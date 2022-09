Festivaller mevsimi geldi

Akbank Caz Festivali 32. kez müzik tutkunlarıyla buluşuyor

32 yıldır şehir ve caz kültürünü bir araya getiren, Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali bu yıl 24 Eylül - 9 Ekim Ekim tarihleri arasında 22 farklı mekânda, dünya ve Türk caz sahnelerinden 120’nin üzerinde sanatçının performanslarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Program kapsamında 22 ayrı mekânda 32 konser, üç söyleşi, üç çocuk atölyesi, teras konserleri ve dans etkinlikleri düzenlenecek. Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 32. Akbank Caz Festivali’nde açılış; 24 Eylül’de Alp Ersönmez’in “Cereyanlı” projesi kapsamında Barış Doğukan Yazıcı, Çağrı Sertel, Duru Tuna ve Kuzey Yılmaz’ın oluşturduğu ekiple Müze Gazhane’de yapılacak.

Diğer mekânlar, Babylon, Zorlu PSM, AKM, The Badau, Nardis Jazz Club, Bizim Tepe, Bova’ya bu yıl HOOD Base, Alan Kadıköy, Dada Salon Kabarett, İstanbul Oyuncak Müzesi, Decollage Art Space, Postane İstanbul, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Gregor By The Badau, Zuhal Müzik Kanyon, Outro Record Store, CoBAC Workspace ve Yeldeğirmeni Sanat Merkezi sahneleri eşlik edecek.

26. İstanbul Tiyatro Festivali 25 Ekim'de "perde" diyecek

26. İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim-26 Kasım tarihleri arasında Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl Işıl Kasapoğlu küratörlüğünde düzenlenecek festival, Türkiye’den ve yurtdışından, merakla beklenen, yepyeni oyunlardan yenilikçi ve ufuk açıcı performanslara, toplam 24 tiyatro, performans ve dans gösterisini bir araya getirecek.

Festivalde Molière’in doğumunun 400. yılı hem yurtdışından hem ülkemizden yapımlarla kutlanırken, bir sinema dehası Pasolini’nin 100. doğum yılı da özel bir gösterimle anılacak. Tiyatronun iki ustası Haldun Taner ve Ferhan Şensoy’a da saygı duruşunda bulunacak festival, Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Caddebostan Kültür Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, ENKA Oditoryumu, Galatasaray Lisesi, İMÇ, İş Kuleleri Salonu, Kanyon, Maximum UNIQ Hall, Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi ve Meydan Sahne, Salon İKSV, Ses Tiyatrosu, Süreyya Operası, Şehir Hatları Vapuru ve Zorlu PSM olmak üzere 18 farklı mekânda izleyicilerle buluşacak.

Adana’nın büyük lezzet buluşması: Uluslararası Adana Lezzet Festivali

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl 7-8-9 Ekim tarihlerinde Adana Merkez Park’ta gerçekleştirilecek. Ana teması “Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak” olarak belirlenen festivalin ilk günü HiltonSA otelinde düzenlenecek konferanslarda ise alanında uzman ünlü konuklar, şehrin gastronomik değerlerini farklı açılardan ele alacak.

Antalya 4. Uluslararası Meze Festivali için geri sayım başladı!

Antalya’da Akra Hotels’in düzenlediği 4. Uluslararası Meze Festivali’nde; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Gaziantep, Hatay, Bodrum, Fethiye, Kaş, Çanakkale, Beyrut ve Barcelona’nın lezzet durakları yer alacak. Etkinlik, 15 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Füsun Saka'nın ilk kişisel resim sergisi "Saudade" ay sonuna kadar açık

Radyo Gedik, gazeteci Füsun Saka'nın ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Füsun Saka, insanın önüne konulan yapay hedeflere, sosyal ve ekonomik hırslara "Saudade" sergisi ile karşı çıkıyor. Portekizce 'özlenen bir zamana veya kişiye kavuşulamayacağı hissi' anlamına gelen saudade ile Saka, yakın geçmişin uzakta kalmış duygularını fırçasıyla selamlıyor.

8. Çanakkale Bienali, 1 Ekim’den itibaren Çanakkale’de 11 farklı noktada

“Birlikte nasıl çalışırız?” başlığı altında topluluk, çalışma, birliktelik kavramları ve deneyimlerine odaklanan 8. Çanakkale Bienali, 1 Ekim’den itibaren Çanakkale’de 11 farklı noktada sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.