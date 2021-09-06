Fed’e başkan aramak...

Fed Başkanı’nın görev süresi doluyor. Herkes Powell’in 2. dönemini arzuluyor. Piyasalar, akademi, profesyonel iktisatçılar, Biden’dan Powell’ı yeniden atamasını bekliyor. Powell, pandemi döneminde hem ABD‘yi, hem de dünya ekonomisini bir felaketten korudu.

Fed Başkanı J. Powell’ın görev süresi Şubat 2022‘de doluyor. Ama ‘’gelenek‘’ gereği, ABD Başkanı atamayı bu ay yapacak. Piyasalar, akademi, profesyonel iktisatçılar, hemen herkes ‘’yeniden atama‘’ bekliyor. Powell, her yönetici gibi hata/sevaplarıyla değerlendiriliyor. Ama kesin olan bir yan var ki, o da pandemi döneminde ABD‘yi, dolayısıyla dünya ekonomisini bir felaketten korudu. Bu dönemde satın aldığı Hazine bonolarının miktarı 8.3 trilyon dolar. Bu büyüklük, ABD ulusal gelirinin nerdeyse beşte biri, tam rakamıyla % 18. Bu cömertce açılımın adı ‘’Korkusuz Oyuncu‘’ (Bold Gamble) olarak anılmakta. Aşırı güvenden kaynaklanan bu korkusuzluğa karşın enfl asyona karşı ‘’aşırı gevşek’’ duruşu, piyasa yapıcılarını korkutuyor. Çünkü dönemsel enfl asyon % 6.4‘ü buldu. Ama o ‘’ortalama enfl asyon esastır‘’ diyor. Enfl asyon hedefi % 2‘den ‘’şaşmış’’ değil. Economist dergisi bunu ‘’Yeni Powell Doktrini‘’ olarak niteliyor. Powell, 27 Ağustos’daki geleneksel Jackson Hole konuşmasında ayda 120 milyar $‘lık varlık alım programına devam edileceğini açıkladı, anlaşılan pusuladan şaşma yok. Ama bütün bunlar bir yana Powell‘ın bir duruşu var: Başkan Trump, onu 42 kez ‘’taciz’’ etti, ‘’Faizleri indir!‘’ dedi. Olmayınca da ‘’En büyük düşmanımız Çin Başkanı Xi mi, Powell mı?‘’ dedi. Yine de Powell, üstelik geleneklere aykırı olarak ‘’önerilmeden‘’ kendisini bu göreve getiren Trump‘a karşı geri adım atmadı, faizleri düşürmedi. Fed’e başkan ataması gelişmekte olan ülkeler için bir ders: Bir Merkez Bankası, devletin para politikası hedefl eriyle uyumlu ama bağımsız ve bağlantısız olmalı... Biden, mevcut Başkan‘ın görev süresini uzatırsa, karşı partiden atanmış bir insanı bu görevde tutan ilk ‘’Başkan‘’ olma unvanını kazanacak. Demokrasi geleneklerle şekilleniyor, ya da bozuluyor, bu örnek bunu çok iyi anlatmıyor mu?

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