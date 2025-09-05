Fed’in zayıf istihdam verileri ile faiz indirimi süreci
Küresel piyasalar haftalardır kritik bir soruya odaklanmış durumda: “Fed, faizleri ne zaman indirecek?” Fed’in merakla beklenen toplantısı 17 Eylül, Türkiye saati ile 21.00’da belli olacak. Faiz indirim sürecinde önemli diğer bir veri ise Tarım dışı istihdam verisi…
Bu veri de 11 Eylül’de açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisinin sonucu faiz kararını etkileyeceği için çok kritik verilerden biri diyebiliriz. ABD’de en son açıklanan ABD iş gücü verilerini gösteren JOLTS iş ilanları raporunda görülen sert düşüş, istihdam piyasasının uzun süredir ilk kez ciddi şekilde yavaşladığını ortaya koyuyor. Bu durum, Fed’in sıkı para politikasını ne kadar daha sürdürebileceğine dair tartışmaları da hararetlendirdi.
İstihdamdaki zayıflamanın mesajı
Amerikan ekonomisinin gücü yıllardır istihdam piyasasının canlılığına dayanıyordu. Ancak son veri, iş gücü talebinde önemli bir daralma olduğunu gösteriyor. Bu durum yalnızca işsizlik oranının artma ihtimalini gündeme getirmiyor, aynı zamanda tüketim harcamalarının da gerilemesine yol açabilecek bir işaret taşıyor. ABD’de tüketimin, ekonominin üçte ikisini oluşturduğunu hatırladığımızda, bu verinin neden piyasalarda panik havası estirdiğini anlamak çok da zor değil.
Fed’in ikilemi
ABD Merkez Bankası’nın karşı karşıya olduğu durum, aslında iki yönlü bir baskıyı içeriyor:
-Faizleri yüksek tutmak, enflasyonla mücadele açısından gerekli görünüyor. Çünkü fiyat artışları hâlâ hedefin üzerinde seyrediyor.
-Faizleri indirmek ise istihdamdaki bozulmayı ve olası bir resesyonu önlemek için giderek daha fazla gündeme geliyor. Kısacası Fed, bir yandan enflasyonu kontrol altına alma hedefinden sapmadan ilerlemek zorundadır. Diğer yandan ise ekonomiyi resesyona sürüklememek için ince bir denge kurmak zorunda.
Piyasalardaki tepki
İş gücü verisinin ardından ABD tahvil piyasasında sert bir hareket yaşandı. 30 yıllık tahvil faizleri kısa sürede %5’in üzerinden %4,9’a geriledi. Bu da yatırımcıların Fed’in faiz indirimlerini çok daha erken başlatabileceğinin göstergesi olarak algılamasına neden olabilir. Ayrıca dolar endeksindeki geri çekilme de bu beklentiyi destekledi. Küresel borsalarda ise “rahatlama rallisi” yaşandı.
Bu durumun Türkiye’ye yansıması
Türkiye açısından Fed’in bu yol ayrımı oldukça kritik… Çünkü gelişmekte olan ülkeler, Fed’in sıkı para politikalarından en çok etkilenen ülkelerden oluyor. Faiz indirimlerinin gündeme gelmesi, gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerini hızlandırabilir. Fakat uzun vadede küresel resesyon riski, ihracat ve büyüme açısından Türkiye için yeni sorunlar doğurabilir.
Sonuç olarak; Fed’in hangi yöne evrileceğini önümüzdeki veriler belirleyecek. Enflasyon inatla yüksek kalırsa faiz indirimleri ertelenebilir. Ancak istihdamdaki zayıflama derinleşirse faiz indirimleri kaçınılmaz hale gelir. Fed bugün yalnızca Amerikan ekonomisi için değil, küresel finansal düzenin geleceği için de bir yol ayrımında. Karar ne olursa olsun, piyasaların 2025 sonbaharına bu gerilimle girdiği kesin.
|Borsa
|10.828,93
|0,85 %
|Dolar
|41,2499
|0,22 %
|Euro
|48,0804
|0,00 %
|Euro/Dolar
|1,1649
|-0,01 %
|Altın (GR)
|4.702,44
|0,23 %
|Altın (ONS)
|3.545,49
|-0,40 %
|Brent
|66,6800
|-0,88 %