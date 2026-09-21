Fed’in faiz döngüsünde altının 30 yıllık yolculuğu

Fed, geçen hafta 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Özellikle altın yatırımcısı Fed’in faiz artırımlarına yeniden başlamasından tedirgin oldu. Ancak son 30 yıla bakıldığında Fed faizi ile altın arasında mekanik bir ters korelasyonun olmadığını görülüyor.

Küresel piyasalar geri­de bıraktığımız hafta ABD Merkez Banka­sı’nın (Fed) faiz kararına kit­lendi. Fed faizleri beklenti­ler doğrultusunda 25 baz pu­an artırarak yüzde 3.75-4.00 aralığına yükseltti. Bu ka­rar, ABD merkez bankasının Temmuz 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği ilk faiz artı­şı oldu. 25 baz puanlık artış her ne kadar beklentilere pa­ralel gelse de aslında artırım bekleyenlerin sayısı son haf­talarda gelen verilerin ardın­dan yükselmişti. 2024 yılın­da başlayan gevşeme döngü­sü kısa bir aranın ardından yeniden sıkılaşmaya döndü. Fed üyelerinin yeni projek­siyonları yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha öngördü. Enf­lasyon tahminleri de yukarı çekildi. Karar sonrası açıkla­malarda bulunan Fed Başka­nı Kevin Warsh enflasyonda risklerin yukarı yönlü oldu­ğunu belirterek "Oy birliğiy­le alınan kararla fiyat istikra­rına doğru vakitte ulaşacağı­mızı düşünüyoruz" dedi.

Faiz kararı sonrası ons yükseldi

Fed’in faiz kararının bü­yük ölçüde fiyatlanmış olma­sı nedeniyle altının ons fiya­tında ciddi bir değişiklik ol­madı. Hatta çarşamba günkü karar öncesin­de 4 bin 300 dolar se­viyelerinden işlem gören altının onsu, cuma günü 4 bin 400 dolar sınırına kadar yükseldi. Peki son 30 yılda Fed'in faiz ka­rarları altının ons fi­yatını nasıl etkiledi? Rakamlar bize Fed faizi ile altın arasında mekanik bir ters korelasyonun olmadığı­nı gösteriyor. Örneğin Fed'in 2004-2007 arasındaki güçlü faiz artırımı döneminde al­tın da yükseldi. Aynı şekilde 2022-2023'te Fed çok agre­sif sıkılaşırken ons altın yak­laşık 1.800 dolardan 2 bin doların üzerine çıktı. 2024- 2025'te ise faiz indirimleriy­le birlikte altındaki yükseliş çok daha belirgin hale geldi. Yani Faiz altının yönünü et­kiliyor ama tek başına belir­lemiyor. Fed'in faiz kararı­nın yanında reel faiz, doların seyri, enflasyon beklentile­ri, jeopolitik riskler ve mer­kez bankalarının altın tale­bi de fiyatlamada belirleyici oluyor. Son 30 yılın tablosu, özellikle Fed'in faiz artırdığı bazı dönemlerde bile altının yükselmeye devam edebildi­ğini gösteriyor.

Sadece faiz kararı etkilemiyor

1996 yılında altının yıllık ortalama fiyatı yaklaşık 388 dolar seviyesindeydi. Fed fa­izi ise yüzde 5'in üzerindeydi. 2000 yılına gelindiğinde Fed faizi yüzde 6.5'e kadar yük­selmiş, altın ise yaklaşık 279 dolarlık yıllık ortalamayla son derece düşük bir seviye­de kalmıştı. Güçlü dolar, yük­sek reel faiz ve teknoloji his­selerine yönelen sermaye al­tının cazibesini sınırlıyordu. Sonra dengeler değişti. 2001- 2003 arasında Fed faizleri hızla aşağı çekti ve 2003'te yüzde 1 seviyesine kadar in­di. Aynı dönemde altın uzun süren dip döneminden çık­maya başladı. 2004-2007 dö­neminde Fed yeniden faiz ar­tırırken altın da yükselmeye devam etti. 2004'te başlayan sıkılaşma döngüsünde Fed faizi yüzde 1'den yüzde 5.25'e çıkardı. Ancak altın yükseli­şini sürdürdü. Bunun arka­sında yalnızca faiz değil; do­ların seyri, emtia fiyatları, küresel likidite ve enflasyon beklentileri de vardı.

Küresel krizle altın uçuşa geçti

2008 küresel finans krizi ise oyunun kurallarını değiştirdi. Fed faizleri sıfıra yakın seviyelere indirirken, piyasaya olağanüstü miktarda likidite sağladı. Altın da 2008 sonrasında güçlü bir yükseliş trendine girdi ve 2011'de 1.900 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ardından Fed uzun süre faizleri düşük tuttu. Ancak 2013'ten itibaren parasal genişlemenin sona ereceği beklentisi ve daha sonra 2015'te başlayan faiz artırımları altının üzerinde baskı oluşturdu. 2015 sonunda Fed'in politika faizi yalnızca %0.25-0.50 aralığındaydı. 2018 sonunda ise %2.25-2.50'ye yükseldi. Buna rağmen altın 2018'in sonlarından itibaren yeniden güç kazandı. 2019'da Fed yeniden faiz indirmeye başladı. 2020'de pandemiyle birlikte faizler yeniden sıfıra yaklaştı ve bilanço genişledi. Altın da 2020'de 2 bin doların üzerine çıkarak yeni bir zirve yaptı. Sonraki dönem ise 30 yılın en sert faiz artışlarından birini getirdi. Fed, 2022'de %0.25 civarındaki faizden başlayarak 2023'te %5.25- 5.50 aralığına kadar çıktı. Ancak altın beklenenden çok daha dirençli kaldı. Çünkü yüksek enflasyon, jeopolitik riskler, merkez bankalarının altın alımları ve ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler faiz baskısını dengeledi.