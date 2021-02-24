Fettah Tamince, Mısır’da 4’üncü lüks otelini açıyor

Türkiye ile Mısır arasında siyasi sorunlar devam etse de ticaret yaşananlardan pek etkilenmiş görünmüyor. Türkiye’nin en önemli turizm markalarından Rixos’un yaptığı yatırım bunun en dikkat çeken örneği. 2019 yılında köşemizde sizlere bir haberi duyurmuş, ilk kez DÜNYA Gazetesi’nde Rixos’un Mısır’ın turizm üssü Hurghada’da 3 yeni oteli açacağı bilgisini paylaşmıştık. Fettah Tamince’nin yönettiği Rixos’un Mısır’da açacağı 3 otel, Hurghada’nın Makadi Körfezi, Magawish ve Sahl Hasheesh yerleşimlerinde olacaktı. Otellerden ilki olan Magawish’teki otelin 2020 yılına kadar açılması hedefleniyordu. Pandemi ile birlikte turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle ertelenen yatırım, 15 Mart’ta müşterileriyle buluşacak.

Kızıldeniz’in Hurghada kentinde açılacak olan Rixos Premium Magawish Suites & Villas, 255 bin metrekarelik alana kurulu. 5 yıldızlı tesis, en küçüğü 53 metrekarelik suit odalardan oluşuyor. Toplamda 410 süit ve villanın yer aldığı tesisteki oda ve villaların tamamı panoramik Kızıldeniz manzarasına sahip.

AT ÇİFTLİĞİ VE YAT LİMANI VAR

Mısır’ın en lüks tesislerinden biri olmaya aday olan Rixos Premium Magawish Suites & Villas, Türk mutfağı sunan Lalezar, Brezilya mutfağını sunan La Churrascaria gibi etnik restoranlara da ev sahipliği yapacak. Tesiste ayrıca farklı boyutlarda havuzlar ve 10 adet bar bulunuyor. Kendi spor kulübüne ve sörf ve tüplü dalış gibi su sporları aktivitelerine sahip olacak olan tesis, yatlar için özel bir yat limanına da sahip olacak. Tesiste ayrıca binicilik sporları için kendi bünyesinde bir at çiftliği olacak. Rixos’un Mısır’da Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Alamein ve Rixos Premium Seagate adlı 3 oteli daha bulunuyor.

Uzun vadede hedef Mısır'da 8 otel

Her şey dahil sistemiyle faaliyet gösterecek olan bu 3 tesisin açılmasıyla Hurghada’da toplam oda sayısı ise 2 bine yükselecek. Rixos bilindiği üzere Mısır’da Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Premium Seagate ve Rixos Alamein adlı 3 oteliyle faaliyet gösteriyor. 4’üncü yatırımın ardından planlanan 2 otelin de devreye girmesiyle Mısır’daki toplam otel sayısı 6’ya çıkacak. Uzun vadede ise bu 6 otele ek olarak Rixos, başkent Kahire ve Marsa Alam kentlerinde de 2 oteli devreye almayı planlıyor. Planlanan ve devam eden projelerle Mısır’daki Rixos zincirindeki otel sayısı 8’e, oda sayısı da 10 bine çıkacak.