‘Fenerbahçeliler barajı’nda dümene Limak geçiyor
Fenerbahçe’nin 5 efsane yöneticisinin kurduğu enerji şirketinde hisse değişimi var. Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı ve Nihat Özdemir’in 80 milyon dolarlık yatırımla kurduğu Siirt’teki Kirazlık HES projesinde kaptan köşküne Limak oturuyor. Fenerbahçe Barajı olarak bilinen projede Özdemir, Uslu’nun da hissesini aldı.
Fenerbahçe denilince akla ilk gelen isimlerdir; Aziz Yıldırım, Nihat Özdemir, Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı…. Bu isimleri biraz hatırlayalım. Önce Fenerbahçe’nin 20 yılına imza atan Aziz Yıldırım. 1998-2018 yılları arasında ‘en uzun süre başkanlık yapan isim’ olarak bir rekora imza attı. Kardeşi Ali Yıldırım ise sarı lacivertli takımın yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.
Eski basketbolcu ve antrenör Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım döneminde Asbaşkanlık, Genel Sekreterlik ve Basın Sorumluluğu görevini üstlendi. Eski Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’de Ali Şen ve Aziz Yıldırım dönemlerinde yönetici oldu, Başkanvekilliği görevini yürüttü. Koç Holding’in eski CEO’su Bülend Özaydınlı’nın kardeşi, bir dönem İçişleri Bakanlığı yapan Hava Orgeneral İrfan Özaydınlı’nın oğlu Murat Özaydınlı ise 2012 yılı öncesinde Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım döneminde Asbaşkanlık görevinde bulunmuştu.
Aziz Yıldırım ve kardeşi inşaat ve tersane alanında büyürken, Limak Holding’in kurucu ortağı Nihat Özdemir enerji, inşaat, turizm gibi alanlarda önemli projelere imza attı. Geçmiş yıllarda Tarım Bakanlığı’nda üst düzey görevlerde bulunan Mahmut Uslu ise kurduğu Day Group ile gayrimenkul turizm, tarım gibi alanlara odaklandı. Fenerbahçe’nin bu 5 efsane ismini buluşturan sadece futbol olmadı. Fenerbahçeli 5 işadamı, sarı lacivertli kulüpte aynı dönemde paylaştıklarını sinerjiyi, enerjide buluşturdu.
2009 yılında bir araya gelen 5 Fenerbahçeli, o dönem yüzde 20’şer hisseyle Baren Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited şirketini kurdu ve 49 yıllık üretim lisansı aldı. Ardından Baren Enerji, Limak’ın patronu Nihat Özdemir’in memleketi Siirt’te Botan Çayı üzerine Kirazlı Barajı’nı kurmak için 80 milyon dolarlık yatırım kararı aldı.
2011 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle söz konusu yatırımın da temeli atıldı. Ortalama 130 milyon kilovatsaat enerji hedefiyle temeli atılan ve yaklaşık 3 yılda tamamlanan Kirazlık Hidroelektrik Barajı inşaatında 600 kişinin çalıştı, inşaat tamamlandı, üretime başlandı.
Her biri 15 MW’lık 3 adet kaplan tipi türbinden oluşan 45 MW kurulu güce sahip proje, Türkiye’nin 253’üncü Siirt’in ise 2’nci büyük enerji santrali oldu. Tesis ayrıca Türkiye’nin 110’uncu büyük HES projesi. Kirazlık Barajı ve HES ortalama yaklaşık 40 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu elektriği sağlıyor.
Mahmut Uslu da hissesini sattı
“Fenerbahçeliler Barajı” olarak tanıdığımız bu projede, son dönemde hisse yapısı değişti. Son olarak Day Group yani Mahmut Uslu, payını satma kararı aldı. Uslu’ya ait Day Tarım sahibi olduğu yüzde 8.54’lük payı Limak Enerji’ye yani ortağı Nihat Özdemir’e devretmiş olacak. Böylece Limak Yatırım Enerji şirketi, Baren’in tek kontrolüne sahip konuma gelecek. Daha önce sessiz sedasız şekilde Ali Yıldırım ve Murat Özaydınlı hisselerini Limak’a devretmişti. Böylece Fenerbahçeliler Barajı’nda hakim ve ana hissedar Limak oldu.