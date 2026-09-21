Fed’in faiz döngüsünde altının 30 yıllık yolculuğu
Fed, geçen hafta 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Özellikle altın yatırımcısı Fed’in faiz artırımlarına yeniden başlamasından tedirgin oldu. Ancak son 30 yıla bakıldığında Fed faizi ile altın arasında mekanik bir ters korelasyonun olmadığını görülüyor.
Küresel piyasalar geride bıraktığımız hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına kitlendi. Fed faizleri beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 3.75-4.00 aralığına yükseltti. Bu karar, ABD merkez bankasının Temmuz 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artışı oldu. 25 baz puanlık artış her ne kadar beklentilere paralel gelse de aslında artırım bekleyenlerin sayısı son haftalarda gelen verilerin ardından yükselmişti. 2024 yılında başlayan gevşeme döngüsü kısa bir aranın ardından yeniden sıkılaşmaya döndü. Fed üyelerinin yeni projeksiyonları yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha öngördü. Enflasyon tahminleri de yukarı çekildi. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu belirterek "Oy birliğiyle alınan kararla fiyat istikrarına doğru vakitte ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.
Faiz kararı sonrası ons yükseldi
Fed’in faiz kararının büyük ölçüde fiyatlanmış olması nedeniyle altının ons fiyatında ciddi bir değişiklik olmadı. Hatta çarşamba günkü karar öncesinde 4 bin 300 dolar seviyelerinden işlem gören altının onsu, cuma günü 4 bin 400 dolar sınırına kadar yükseldi. Peki son 30 yılda Fed'in faiz kararları altının ons fiyatını nasıl etkiledi? Rakamlar bize Fed faizi ile altın arasında mekanik bir ters korelasyonun olmadığını gösteriyor. Örneğin Fed'in 2004-2007 arasındaki güçlü faiz artırımı döneminde altın da yükseldi. Aynı şekilde 2022-2023'te Fed çok agresif sıkılaşırken ons altın yaklaşık 1.800 dolardan 2 bin doların üzerine çıktı. 2024- 2025'te ise faiz indirimleriyle birlikte altındaki yükseliş çok daha belirgin hale geldi. Yani Faiz altının yönünü etkiliyor ama tek başına belirlemiyor. Fed'in faiz kararının yanında reel faiz, doların seyri, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının altın talebi de fiyatlamada belirleyici oluyor. Son 30 yılın tablosu, özellikle Fed'in faiz artırdığı bazı dönemlerde bile altının yükselmeye devam edebildiğini gösteriyor.
Sadece faiz kararı etkilemiyor
1996 yılında altının yıllık ortalama fiyatı yaklaşık 388 dolar seviyesindeydi. Fed faizi ise yüzde 5'in üzerindeydi. 2000 yılına gelindiğinde Fed faizi yüzde 6.5'e kadar yükselmiş, altın ise yaklaşık 279 dolarlık yıllık ortalamayla son derece düşük bir seviyede kalmıştı. Güçlü dolar, yüksek reel faiz ve teknoloji hisselerine yönelen sermaye altının cazibesini sınırlıyordu. Sonra dengeler değişti. 2001- 2003 arasında Fed faizleri hızla aşağı çekti ve 2003'te yüzde 1 seviyesine kadar indi. Aynı dönemde altın uzun süren dip döneminden çıkmaya başladı. 2004-2007 döneminde Fed yeniden faiz artırırken altın da yükselmeye devam etti. 2004'te başlayan sıkılaşma döngüsünde Fed faizi yüzde 1'den yüzde 5.25'e çıkardı. Ancak altın yükselişini sürdürdü. Bunun arkasında yalnızca faiz değil; doların seyri, emtia fiyatları, küresel likidite ve enflasyon beklentileri de vardı.
Küresel krizle altın uçuşa geçti
2008 küresel finans krizi ise oyunun kurallarını değiştirdi. Fed faizleri sıfıra yakın seviyelere indirirken, piyasaya olağanüstü miktarda likidite sağladı. Altın da 2008 sonrasında güçlü bir yükseliş trendine girdi ve 2011'de 1.900 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ardından Fed uzun süre faizleri düşük tuttu. Ancak 2013'ten itibaren parasal genişlemenin sona ereceği beklentisi ve daha sonra 2015'te başlayan faiz artırımları altının üzerinde baskı oluşturdu. 2015 sonunda Fed'in politika faizi yalnızca %0.25-0.50 aralığındaydı. 2018 sonunda ise %2.25-2.50'ye yükseldi. Buna rağmen altın 2018'in sonlarından itibaren yeniden güç kazandı. 2019'da Fed yeniden faiz indirmeye başladı. 2020'de pandemiyle birlikte faizler yeniden sıfıra yaklaştı ve bilanço genişledi. Altın da 2020'de 2 bin doların üzerine çıkarak yeni bir zirve yaptı. Sonraki dönem ise 30 yılın en sert faiz artışlarından birini getirdi. Fed, 2022'de %0.25 civarındaki faizden başlayarak 2023'te %5.25- 5.50 aralığına kadar çıktı. Ancak altın beklenenden çok daha dirençli kaldı. Çünkü yüksek enflasyon, jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler faiz baskısını dengeledi.
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