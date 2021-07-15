FETÖ’den kalan şirketler TMSF’yle 70 milyar liranın üzerine çıktı

779 şirketin öz kaynakları yüzde 67 büyüyerek 17.94 milyar liradan 29.91 liraya ulaştı. Bu şirketler halen 44 bin 519 kişi istihdam ediyor.

GEÇEN yıl “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nde FETÖ soruşturmaları çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) kayyumluk çerçevesinde devredilen şirketlerin durumunu dönemin Başkanı Muhiddin Gülal’dan istedim, gönderdiği bilgilerle şu yazıyı yazdım:

• FETÖ’den kalan şirketler TMSF’de 61 milyar lirayı geçti…

TMSF’nin geçen yılki bilgi notunda öncelikle şu mesaj vardı:

- FETÖ soruşturmaları kapsamında 796 şirket TMSF’ye devredildi veya TMSF bu şirketlere kayyum olarak atandı.

Söz konusu şirketlerin Türkiye’nin 38 iline dağılmış olduğu belirtilmişti:

- Bu şirketler 40 farklı sektörde faaliyet gösteriyor. Mobilya, altın ve tekstil sektöründeki şirketler öne çıkıyor.

Bu yıl da 15 Temmuz tarihli yazımı yazarken TMSF’nin yeni Başkanı Fatin Rüştü Karakaş’a son durumu sordum. Karakaş, Başkan Yardımcısı İsmail Güler’in bilgi notu göndermesini sağladı:

- TMSF’nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerin aktifleri devir tarihinde 42.2 milyar lira iken yüzde 66 büyüme göstererek 70.05 milyar liraya yükseldi.

Bilgi notunda TMSF’nin kayyumluğunun sürdüğü şirket sayısının şu anda 779 olduğu vurgulanıp, öz kaynaklarına işaret edildi:

- Şirketlerin öz kaynakları yüzde 67 büyüyerek 17.94 milyar liradan 29.91 milyar liraya ulaştı.

İstihdam verisinin altı çizildi:

- Bu şirketler 44 bin 519 kişi istihdam ediyor.

Ardından büyük grupların verileri paylaşıldı:

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG (eski Boydak Grubu):

• Cirosu devir tarihinden 31 Aralık 2020 sonuna kadar yüzde 167 büyüyerek 5.11 milyar liradan 13.64 milyar liraya çıktı.

• Kârı yüzde 191 büyüyerek 559 milyon liradan 1.63 milyar liraya ulaştı.

• Güncel dönem itibariyle grubun aktifl eri devir tarihine göre yüzde 101 artarak 8.47 milyar liradan 17.07 milyar liraya yükseldi.

• Özkaynakları yüzde 79 arttı, 6.47 milyar liradan 11.59 milyar liraya yükseldi.

• Grup şirketlerinde halen 12 bin 918 kişi istihdam ediliyor. KOZA HOLDİNG:

• Cirosu devir tarihinden 31 Aralık 2020 sonuna kadar yüzde 306 büyüyerek 825 milyon liradan 3.35 milyar liraya yükseldi.

• Devir tarihinde 397 milyon lira olan kârı yüzde 416 artarak 2.05 milyar liraya ulaştı.

• Güncel dönem itibariyle grubun aktifl eri devir tarihine göre yüzde 144 artarak 5.34 milyar liradan 13.04 milyar liraya çıktı.

• Grubun öz kaynakları yüzde 124 artışla 5.10 milyar liradan 11.43 milyar liraya ulaştı. •Grupta 2 bin 774 kişi çalışıyor.

AYDINLI GRUBU:

• Cirosu devir tarihinden 31 Aralık 2020 sonuna kadar yüzde 48 büyüdü, 1.45 liradan 2.16 milyar liraya yükseldi.

• Güncel dönem itibariyle grubun aktifl eri devir tarihine göre yüzde 109 artış gösterdi, 2.44 milyar liradan 5.09 milyar liraya çıktı.

• Grubun öz kaynakları yüzde 244 artışla 713 milyon liradan 2.45 milyar liraya ulaştı.

• Grupta halen 4 bin 324 kişi çalışıyor. 15 Temmuz 2020’deki yazımda 796 şirketin toplam aktifl erinin 61 milyar lirayı geçtiğini yansıtmıştım… 15 Temmuz 2021’de 779 şirketin aktifl erinin 70.05 milyar liraya ulaştığını görüyoruz.

Bu veriler, asli işi olmasa da TMSF kayyumluğunda söz konusu şirketlerin başarıyla yönetildiğini ortaya koyuyor.