı; Fed üyelerinden Stephen Miran, 25 baz puanlık bir indirim yapılması yönünde muhalif oy kullanarak dikkatleri üzerine çekti.
Fed, “Ekonomi hâlâ sıcak, enflasyon inatçı; acele etmeyeceğiz” mesajı verirken “Jeopolitik Siyah Kuğu” niteliğinde karar metnine giren en önemli risk unsuru, savaşın enerji fiyatları üzerindeki baskısı oldu. Bunun enflasyon üzerindeki etkisinin “belirsiz” olduğunu vurgulayan Fed, erken bir faiz indirimiyle enflasyonu tekrar tetiklemek istemediğini ilan etmiş oldu.
Kararın ardından piyasalar, 2026 boyunca beklenen 3 indirim umudunu rafa kaldırarak “tek indirim” senaryosuna odaklandı. Altın fiyatları bu “şahin duruş” sonrası kısa süreli bir baskı görse de jeopolitik risklerin canlı kalmasıyla 4.600 dolar üzerindeki tutunma çabasını sürdürdü.
Tutanaklar neden önemli?
Fed’in faiz kararı ve temel mesajları belli olmakla birlikte açıklanacak Fed tutanaklarının içeriği küresel ekonomi ve finansta ileriye yönelik öngörülebilirlik açısından yatırımcılar ve tüm dünya piyasaları açısından büyük önem taşıyor. Bunu bir futbol maçı metaforu ile açıklayan uzmanlar, skor tabelası (faiz kararı) belli ve teknik direktör Powell maç sonucunu açıklamış olsa da tutanakların, soyunma odasındaki gizli kamera kayıtları gibi olduğunu ifade ediyor. Faiz kararının piyasanın “ne olduğunu” anlamasını sağladığı; tutanakların ise “ne olacağını” tahmin etmesini sağlayacağı belirtiliyor.
Uzmanlara göre açıklanacak tutanaklar başlıca şu açılardan önem taşıyor: Fed üyelerinin paylaştığı faiz beklentilerinin “ortalama” sonucu biliniyor olsa da tutanaklar “Üyeler bu karara varırken ne kadar zorlandı?”, “Faiz hemen inmeli” diyen azınlık grup ne kadar baskın bir dil kullandı?” sorularının yanıtını verecek. Tutanakta “birçok üye” (many participants) yerine “bazı üyeler” (some participants) ifadesi geçmesi durumunda bile piyasa bu “ton farkını” satın alacak, yatırımcıların pozisyonunu etkilenecek. Bu ifade Fed içindeki birliğin sarsıldığı şeklinde algılanacak ve bir sonraki toplantıda sürpriz bir karar çıkma olasılığı olarak görülecek.
Tutanaklardan, Fed üyelerinin yükselen petrol fiyatlarındaki hareketin “geçici” mi, yoksa “faiz indirimlerini tamamen iptal ettirecek kalıcı bir risk” mi gördüğü okunacak. Eğer üyeler petrol fiyatlarında yükselişin devamından korkuyorsa, piyasadaki “indirim beklentisi” tamamen zayıflayacak.
Başkan Jerome Powell basın toplantısında piyasayı sakinleştirmek için genelde daha diplomatik ve yuvarlak cümleler kurarken, tutanaklar, arka planda diğer üyelerin ne kadar şahin bir tutum sergilediğini ortaya koyacak.
Özellikle; Powell “Verileri izliyoruz” derken, tutanaklarda “Üyelerin çoğu enflasyondaki katılık nedeniyle faiz artışının bile masada kalması gerektiğini savundu” şeklinde bir ifade çıkması durumunda, çarşamba gecesi piyasada sert dalgalanma bekleniyor. Faiz kadar önemli ancak daha az konuşulan bir konu ise “bilanço daraltımı”. Fed piyasadan her ay milyarlarca dolar çekiyor. Bu operasyonun hızı ne zaman yavaşlayacağı merak ediliyor. Tutanaklar, Fed’in piyasadaki likiditeyi ne zaman “rahat bırakacağına” dair somut ipuçları verecek. Bu da doğrudan bankaların borç verme iştahını ve dolayısıyla borsaların gidişatını belirleyecek.
İndirim yerine artırım gelir mi?
Uzmanlar, tutanaklarda “faizlerin daha da uzun süre yüksek kalması gerekebilir” cümlesi daha baskın çıkarsa, şu anki iyimserliğin yerini sert bir satış dalgasına bırakabileceği görüşünde.
Mart ayındaki projeksiyonlarda, 19 üyeden 14’ünün 2026’da sadece tek bir indirimden yana veya hiç indirim yapmama eğiliminde olduğu görülmüştü. Tutanaklar, bu katı duruşun ne kadar ciddi olduğunu, yani üyelerin verilerdeki bozulmaya ne kadar sıcak bakacağını netleştirecek.
Fed’de şahin/güvercin dengesini kuran isimlerinden biri olan Sanfrancisco Fed Başkanı Mary Daily, geçen hafta yaptığı açıklamada İran savaşı çabuk çözülmezse petrol fiyatlarındaki artış göz ardı edilemez duruma gelecek, Fed kararları belirsizleşecek demişti. Bu açıklama Fed’in faiz indirmek bir yana artırımların bile konuşur hale geleceği şeklinde yorumlanmıştı.
Ancak savaşın kısa sürede bitmesi durumunda ise petrol fiyatlarında aşağı, altın fiyatında yukarı doğru hareket bekleniyor.
Türkiye’ye etkisi ne olur?
Fed tutanaklarının Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar üzerindeki etkisi, sadece bir “faiz” değil, doğrudan bir “likidite ve maliyet” konusuyla ilintili bulunuyor. Türkiye piyasası, bugün açıklanacak tutanakların içeriğine göre Fed’in “Türkiye gibi ülkelere akan paranın musluğunu ne kadar daha kapalı tutacağını” anlamaya çalışacak. Uzmanlara göre açıklanacak tutanaklar, Türkiye ekonomisi ve finansal piyasaları için başlıca üç ana kanaldan yansıma bulacak.
Negatif senaryoya göre tutanaklarda “faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalacağı” tonu ağır basarsa, dolar Endeksi küresel ölçekte güçlenecek, bu durum TL gibi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde değer kaybı baskısı yaratacak. Küresel sermayenin “risksiz ve yüksek getirili” ABD Dolarına geri dönmesi içeride dolar/TL kurunun yukarı yönlü hareketini tetikleyebilecek bir faktör. Fed’in şahin duruşu, ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yukarı çekecek. Bu durumda, dış finansman ihtiyacı yüksek bir ekonomi olan Türkiye’nin uluslararası piyasalardan borçlanma maliyeti artacak. ABD faizlerin yükselmesi, Türkiye’nin risk primini (CDS) yükseltebilecek.
Bu da hem devletin hem de özel sektörün yurt dışından daha pahalıya kredi bulması anlamına geliyor. Tutanaklardan çıkacak “likidite sıkılaşması” mesajları, yabancı yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardaki pozisyonlarını azaltmalarına (risk-off) neden olabilecek. Borsa İstanbul, küresel risk iştahına karşı oldukça duyarlı bir borsa. Yüksek faiz ortamı genellikle sanayi şirketlerini maliyet yönüyle baskılarken; bankacılık sektörü, küresel faiz trendleri ve net faiz marjları üzerinden bu oynaklıktan doğrudan etkilenebilecek.
“Pozitif” senaryoya göre ise eğer tutanaklarda, “güvercin ton” şeklinde üyelerin “istihdam piyasasındaki soğumadan endişe ettiği” ve faiz indirimlerine yılın ikinci yarısında başlamak için “sabırsızlandığı” görülürse; küresel likidite bolluğu umuduyla Türkiye gibi yüksek faiz sunan pazarlara sermaye girişi hızlanabilecek. Bu senaryoda, TL üzerindeki baskının azalması ile Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme alanı genişleyecek, risk iştahının artmasıyla BIST 100’de yeni rekor denemeleri görülebilecek.
|Borsa
|12.921,56
|-1,45 %
|Dolar
|44,5967
|-0,02 %
|Euro
|51,7703
|0,00 %
|Euro/Dolar
|1,1596
|0,00 %
|Altın (GR)
|6.755,06
|1,40 %
|Altın (ONS)
|4.706,23
|1,24 %
|Brent
|108,37
|-3,88 %