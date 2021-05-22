Fedakâr liderler ve çıkarcı yöneticiler…

Yücel UYGUN - Yönetim Danışmanı

“Küçük insan başkalarını,

büyük insan ise kendini zorlar.”

Konfüçyüs

İşletmedeki iletişim yapısı ve hedefler, değerler üzerine inşa edilmişse orada liderlik yaklaşımlarının oluşması muhtemeldir. Yönetici, “işi yap” diyen kişidir, lider, işi değerlerin süzgecinden geçirip de yap diyen kişidir. Yönetici daha çok sonuç odaklıdır, lider işin nasıl yapıldığı ile de ilgilenir. Bu ve benzeri tanımlamalara fedakâr veya çıkarcı yaklaşımları da eklememiz mümkündür. Bir tarafta yapılan iyilikten çıkar bekleyen fırsatçılar, diğer tarafta ise iyiliğin, vermenin gücünü fark etmiş olan fedakârlar…

Yönetici, personelini takdir ettiğinde, herhangi bir ödül sunduğunda veya iyilik yaptığında personelin gelecekteki davranışlarından bir fedakârlık bekliyorsa (hafta sonu veya mesai sonrası çalışma, maaşa zam beklentisinin oluşmaması vb.) çıkar peşinde olduğu aşikârdır. Bu gibi yaklaşımlar, gerçek liderlerde bulunmaz. Ve bir süre sonra personel bu yaklaşımların arkasındaki niyeti anlar ve ekip içindeki güven unsuru azalır. Güven ortamı ise başarılı ekiplerin olmazsa olmazıdır. Bir ekip içinde güven yoksa sürdürülebilir bir başarıdan söz edilmesi olanaksızdır.

Çıkarcı yöneticiler, fedakârlara oranla daha az takdir ederler (veya gerek duymazlar) ve bunu salt bir işin parçası olarak düşünürler. Fedakâr liderler, “takdir” gibi önemli, personeli güdüleyen bir unsurun onların kalplerinde ve zihinlerinde çok derinlerde bir yerde etki oluşturduğunu bilirler. Liderlik, önemli bir ölçüde gönül zenginliği gerektiren bir pozisyondur. Gerçek liderler, kendi çıkarlarını değil, şirketin/ekibin çıkarları için mücadele ederler. Ve bunu yaparken personelin iş yaşamı ve özel yaşam dengesini göz önünde bulundururlar.

Fedakâr liderler

- Hedeflerini değerler üzerine inşa ettiklerinden dolayı, karar alırken değerlerini de göz önünde bulundururlar

- Çalışanların gelişimini önemserler ve onların hayatını -maddi ve manevi- zenginleştirmenin yollarını ararlar

- Daha sık takdir ederler ve bundan bir karşılık beklemezler

- Kendi çıkarlarını değil, şirketin/ekibin çıkarlarını düşünürler

- Gerektiği zaman ekibin hakları için savaşırlar

- Ekip performansı için birçok konuda önce kendilerini zorlarlar

- Vermenin almaktan çok daha önemli olduğu erdeminin farkındalardır

- Ekip başarısını önemserler; projenin başarısız olması durumunda kendilerini sorgularlar

- Ekiplerini anlamak için gereken zamanı ayırırlar

- Fedakâr liderler, ekipleri üzerinde iz bırakırlar

Çıkarcı yöneticiler

- Benmerkezcilerdir

- Kendi başarısını ekip başarısının önünde tutarlar; başarısızlığı ekibe mal ederler

- Takdiri şımarma unsuru olarak görürler

- Kendilerini değil, ekibi zorlarlar

- Ekipleri üzerinde iz bırakırlar ama bunlar ‘menfaatçi’liğin izleridir

- Ekiplerini tanımak için ayrılacak zamanı, bir kayıp olarak görürler ve sonrasında yönetim aksaklıklarından dolayı daha çok zamanları gider

- Genellikle gelişim odaklı bir yaklaşımları yoktur vb.

Yukarıdaki yaklaşımlara ek olarak, ekip yönetiminde en önemli unsurlardan biri de kişiselleştirilmiş bir liderlik yaklaşımını benimsemektir. Farklı özelliklerdeki çiçeklere aynı oranda su verirsek, onların çoğunu soldurmuş oluruz. Ekip yönetimlerinde de aynı kural geçerlidir. Gerçek lider, “Hangi çalışan yolun neresinde, nasıl motive olur?” vb. soruların yanıtlarını arayan ve bulan kişidir. Bunun için de gereken zamanı ayırması gerekir. Sürdürülebilir ekip başarısı, liderin ekibini tam olarak tanımasıyla mümkün olur.

Günümüzde birçok şirkette yapılan en büyük hatalardan biri de liderlik eğitimlerine gereken önemin verilmemesidir. Şirketler, yukarıdaki gibi -şirketin geleceğinde aktif rol oynayacak- elzem bir konuda özellikle yönetici adaylarına belirli bir düzende liderlik, iletişim vb. eğitimleri sunduğu takdirde, sürdürülebilir ekip başarısı, çalışan bağlılığı, kârlılık vb. konularda çok önemli adımlar atmış olacaklardır.