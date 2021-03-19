Feyzi Akkaya: Bir buluşçu...

Feyzi Akkaya 1932’de İTÜ’yü birincilikle bitirdi. 1938’de sınıf arkadaşı Sezai Türkeş ile birlikte çalışmaya başladı. 1943’de isimlerinin ilk harflerinden oluşan “STFA İnşaat Mühendislik’’i kurdu. Türkiye ve dünyada büyük taahhüt işlerine imza attı.

Feyzi Akkaya, 1907’de doğdu, 1932’de İTÜ’yü birincilikle bitirdi. 1938’de sınıf arkadaşı Sezai Türkeş ile birlikte çalışmaya başladı. 1943’de isimlerinin ilk harflerini bir araya getirdiler ve ‘’STFA İnşaat Mühendislik’’ ortaya çıktı. 1976’da STFA bir holdinge dönüştüğünde, bu çatının altında 43 şirket yer alıyordu. 1943-73 arasında yurtiçinde köprü, iskele, liman, baraj, tünel ve yüksek gerilim hatları inşa ettiler. 1970’li yıllarda STFA yurtdışına açılan “ilk’’ mühendislik firması oldu. Libya’da birçok önemli projeyi gerçekleştirdiler. 1973’te Türkiye müteahhitliğinin ilk yurtdışı sözleşmesini imzaladılar, bu işin öncüsü oldular. STFA’yı izleyerek, onlarca Türk şirketi yurtdışına açıldı. Libya başarısı onlara Suudi Arabistan, İran ve Tunus’ta önemli projelerin kapısını açtı.

Feyzi Akkaya, kendisine has inşaat teknikleri uygulamaları ile sektöre adını yazdırdı. Erzincan demiryolu inşaatında çelik elemanlarının gerilmesini ölçtü. Kalıp çakılmasında “Zorluk Emsali” uygulamasını sağlayan yöntemi hayata geçirdi. Bunu sualtında da gerçekleştirdi. Akkaya’nın bizzat suya dalış yapması ve kazık çakmasıyla ünlüdür. Türkiye mühendisliği bu örnekle haklı olarak övünür. Akkaya, mühendislik sektörüne 500’ün üzerinde yenilikçi uygulamasıyla katkıda bulundu. Akkaya, 1983’te İstanbul dışında, Kocaeli’nde bir çiftliğe çekildi. Esasen STFA artık o günlerde profesyonel bir yapıya kavuşmuştu. Ama haftada 2 gün STFA’ya geldi, bilgi, deney, görgüsünü paylaştı. Şirketteki odası “Senato” olarak anılır. Yaşamında hiç evlenmeyen Feyzi Akkaya, 1978’de Temel Eğitim Vakfı’nı kurarak servetinin tamamını bu vakfa bağışladı. Bu vakıf tüm olanaklarını ara eğitim alan gençlere harcadı. Akkaya’ya göre Türkiye’nin darboğazı buradaydı.

Feyzi Akkaya’nın “Şantiye El Kitabı’’ halen yol gösterici olan bir çalışmadır. “Ömrümün Kilometre Taşları” eseri ise inşaat mühendisi olan herkesin adeta kutsal kitabıdır.

Akkaya’ya İTÜ ve Boğaziçi “fahri doktora’’ unvanı verdi. Devlet Üstün Hizmet Madalyası’nın sahibi oldu, 2004’te aramızdan ayrıldı.

STFA, Akkaya-Türkeş ikilisinin izinde, sektörde başarıyla yoluna devam ediyor.

DÜNYA olarak onlara “yolları engin olsun’’ diyorum...

GÜNÜN NOTU:

OECD’nin Türkiye büyüme tahminini %5.9’a çıkarması sonrası, tüm derecelendirme kuruluşları OECD’yi izleyerek “düzeltme” yaptı. Önemli bir bakış açısı değişimi var...