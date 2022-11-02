Fed yine güçlü dolar zayıf emtia diyecek

Bugün açıklanacak Fed kararında muhtemelen sürpriz olmayacak. 75 baz puanlık faiz artışı yanında şahin tutumu devam edecek. Şu ana kadar gelen makroekonomik veriler büyümede yavaşlama kadar, enflasyonda yükselişe de işaret ediyor. Aslında ABD’nin 3. çeyrek büyümesi yüzde 2,6 gibi güçlü sayılabilecek bir oranda geldi. İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi gerilese de hizmet sektörü PMI verileri Eylül ayında yükselişini sürdürdü. Fakat son dönemde bölgesel eğilim anketlerinden konut satışlarına kadar, veriler görece hızlanan düşüşe işaret ediyor. Tersi de zaten mümkün değil. Bu kadar sıkılaşan bir para politikası varken ekonominin yavaşlamaması ve enflasyonun düşmemesi mümkün değil.

Euro bölgesi stagflasyonda

Sorun yavaşlamanın ne boyutta olacağı ve enflasyonun ne kadar düşebileceği? Örneğin dün Euro bölgesinden gelen veriler enflasyonun yüzde 10,7’ye yükseldiğine işaret ederken, büyümenin üçüncü çeyrekte yüzde 0,2’ye gerilediğine işaret ediyor. Bu veriler Euro bölgesinin stagflasyona girdiğini gösteriyor. Stagflasyon merkez bankalarının korkulu rüyasıdır. Avrupa Merkez Bankası başkanı Lagarde muhtemelen bunu en çok hisseden başkan durumunda. Powell’da muhtemelen hissedecektir. Lagarde’ın işi daha zor çünkü merkez bankası başkanlığını yaptığı 19 ülkede işsizliği yüzde 12,5 olan da, yüzde 3,7 olan da var. Mutlaka faiz artırımlarına devam edecek fakat daha yavaş ilerleyecektir.

Fed faizi 12 aylık enflasyon beklentilerinin üzerinde dengelenecek.

Büyümenin görece iyi gittiği, işsizliğin yüzde 3,7 civarında olduğu ABD’de, Fed enflasyon konusunda çok daha güçlü bir mücadeleye girdi ve devam edecektir. Fed muhtemelen 12 aylık enflasyon beklentilerinin üzerinde bir politika faizine ulaşacak ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 seviyelerine gidene kadar da bu prensiple para politikasını sürdürecektir. Eylül ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 5,4 bulunuyor. Son aylarda düşüş eğiliminde bulunuyor. Önümüzdeki aylarda bu beklenti yüzde 5 altına gerileyebilir. Bu çerçevede Fed’de yüzde 5 üzerine çıkıp bekleyebilir. 12 aylık beklentiler yüzde 4 altına giderse, Fed’de faiz indirimlerine başlar. Şu anda faizlerde çıkış sürecindeyiz. Fed’in nerede, ne kadar duracağı enflasyonun seyrine bağlı olacak. Çıkış sürecinde olduğumuza göre ABD dolarında güçlenme, emtia fiyatlarında baskılanma devam edecektir. ABD enflasyonunun düşüşünün önünde iki engel olabilir. Birincisi ağırlıklı jeopolitik faktörle enerji ve tarımsal emtia fiyatlarında artış olması ve özellikle enerji fiyat artışının tüm emtialar yansımasıdır. İkincisi ise düşük işsizlik oranlarında ücret ve talep baskısının devam etmesidir. Her ikisinin de ciddi riskler olduğunu düşünüyor, ABD Tüfe enflasyonunun bir süre yüzde 4-5 arasında takılma ihtimalini yüksek görüyoruz.

Güvenli Liman

Euro bölgesi büyüme konusunda daha fazla riskleri ve belirsizlikleri olan, Çin güvenlik ekonomiden daha önemlidir diyerek yavaş büyümeyi ve belirsiz bir süreci göze alan bir ülke. Böyle bir tabloda hem getiri açısından daha cazip, hem belirsizlik anlamında kısa vadede daha az risk içeren ABD doları bir süre daha güçlü kalmayı ve muhtemelen güçlenmeyi sürdürecektir. Fed’in faiz artırımları finansal piyasalar için büyük bir fırtınaya benzer. Böyle bir süreçte, en azından faiz artırımları tamamlanana kadar, güvenli limanda kalmak, uzun süre açılmamak, altından hisse senetlerine, çeşitli emtialardan, gayrimenkule kadar tüm varlık sınıfları için temel strateji olmaya devam edecektir.