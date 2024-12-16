‘Fenerbahçeliler barajı’nda dümene Limak geçiyor

Fenerbahçe’nin 5 efsane yöneticisinin kurduğu enerji şirketinde hisse değişimi var. Aziz Yıldırım, Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı ve Nihat Özdemir’in 80 milyon dolarlık yatırımla kurduğu Siirt’teki Kirazlık HES projesinde kaptan köşküne Limak oturuyor. Fenerbahçe Barajı olarak bilinen projede Özdemir, Uslu’nun da hissesini aldı.

Fenerbahçe denilin­ce akla ilk gelen isim­lerdir; Aziz Yıldırım, Nihat Özdemir, Ali Yıldırım, Mahmut Uslu, Murat Özay­dınlı…. Bu isimleri biraz hatır­layalım. Önce Fenerbahçe’nin 20 yılına imza atan Aziz Yıl­dırım. 1998-2018 yılları ara­sında ‘en uzun süre başkanlık yapan isim’ olarak bir rekora imza attı. Kardeşi Ali Yıldırım ise sarı lacivertli takımın yö­netim kurulu üyeliğinde bu­lundu.

Eski basketbolcu ve antrenör Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım döneminde Asbaş­kanlık, Genel Sekreterlik ve Basın Sorumluluğu görevini üstlendi. Eski Futbol Fede­rasyonu Başkanı Nihat Özde­mir, Fenerbahçe’de Ali Şen ve Aziz Yıldırım dönemlerinde yönetici oldu, Başkanvekilli­ği görevini yürüttü. Koç Hol­ding’in eski CEO’su Bülend Özaydınlı’nın kardeşi, bir dö­nem İçişleri Bakanlığı yapan Hava Orgeneral İrfan Özay­dınlı’nın oğlu Murat Özay­dınlı ise 2012 yılı öncesinde Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım döneminde Asbaşkanlık göre­vinde bulunmuştu.

Aziz Yıl­dırım ve kardeşi inşaat ve ter­sane alanında büyürken, Li­mak Holding’in kurucu ortağı Nihat Özdemir enerji, inşaat, turizm gibi alanlarda önem­li projelere imza attı. Geçmiş yıllarda Tarım Bakanlığı’n­da üst düzey görevlerde bulu­nan Mahmut Uslu ise kurdu­ğu Day Group ile gayrimen­kul turizm, tarım gibi alanlara odaklandı. Fenerbahçe’nin bu 5 efsane ismini buluşturan sa­dece futbol olmadı. Fenerbah­çeli 5 işadamı, sarı lacivertli kulüpte aynı dönemde pay­laştıklarını sinerjiyi, enerjide buluşturdu.

2009 yılında bir araya ge­len 5 Fenerbahçeli, o dönem yüzde 20’şer hisseyle Baren Enerji Üretim Sanayi ve Ti­caret Limited şirketini kur­du ve 49 yıllık üretim lisansı aldı. Ardından Baren Enerji, Limak’ın patronu Nihat Öz­demir’in memleketi Siirt’te Botan Çayı üzerine Kirazlı Ba­rajı’nı kurmak için 80 milyon dolarlık yatırım kararı aldı.

2011 yılında dönemin Cum­hurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Er­doğan’ın katıldığı törenle söz konusu yatırımın da teme­li atıldı. Ortalama 130 milyon kilovatsaat enerji hedefiyle temeli atılan ve yaklaşık 3 yıl­da tamamlanan Kirazlık Hid­roelektrik Barajı inşaatında 600 kişinin çalıştı, inşaat ta­mamlandı, üretime başlandı.

Her biri 15 MW’lık 3 adet kap­lan tipi türbinden oluşan 45 MW kurulu güce sahip proje, Türkiye’nin 253’üncü Siirt’in ise 2’nci büyük enerji santrali oldu. Tesis ayrıca Türkiye’nin 110’uncu büyük HES projesi. Kirazlık Barajı ve HES orta­lama yaklaşık 40 bin kişinin günlük hayatında ihtiyaç duy­duğu elektriği sağlıyor.

Mahmut Uslu da hissesini sattı

“Fenerbahçeliler Barajı” olarak tanıdığımız bu proje­de, son dönemde hisse yapısı değişti. Son olarak Day Group ya­ni Mahmut Uslu, payını satma kara­rı aldı. Uslu’ya ait Day Tarım sahibi olduğu yüzde 8.54’lük payı Limak Enerji’ye yani or­tağı Nihat Özdemir’e devret­miş olacak. Böylece Limak Ya­tırım Enerji şirketi, Baren’in tek kontrolüne sahip konuma gelecek. Daha önce sessiz se­dasız şekilde Ali Yıldırım ve Murat Özaydınlı hisselerini Limak’a devretmişti. Böyle­ce Fenerbahçeliler Barajı’nda hakim ve ana hissedar Limak oldu.