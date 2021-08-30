Festivaller, yarışmalar, sergiler

Mersin Uluslararası Müzik Festivali 11 Eylül’de başlıyor

11 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında 19’uncusu düzenlenecek olan Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest) programı açıklandı. Merfest Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı’nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Festival Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal program sunumunu gerçekleştirdi. Sekiz etkinlikle 22 gün sürecek festival bu yıl, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Mersin Millet Bahçesi Sahil Etabı, Tarsus Baca Meydanı, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Çamlıbel Âşıklar Parkı, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Macit Özcan Spor Tesisleri’nde pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılacak.

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Kuşadası’nı Altın Güvercin heyecanı sardı

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, 24. kez kanatlanmaya hazırlanıyor. 6 Eylül tarihinde Kervansaray’da gerçekleşecek bir gala etkinliği ile başlayacak olan 24. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında Altın Güvercin Belgeseli de ilk kez seyirci ile buluşacak. Okan Bayülgen’in seslendirdiği ve Altın Güvercin’in tarihini konu alan belgeselin prömiyeri 9 Eylül’de gerçekleştirilecek. Belgesel 10 ve 11 Eylül tarihlerinde tekrar gösterilecek. 24. Altın Güvercin Beste Yarışması, 12 Eylül’de Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da Nükhet Duru’nun sahne alacağı final gecesi ile son bulacak.

İş Sanat’ın Patara’da Dans etkinliği için Anadolu Ateşi antik kentteydi

İş Sanat’ın yaz sezonu etkinlikleri “Patara’da Dans” ile devam ediyor. Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun Patara Antik Kent’te gerçekleştirdiği gösteri izleyicisi ile buluşuyor. Çekimleri, Türkiye İş Bankası’nın 2016 yılından bu yana kazı çalışmalarına katkı sağladığı Patara antik kentinde Meclis Binası, Sütunlu Yol ve Antik Tiyatrosu olmak üzere üç farklı mekânda gerçekleştirilen gösteri, İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde izlenebiliyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nda yeni sezonun ilk yeni oyunu Antigone

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Sofokles’in yazdığı, Sabahattin Ali’nin çevirdiği, Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği Antigone adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 1 Eylül Çarşamba günü saat 20:30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk kez sahneleniyor. Antigone 2-4 Eylül, 15-18 Eylül tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 11 Eylül Cumartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sergilenmeye devam ediyor.

İstiklal Sergisi İzmir’de

İş Bankası ve İş Sanat işbirliği ile Milli Mücadele’ye dair en kapsamlı sergi olan “İstiklal Sergisi” İzmir’e taşındı. İstiklal Savaşı’nda verilen mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan sergi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda “Büyük Zaferin 100. Yılına Doğru İstiklal Sergisi” başlığı ile Kültürpark Atlas Pavyonu’nda açılacak. Bir yıl açık kalacak sergiyi İzmirliler ücretsiz ziyaret edebilecek.

Macar Mimarların gerçekleştirilmemiş projeleri sergisi Bodrum’da

Macar Kültür Merkezi ve Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği’nin işbirliği, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı’nın desteği ve Oasis Bodrum’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Macar Mimarların Tasarımları Türkiye’de sergisi 10 Eylül’de açılıyor. Sergi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından Türkiye’nin ilk elli yılına kadar olan mimari dünyaya ışık tutmayı hedefliyor. Sergi aynı zamanda, eğer bu projeler gerçekleşmiş olsalardı nasıl dururlardı diye ziyaretçinin zihninde canlandırmasına imkân tanıyor.

Borusan Kocabıyık Vakfı Müzik Bursu başvuru sonuçları açıklandı

Borusan Kocabıyık Vakfı’nın yetenekli genç müzisyenlerimize yurtdışında yüksek lisans eğitimi için verdiği Borusan Müzik Bursu’nu almaya hak kazanan adaylar belli oldu. Bu değerlendirme sonucu 2021-2022 eğitim öğretim yılı için; Sesim Bezdüz (keman), Gülin Ataklı (obua), Kazım Kaan Alicioğlu (keman), Batı Aktaş (klarnet), Sıla Şentürk (piyano), Mercan Demirkanlı (flüt), Utku Çetin (klarnet) ve Seçil İrem Keskin’e (kontrbas) eğitim çalışmalarını sürdürmek üzere burs verilmesine karar verildi.

Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması kazananları belli oldu

Albaraka Türk’ün altı senedir gerçekleştirdiği “Uluslararası Hat Yarışması” sonuçlandı. Bu yıl ‘Şeyh Salih Abdullah Kâmil’ anısına düzenlenen hat yarışmasına; 15 farklı ülkeden 198 yarışmacı katıldı. Hasan Çelebi, Uğur Derman, Mehmet Özçay, Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Savaş Çevik ve Davut Bektaş gibi önemli hattatların jüri üyeliği yaptığı yarışmada beş farklı kategoride değerlendirilen yarışmacılardan ilk üçe ve ek olarak yine beş kategori için özel teşvik derecesine girenler ödüllendirildi.