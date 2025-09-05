 Fed’in zayıf istihdam verileri ile faiz indirimi süreci

Küresel piyasalar haftalardır kritik bir soruya odaklanmış durumda: “Fed, fa­izleri ne zaman indirecek?” Fed’in merakla beklenen toplantısı 17 Eylül, Türkiye saa­ti ile 21.00’da belli olacak. Faiz indirim sü­recinde önemli diğer bir veri ise Tarım dı­şı istihdam verisi…

Bu veri de 11 Eylül’de açıklanacak. Tarım dışı istihdam verisinin sonucu faiz kararını etkileyeceği için çok kritik verilerden biri diyebiliriz. ABD’de en son açıklanan ABD iş gücü verilerini gös­teren JOLTS iş ilanları raporunda görü­len sert düşüş, istihdam piyasasının uzun süredir ilk kez ciddi şekilde yavaşladığını ortaya koyuyor. Bu durum, Fed’in sıkı pa­ra politikasını ne kadar daha sürdürebile­ceğine dair tartışmaları da hararetlendirdi.

İstihdamdaki zayıflamanın mesajı

Amerikan ekonomisinin gücü yıllardır istihdam piyasasının canlılığına dayanı­yordu. Ancak son veri, iş gücü talebinde önemli bir daralma olduğunu gösteriyor. Bu durum yalnızca işsizlik oranının art­ma ihtimalini gündeme getirmiyor, aynı zamanda tüketim harcamalarının da geri­lemesine yol açabilecek bir işaret taşıyor. ABD’de tüketimin, ekonominin üçte ikisi­ni oluşturduğunu hatırladığımızda, bu ve­rinin neden piyasalarda panik havası estir­diğini anlamak çok da zor değil.

Fed’in ikilemi

ABD Merkez Bankası’nın karşı karşıya olduğu durum, aslında iki yönlü bir baskı­yı içeriyor:

-Faizleri yüksek tutmak, enflasyon­la mücadele açısından gerekli görünüyor. Çünkü fiyat artışları hâlâ hedefin üzerinde seyrediyor.

-Faizleri indirmek ise istihdamda­ki bozulmayı ve olası bir resesyonu önle­mek için giderek daha fazla gündeme geli­yor. Kısacası Fed, bir yandan enflasyonu kontrol altına alma hedefinden sapmadan ilerlemek zorundadır. Diğer yandan ise ekonomiyi resesyona sürüklememek için ince bir denge kurmak zorunda.

Piyasalardaki tepki

İş gücü verisinin ardından ABD tahvil pi­yasasında sert bir hareket yaşandı. 30 yıl­lık tahvil faizleri kısa sürede %5’in üzerin­den %4,9’a geriledi. Bu da yatırımcıların Fed’in faiz indirimlerini çok daha erken başlatabileceğinin göstergesi olarak algıla­masına neden olabilir. Ayrıca dolar endek­sindeki geri çekilme de bu beklentiyi des­tekledi. Küresel borsalarda ise “rahatlama rallisi” yaşandı.

Bu durumun Türkiye’ye yansıması

Türkiye açısından Fed’in bu yol ayrımı oldukça kritik… Çünkü gelişmekte olan ül­keler, Fed’in sıkı para politikalarından en çok etkilenen ülkelerden oluyor. Faiz in­dirimlerinin gündeme gelmesi, gelişmekte olan ülkelere sermaye girişlerini hızlandı­rabilir. Fakat uzun vadede küresel resesyon riski, ihracat ve büyüme açısından Türkiye için yeni sorunlar doğurabilir.

Sonuç olarak; Fed’in hangi yöne evrilece­ğini önümüzdeki veriler belirleyecek. Enf­lasyon inatla yüksek kalırsa faiz indirimleri ertelenebilir. Ancak istihdamdaki zayıfla­ma derinleşirse faiz indirimleri kaçınılmaz hale gelir. Fed bugün yalnızca Amerikan ekonomisi için değil, küresel finansal düze­nin geleceği için de bir yol ayrımında. Karar ne olursa olsun, piyasaların 2025 sonbaha­rına bu gerilimle girdiği kesin.