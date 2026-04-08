Fed tutanakları öncesi piyasalar nefesini tuttu

ABD Merkez Bankası Fed, sıcak savaş sürer­ken yaptığı mart top­lantısında piyasa beklentileriy­le uyumlu biçimde politika fa­izini sabit tutarken, şimdi tüm küresel piyasalarda gözler bu ge­ce açıklanacak toplantı tutanak­larının içeriğine çevrildi.

Başkan Jerome Powell’in sa­bit tutma kararı sonrası yaptı­ğı açıklamada verdiği mesajlar­dan öte, tutanakların açıklan­ması ile oluşacak Fed üyelerinin toplantıdaki yaklaşımına ilişkin algının, izleyen döneme ilişkin beklentileri etkileyerek küresel yatırımcılarda pozisyon deği­şikliğine yol açabileceği belirti­liyor. “Faizlerin uzun süre yük­sek kalacağı” algısı daha baskın çıkarsa, iyimserliğin yerini sert bir satış dalgasına bırakabilece­ği, tutanakta “üyelerin çoğunun enflasyondaki katılık nedeniyle faizi daha da artırmadan yana” olduğunun çıkması durumunda ise geceden itibaren tüm piyasa­larda sert dalgalanmalar yaşana­bileceği ifade ediliyor.

“Jeopolitik Siyah Kuğu”

Fed, İran’la savaş devam eder­ken 18 Mart’ta yaptığı 2026 yı­lındaki ikinci kritik toplantı­sında, politika faizini yüzde 3,50-yüzde 3,75 aralığında sabit tutmuştu. Toplantı sonrası ya­pılan açıklama, satır aralarında ciddi uyarılar barındıran bir tab­lo ortaya koydu. Faizi sabit tutma kararı oy birliğiyle alınmadı; Fed üyelerinden Stephen Miran, 25 baz puanlık bir indirim yapılma­sı yönünde muhalif oy kullana­rak dikkatleri üzerine çekti.

Fed, “Ekonomi hâlâ sıcak, enf­lasyon inatçı; acele etmeyece­ğiz” mesajı verirken “Jeopolitik Siyah Kuğu” niteliğinde karar metnine giren en önemli risk un­suru, savaşın enerji fiyatları üze­rindeki baskısı oldu. Bunun enf­lasyon üzerindeki etkisinin “be­lirsiz” olduğunu vurgulayan Fed, erken bir faiz indirimiyle enflas­yonu tekrar tetiklemek isteme­diğini ilan etmiş oldu.

Kararın ardından piyasalar, 2026 boyunca beklenen 3 indirim umudunu rafa kaldırarak “tek in­dirim” senaryosuna odaklandı. Altın fiyatları bu “şahin duruş” sonrası kısa süreli bir baskı görse de jeopolitik risklerin canlı kal­masıyla 4.600 dolar üzerindeki tutunma çabasını sürdürdü.

Tutanaklar neden önemli?

Fed’in faiz kararı ve temel mesajları belli olmakla birlik­te açıklanacak Fed tutanakları­nın içeriği küresel ekonomi ve fi­nansta ileriye yönelik öngörüle­bilirlik açısından yatırımcılar ve tüm dünya piyasaları açısından büyük önem taşıyor. Bunu bir fut­bol maçı metaforu ile açıklayan uzmanlar, skor tabelası (faiz kara­rı) belli ve teknik direktör Powell maç sonucunu açıklamış olsa da tutanakların, soyunma odasında­ki gizli kamera kayıtları gibi oldu­ğunu ifade ediyor. Faiz kararının piyasanın “ne olduğunu” anlama­sını sağladığı; tutanakların ise “ne olacağını” tahmin etmesini sağla­yacağı belirtiliyor.

Uzmanlara göre açıklanacak tutanaklar başlıca şu açılardan önem taşıyor: Fed üyelerinin paylaştığı faiz beklentilerinin “ortalama” sonucu biliniyor olsa da tutanaklar “Üyeler bu karara varırken ne kadar zorlandı?”, “Faiz hemen inmeli” diyen azın­lık grup ne kadar baskın bir dil kullandı?” sorularının yanıtını verecek. Tutanakta “birçok üye” (many participants) yerine “ba­zı üyeler” (some participants) ifadesi geçmesi durumunda bile piyasa bu “ton farkını” satın ala­cak, yatırımcıların pozisyonunu etkilenecek. Bu ifade Fed için­deki birliğin sarsıldığı şeklinde algılanacak ve bir sonraki top­lantıda sürpriz bir karar çıkma olasılığı olarak görülecek.

Tutanaklardan, Fed üyeleri­nin yükselen petrol fiyatların­daki hareketin “geçici” mi, yok­sa “faiz indirimlerini tamamen iptal ettirecek kalıcı bir risk” mi gördüğü okunacak. Eğer üyeler petrol fiyatlarında yükselişin de­vamından korkuyorsa, piyasada­ki “indirim beklentisi” tamamen zayıflayacak.

Başkan Jerome Powell basın toplantısında piyasayı sakinleş­tirmek için genelde daha diploma­tik ve yuvarlak cümleler kurarken, tutanaklar, arka planda diğer üye­lerin ne kadar şahin bir tutum ser­gilediğini ortaya koyacak.

Özellikle; Powell “Verileri iz­liyoruz” derken, tutanaklarda “Üyelerin çoğu enflasyondaki katılık nedeniyle faiz artışının bile masada kalması gerektiğini savundu” şeklinde bir ifade çıkması durumunda, çarşamba gecesi piyasada sert dalgalanma bekleniyor. Faiz kadar önemli an­cak daha az konuşulan bir konu ise “bilanço daraltımı”. Fed piya­sadan her ay milyarlarca dolar çe­kiyor. Bu operasyonun hızı ne za­man yavaşlayacağı merak edili­yor. Tutanaklar, Fed’in piyasadaki likiditeyi ne zaman “rahat bıraka­cağına” dair somut ipuçları vere­cek. Bu da doğrudan bankaların borç verme iştahını ve dolayısıyla borsaların gidişatını belirleyecek.

İndirim yerine artırım gelir mi?

Uzmanlar, tutanaklarda “fa­izlerin daha da uzun süre yük­sek kalması gerekebilir” cümlesi daha baskın çıkarsa, şu anki iyimserliğin yerini sert bir satış dalgasına bırakabileceği görüşünde.

Mart ayındaki projeksiyonlar­da, 19 üyeden 14’ünün 2026’da sadece tek bir indirimden yana veya hiç indirim yapmama eğili­minde olduğu görülmüştü. Tuta­naklar, bu katı duruşun ne kadar ciddi olduğunu, yani üyelerin ve­rilerdeki bozulmaya ne kadar sı­cak bakacağını netleştirecek.

Fed’de şahin/güvercin den­gesini kuran isimlerinden biri olan Sanfrancisco Fed Başkanı Mary Daily, geçen hafta yaptı­ğı açıklamada İran savaşı çabuk çözülmezse petrol fiyatlarında­ki artış göz ardı edilemez duru­ma gelecek, Fed kararları belir­sizleşecek demişti. Bu açıklama Fed’in faiz indirmek bir yana ar­tırımların bile konuşur hale ge­leceği şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak savaşın kısa sürede bit­mesi durumunda ise petrol fiyat­larında aşağı, altın fiyatında yu­karı doğru hareket bekleniyor.

Türkiye’ye etkisi ne olur?

Fed tutanaklarının Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalar üzerindeki etkisi, sadece bir “faiz” değil, doğrudan bir “likidite ve maliyet” konusuyla ilintili bulunuyor. Türkiye piyasası, bugün açıklanacak tutanakların içeriğine göre Fed’in “Türkiye gibi ülkelere akan paranın musluğunu ne kadar daha kapalı tutacağını” anlamaya çalışacak. Uzmanlara göre açıklanacak tutanaklar, Türkiye ekonomisi ve finansal piyasaları için başlıca üç ana kanaldan yansıma bulacak.

Negatif senaryoya göre tutanaklarda “faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalacağı” tonu ağır basarsa, dolar Endeksi küresel ölçekte güçlenecek, bu durum TL gibi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde değer kaybı baskısı yaratacak. Küresel sermayenin “risksiz ve yüksek getirili” ABD Dolarına geri dönmesi içeride dolar/TL kurunun yukarı yönlü hareketini tetikleyebilecek bir faktör. Fed’in şahin duruşu, ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yukarı çekecek. Bu durumda, dış finansman ihtiyacı yüksek bir ekonomi olan Türkiye’nin uluslararası piyasalardan borçlanma maliyeti artacak. ABD faizlerin yükselmesi, Türkiye’nin risk primini (CDS) yükseltebilecek.

Bu da hem devletin hem de özel sektörün yurt dışından daha pahalıya kredi bulması anlamına geliyor. Tutanaklardan çıkacak “likidite sıkılaşması” mesajları, yabancı yatırımcıların gelişmekte olan piyasalardaki pozisyonlarını azaltmalarına (risk-off) neden olabilecek. Borsa İstanbul, küresel risk iştahına karşı oldukça duyarlı bir borsa. Yüksek faiz ortamı genellikle sanayi şirketlerini maliyet yönüyle baskılarken; bankacılık sektörü, küresel faiz trendleri ve net faiz marjları üzerinden bu oynaklıktan doğrudan etkilenebilecek.

“Pozitif” senaryoya göre ise eğer tutanaklarda, “güvercin ton” şeklinde üyelerin “istihdam piyasasındaki soğumadan endişe ettiği” ve faiz indirimlerine yılın ikinci yarısında başlamak için “sabırsızlandığı” görülürse; küresel likidite bolluğu umuduyla Türkiye gibi yüksek faiz sunan pazarlara sermaye girişi hızlanabilecek. Bu senaryoda, TL üzerindeki baskının azalması ile Merkez Bankası’nın rezerv biriktirme alanı genişleyecek, risk iştahının artmasıyla BIST 100’de yeni rekor denemeleri görülebilecek.