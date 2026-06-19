Fed’in kararı ve dünyanın hassas dengesi
Küresel finans piyasalarının gözü kulağı bir kez daha Amerika Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısındaydı. Aslında piyasaların takip ettiği konu yalnızca faiz oranının kaç puan artırıldığı ya da sabit bırakıldığı değildir. Asıl mesele, dünyanın en büyük ekonomisinin geleceğe ilişkin nasıl bir yol haritası çizdiği ve bu yol haritasının küresel sermaye hareketlerinden emtia fiyatlarına, gelişmekte olan ülkelerden şirket bilançolarına kadar uzanan geniş bir etki alanı yaratmasıdır.
Fed'in son toplantısı da bu açıdan değerlendirildiğinde yalnızca Amerikan ekonomisinin değil, küresel ekonomik sistemin geleceğine ilişkin önemli ipuçları vermektedir.
Son yıllarda dünya ekonomisi alışılmış döngülerin dışında bir süreçten geçiyor. Pandemi sonrası dönemde ortaya çıkan yüksek enflasyon, ardından gelen agresif faiz artırımları, jeopolitik gerilimler, enerji krizleri ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar küresel ekonominin dengesini önemli ölçüde değiştirdi. Bu nedenle Fed'in aldığı her karar artık yalnızca ABD'de değil; Frankfurt'ta, Londra'da, Tokyo'da, Şanghay'da ve İstanbul'da da yakından takip ediliyor.
Erken gevşeme enflasyonu yükseltir
Fed'in son toplantısından çıkan en önemli sonuçlardan biri, enflasyonla mücadelede kazanımlar elde edilmiş olsa bile merkez bankasının temkinli duruşunu korumaya devam ettiğinin görülmesidir. Çünkü enflasyon yalnızca para politikasıyla açıklanabilecek bir olgu olmaktan çıkmış durumda. Enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, ticaret savaşları, bölgesel çatışmalar ve iş gücü piyasasındaki değişimler fiyatlar üzerinde kalıcı baskılar yaratıyor.
Bu nedenle Fed açısından bugün karşı karşıya bulunulan temel sorun, enflasyonu kontrol altına alırken ekonomik büyümeyi ve istihdamı koruyabilmektir. Merkez bankalarının tarih boyunca yaşadığı en zor ikilem de budur. Faizler uzun süre yüksek tutulduğunda ekonomik faaliyet yavaşlayabilir. Erken gevşeme durumunda ise enflasyon yeniden yükselişe geçebilir.
Aslında bugün yaşananlar yalnızca bir faiz tartışması değildir. Daha derinde, küresel ekonominin son kırk yıldır alıştığı düşük faiz ve bol likidite döneminin sona ermesinin sonuçlarını izliyoruz.
2008 küresel finans krizinin ardından dünya ekonomisi yaklaşık on beş yıl boyunca merkez bankalarının sağladığı likidite ile büyüdü. Faizler sıfıra yaklaştı, bilanço büyüklükleri rekor seviyelere ulaştı ve riskli varlıklar önemli ölçüde değer kazandı. Ancak pandemi sonrasında ortaya çıkan enflasyonist baskılar bu dönemin sona ermesine neden oldu. Fed'in attığı adımlar bu nedenle yalnızca bugünün değil, önümüzdeki yılların finansal mimarisini de şekillendiriyor.
Kararın küresel tahvil piyasaları üzerindeki etkisi özellikle dikkat çekici olacaktır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bugün tarihinin en yüksek borç seviyelerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor. Federal borcun büyüklüğü artık yalnızca ekonomik bir gösterge olmaktan çıkmış durumda; aynı zamanda siyasi ve jeostratejik bir konu haline gelmiş bulunuyor.
Faiz oranlarının yüksek kalması, ABD Hazine'sinin borçlanma maliyetlerini artırıyor. Bu durum yalnızca Amerikan bütçesini değil, küresel sermaye akımlarını da etkiliyor. Yatırımcılar daha yüksek faiz veren Amerikan tahvillerine yöneldikçe gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları yaşanabiliyor.
Bu nedenle Fed'in her açıklaması, birçok ülkenin merkez bankası tarafından dikkatle analiz ediliyor.
Kararın döviz piyasaları üzerindeki etkisi de ayrı bir önem taşıyor. Dolar yalnızca Amerika'nın para birimi değil, aynı zamanda uluslararası ticaretin ve rezerv sisteminin merkezinde yer alan küresel bir araçtır. Bu nedenle Fed'in para politikası doların değerini etkilerken aynı zamanda dünya ticaretinin maliyetlerini de değiştirebiliyor.
Son yıllarda özellikle BRICS ülkeleri tarafından yürütülen alternatif ödeme sistemleri ve yerel para birimleriyle ticaret girişimleri dikkat çekiyor. Ancak doların küresel finans sistemindeki ağırlığı hâlen oldukça yüksek seviyelerde bulunuyor. Bu nedenle Fed'in attığı her adım, doların uluslararası rolü açısından da yakından izleniyor.
Fed'in kararının Avrupa üzerindeki etkileri de göz ardı edilmemelidir. Avrupa ekonomisi son yıllarda enerji fiyatları, düşük büyüme ve sanayi üretimindeki yavaşlama nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya kaldı. Avrupa Merkez Bankası ile Fed arasındaki politika farklılaşması, euro-dolar paritesinin yönünü belirleyen temel unsurlardan biri olmaya devam ediyor.
Amerika'da faizlerin uzun süre yüksek kalması durumunda doların güçlü kalması mümkün olabilir. Bu ise Avrupa ihracatçıları açısından belirli avantajlar sağlarken enerji maliyetleri ve dış ticaret dengeleri üzerinde farklı sonuçlar yaratabilir.
Asya cephesinde ise özellikle Japonya'nın son dönemde izlediği politika dikkat çekmektedir. Uzun yıllar boyunca ultra düşük faiz politikası uygulayan Japonya, küresel faiz düzenindeki değişime uyum sağlamaya çalışıyor. Japon yatırımcıların dünyanın en büyük tasarruf havuzlarından birini temsil ettiği düşünüldüğünde, Fed'in kararları Japon sermayesinin küresel hareketlerini de etkileyebiliyor.
Çin açısından bakıldığında ise tablo biraz daha farklıdır. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi son dönemde büyüme hızındaki yavaşlama ve gayrimenkul sektöründeki sorunlarla mücadele ediyor. Fed'in sıkı para politikası, Çin'in büyümeyi desteklemek amacıyla uyguladığı genişleyici politikalarla ters yönde hareket eden bir görünüm ortaya çıkarıyor. Bu durum küresel ekonomik dengelerin yeniden şekillenmesine neden oluyor.
Kararın emtia piyasalarına etkisi de oldukça önemlidir. Altın, gümüş, petrol ve endüstriyel metaller yalnızca arz-talep dengeleriyle değil, aynı zamanda faiz beklentileri ve doların yönüyle de hareket ediyor.
Özellikle altın açısından bakıldığında, son yıllarda merkez bankalarının güçlü alımları dikkat çekiyor. Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde birçok ülke rezerv çeşitlendirmesine yöneliyor. Fed'in para politikası bu eğilimi tamamen değiştirmese de yatırımcı davranışları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Fed’in etkisi tek belirleyici unsur değil
Enerji piyasalarında ise farklı bir dinamik söz konusu. Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler ve küresel büyüme beklentileri petrol fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Fed'in büyümeye ilişkin verdiği mesajlar, enerji talebine yönelik beklentileri de şekillendirebilir. Gelişmekte olan ülkeler açısından Fed kararlarının önemi ise her zaman biraz daha fazladır. Çünkü bu ülkeler küresel likidite koşullarındaki değişimlere karşı daha hassas yapıdadır. Sermaye girişleri, döviz kurları, dış finansman maliyetleri ve borçlanma koşulları Fed'in para politikasıyla doğrudan ilişkilidir.
Türkiye gibi ekonomiler açısından bakıldığında, Fed kararlarının etkisi yalnızca finansal piyasalarla sınırlı değildir. Küresel risk iştahındaki değişim, ticaret hacmi, yatırım kararları ve sermaye akımları üzerinde de etkili olabilmektedir.
Ancak burada önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekir. Son yıllarda birçok ülke kendi ekonomik dinamiklerini güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya başladı. Bu nedenle Fed'in etkisi geçmiş dönemlere kıyasla hâlâ güçlü olmakla birlikte tek belirleyici unsur olmaktan uzaklaşmaktadır. Belki de Fed'in son toplantısından çıkarılması gereken en önemli sonuç budur.
Dünya ekonomisi yeni bir döneme giriyor. Tek merkezli finansal sistemden daha çok kutuplu bir yapıya doğru ilerleyen küresel ekonomi, aynı zamanda yüksek borç seviyeleri, demografik dönüşüm, yapay zekâ devrimi, enerji dönüşümü ve jeopolitik rekabet gibi çok sayıda yapısal değişimle karşı karşıya bulunuyor.
Bu nedenle Fed'in bugün aldığı karar yalnızca bugünün piyasa fiyatlamalarını değil, geleceğin ekonomik mimarisini de etkileyen bir gelişme olarak değerlendirilmelidir. Küresel yatırımcıların, şirketlerin ve politika yapıcıların önümüzdeki dönemde yalnızca faiz oranlarına değil, ekonomik dönüşümün büyük resmine odaklanmaları gerekecek. Çünkü artık mesele sadece faiz değildir. Mesele, dünyanın yeni ekonomik düzeninin nasıl şekilleneceğidir.
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