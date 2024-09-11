Fed yine hata yapar mı?
Fed, enflasyon sorunu ortaya çıkmaya başladığında “artış geçici” diyerek hata yaptı. Şimdi enflasyon sorunu geride bırakılırken “hala risk var” diyerek hata yapıyor olabilir.
Geldiğimiz noktada, enflasyon manşette yüzde 2,9, çekirdekte ise yüzde 3,2 seviyelerinde ancak piyasalar, Ağustos sonu verilerinde manşetin yüzde 2,6’ya kadar düşmesini, çekirdeğin ise sabit kalmasını bekliyor. Manşet enflasyonun yüzde 2’ye inmesi ise buradaki hedef olarak görülüyor. Tabi Fed çekirdek TÜFE ve çekirdek kişisel tüketim harcama endeksi (PCE) ile süreci takip ediyor ve buna göre politika oluşturuyor. Çekirdek PCE ise yüzde 2,6 seviyesinde bulunuyor.
Ne geç ne de erken ne az ne de çok
Sıkı para politikasının gevşetilmeye başlaması için Fed yeterli güveni duymayı arzu ediyor. Bunu da makro verilere bakarak yapıyor. Fed yetkililerinden sürekli “faizi vaktinden evvel indirmek tekrar sıkılaşmak zorunda kalma riski yaratabilir” değerlendirmesini duyuyoruz.
Bu görüşlerin daha kapsayıcı olanı ise zamanlamayı ve miktarı doğru ayarlamak yönündeki uyarılar. Kısacası Fed, emin olmadan indirime başlamamak ve başlayınca da indirim yolunda ilerlemek gerektiğini vurguluyor. Söz konusu bu güvenin oluşturulması isteği ise bazı riskleri barındırıyor. Bugünlerde çokça konuşulan; istihdam sektöründe kırılmaya yol açma, daha geniş çerçeveden bakılırsa sert yavaşlamaya veya resesyona yol açma riski bu duruma örnek verilebilir.
Pandemi sonrası dinamik
Mevcut ekonomik ve sosyal koşullar pandemi öncesi koşullara göre oldukça farklılaştı. Bu farklılıklar, tüketici alışkanlıklarında, çalışma isteğinde ve çalışma şekillerinde (ofis, uzaktan, hibrit vb.) ve daha birçok alanda kendisini gösteriyor. Pandemi döneminde sağlanan mali yardımların getirdiği alışkanlıkların değişme hali de süreci etkiliyor. Fed; enflasyon, işsizlik gibi metrikleri takip ederken ve bunlara dair tahminler yaparken ifade ettiğimiz değişen koşullar etkisini gösteriyor. Pandemi döneminde ortaya çıkan anomaliler şu an denge noktaları arıyor. Dinamik farklı olunca çıktılar da etki-tepki de alışılmışın dışına çıkabiliyor.
İstihdam, ABD’nin zayıf karnına dönüşüyor
Fed, enflasyon odaklı sıkılaşma kararı aldı. Sıkılaşmanın doğal çıktıları; ekonomide yavaşlama, talepte azalma ve işsizlikte artış şeklinde ortaya çıkıyor. Geldiğimiz noktada, ABD’de enflasyon zirve seviyesinden oldukça aşağı indi ve hedef seviyeye yaklaştı. Fed bunu sağlamak için şahin tonunu uzun süredir koruyor. Bununla birlikte, şahin tavır uzadıkça yan etkiler somutlaşmaya başladı. Yüzde 4,3 seviyesine çıkan işsizlik verisi, geçen hafta açıklanan son veri ile yüzde 4,2 seviyesine gerilese de yukarı yönde risk barındırıyor. Aylık istihdam edilen çalışan sayısı ise aşağı yönde eğimini korudu. Veriler istihdamda soğuma olduğunu destekliyor.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ekonomilerinin canlı ve sağlam olduğunu ifade ediyor. Benzer açıklamaları Fed yetkililerinden de duyuyoruz. Öte yandan, Fed yetkilileri bir yandan da süreci işsizlik veya resesyona yol açmadan yönetmek istiyor. Bunun nedeni ise haklı olarak bir yol kazasından kaçınmak istemeleri olarak yorumlanabilir. Geldiğimiz noktada piyasa, Fed’in faiz indirimi için alanı olduğunu düşünüyor. Fed de indirim için benzer sinyali veriyor.
Ancak, ilk faiz indiriminin miktarında ve yıl sonuna kadar yapılması beklenen toplam indirim miktarında piyasa hem kendi içerisinde hem de Fed ile biraz ayrışıyor. Örneğin; 18 Eylül’de yapılması beklenen indirim miktarının 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı olacağına dair konsensüs henüz oluşmuş değil. Bu noktada, Fed yetkilileri kademeli faiz indirimi yapacaklarını ifade ediyorlar. Kademeli sözünün ilk adımının rakamsal karşılığı ise 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı sorusuna cevap aradığımızda 25 baz puan indirimin daha olası olduğunu söyleyebiliriz.
İlk indirim 50 baz puan olursa ne olabilir?
Bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi beklentilerden daha düşük gelirse enflasyon riski daha da sönümlenmiş olacak. O vakit Fed enflasyon-istihdam ikileminde istihdamı daha da önceliklendirebilir ve böylece 50 baz puan indirim olasılığı artabilir. Eğer faiz indirimi 25 baz puan olursa, Fed’in çizeceği faiz patikası fiyatları etkileyebilir. Öte yandan 50 baz indirimin ise sürpriz etkisi ve yaratacağı oynaklık bir yana, piyasa bunu resesyon riskine önlem almak şeklinde okuyup endişelenebilir. “Fed hata yapıyor, faiz indiriminde geç kaldı” yorumları gündemdeyken ilk adımda oynaklık yaratması iyi bir başlangıç olmayabilir.