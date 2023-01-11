Ferit Şahenk, savaşın çocuklarına sahip çıktı

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük göç dalgası Ukrayna topraklarının Rusya tarafından işgal edilmesiyle başladı. Reuters tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 24 Şubat 2022’den bu yana en az 42 bin kişinin hayatını kaybettiği Rus işgali sürecinde 15 bin kişinin akıbeti bilinmiyor. 140 bin binanın yıkıldığı savaşta yaklaşık 15 milyon Ukraynalı, yaşadığı, doğduğu toprakları terk etti. Ülkeyi terk edenlerin sayısı ise 11 milyon kişiye kadar ulaştı. Ukrayna Ordusu’nun Rus işgali altındaki toprakları yavaş yavaş geri alması ile birlikte çatışmaların azaldığı bölgelere Ukraynalılar geri dönmeye başladı. Son açıklanan rakamlara göre 8 milyona yakın Ukraynalı, tekrar ülkesine döndü. Türkiye bu süreçte her ne kadar tarafsız olsa da savaşa karşı olan Rusların, ülkesini terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların sığındığı bir liman oldu. Türkiye, 11 aydır devam eden savaşta 407 bin 266 Ukraynalının evi oldu. Eylül sonu verilerine göre 366 bin Ukraynalı ya ülkesine döndü. Ukrayna’da yaşanan insanlık dramını yakından takip eden biri olarak Ukraynalıların ülkelerine dönme arzusunu kendim de yaşadım. Savaşın yarattığı acımasızlığa rağmen doğduğu topraklara olan özlemleri inanılmaz derecede güçlü.

5 yıldızlı otelinde misafir ediyor

Ukrayna’daki dramın etkilerini azaltmak için çabalayan Türk iş insanlarının çalışmalarını da bu süreçte yakından gördüm. Kimi Ukrayna’ya maddi destek gönderdi, kimi jeneratör, ilaç ve giyim-kuşam gibi ihtiyaçları karşılamaya çalıştı. Bunlardan biri de Doğuş Grubu. Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk, 24 Şubat’ta başlayan savaşın ilk günlerinde sahibi olduğu bir işletmenin kapılarını Ukraynalı savaş mağduru ailelere açtı. Her ne kadar Doğuş Grubu, bu sürecin reklamının yapılmaması adına haberlere konu etmese de öğrendiğim kadarıyla misafir edilen aile sayısı yaklaşık 100. Yani neredeyse 400-500 Ukraynalı kadın, yaşlı, çocuk ve bebek Şahenk’in Türkiye’de misafiri oldu.

Çocukları kreşe ve konserlere götürüyor

Bilindiği üzere Doğuş Grubu’nun Kocaeli’nde Hyatt House Gebze bir oteli bulunuyor. Hyatt markasının Türkiye’deki ilk ev konseptine sahip oteli olan bu tesisin 158 odası bulunuyor. Doğuş Grubu, işte bu Ukraynalı aileleri 158 odalı otelde misafir etti aylar boyunca. Savaşın üzerinden yaklaşık 11 ay geçmesine rağmen Şahenk, bu ailelerin bir kısmına deyim yerindeyse hala gözü gibi bakıyor. Ailelerin bir kısmı ülkesine dönse de Şahenk, kalanlar için konukseverliğini sürdürüyor. Hatta otel içinden edindiğim bilgilere göre her aileye belirli miktarda aylık olarak nakdi yardımda yapılıyor. Burada bile Doğuş Grubu, ellerine nakit para vermek yerine yemek kartlarına her ayın ilk günü belirli bir miktar yükleme yapılıyor. Babalarından ve arkadaşlarından ayrı kalan çocukların kreş eğitimini üstleniyor, konserlere götürüyor. Hatta bunlar arasında Doğuş Senfoni Orkestrası’nın verdiği bir konser de vardı.

Doğuş Grubu yöneticileri ve Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in savaş mağduru çocuklara yönelik verdiği insanlık dersinin sadece Ukrayna ile sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu tür destekleri gizli gizli yürütmeyi tercih etmesini haberleştirmemim nedeni diğerlerine örnek olması, cesaretlendirmesi. Zira savaşın asıl mağduru çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluyor. Geriye dönecekleri bir evin, sarılacakları bir babanın, oynayacakları parkların, gidecekleri okulların hayalini kurarak güne başlıyor ve bitiriyorlar.