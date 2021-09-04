Fiber internete gelecek 5 yılda 5 milyar TL yatırım planlanıyor 

Kaan YETİŞGEN

Canovate Group Satış Öncesi Destek Yöneticisi

Teknolojide hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. 5G, nesnelerin interneti (IoT), endüstri 4.0, otonom sürüşlü arabalar, akıllı şehirler, yapay zeka, hologramlar, 3 boyutlu görüşmeler vs. kısa sürede daha yoğun hayatımıza girecek. Tabi ki hayaller de bu paralelde gelişiyor ve hedefler dünden daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Böyle bir ortamda da, hızlı olan, veri güvenliği ve siber güvenliği sağlayan, hatasız, elektriksel gürültüden etkilenmeyen “fiber optik” çözümler lokomotif rolü üstleniyor.

2016 yılı sonunda 10 milyon 500 bin olan genişbant internet abone sayısı 2020 sonunda 16 milyon 735 bine ulaştı. Bu oran içinde fiber internet, 2 milyon aboneden 4 milyon aboneye çıkarak, %100’lük bir büyüme sağladı. Bugün fiber optik altyapı, sabit genişbant içinde %25’lik bir payı temsil ediyor. Geride kalan 12 milyon abonenin de kısa zamanda fiber internete dönüşmesi hedefleniyor. Gelecek 5 yılda, İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerin %60-70’lik oranının fiber internet altyapısına ulaşması bekleniyor ve bu iş için yaklaşık 5 milyar TL altyapı yatırımı yapılması öngörülüyor. Bu gerçekleşir ise, önümüzdeki 5 yılın sonunda yaklaşık 55 milyon kişiye fiber internet ulaştırılmış olacaktır.

Gelecek, fiber üzerine inşaa ediliyor

Bilindiği üzere, günümüzde bakır kablolar ile 30 metre altı mesafelerde 40G hız yakalanabilmektedir, ancak hız arttıkça mesafe kısalmaktadır. Kısaca, bakır kablolar mesafeye bağımlıdır. Oysa fiber kabloda böyle bir sorun yoktur. Bugün için 80 km’ye kadar 4 Terabit/sn veri aktarımı mümkündür ve ilaveten siber saldırılara karşı da güvenlik sağlamaktadır. Bu nedenle, bu özellikleri ile rakipsiz durumda olduğundan, fiber optik cihazlar ve sistemler de bu yönde geliştirilmektedir. Örnek verecek olursak, bir yıl önce İngiltere’de 178 Terabit/sn lik rekorun üzerine, bu defa Japonya’da 3 bin km’lik fiber aracılığı ile 319 Terabit/sn (319 bin Gigabit/sn) internet hızına ulaşılması, bu konudaki çalışmaların muazzamlığını ve büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

Masaya kadar fiber (FTTD), veri ve siber güvenlik için en güvenli seçenek

Son yıllarda, veri güvenliği ve siber güvenlik konuları, devletlerin ve şirketlerin ana gündemlerinde yer alıyor. İnternetten çok büyük dosyaların indirildiği cihazlarda, veri güvenliği ve siber güvenliğe ihtiyaç duyulan birçok kurum ve şirketlerde (bakanlıklar, güvenlik kurumları, finansal işletmeler gibi) masaya hatta bilgisayara kadar fiber bağlantılar kullanılıyor. Özetle, veri ve siber güvenlik noktasında en güvenli seçenek, (masaya kadar fiber FTTD) fiber optik çözümleridir.

Fiber çözümler %20- 30 oranında maliyet avantajı sağlıyor

Günümüzde yapısal kablolamada, bakır (CAT kablolar) ile 40G olurken, fiber ile 100G Base-T LAN hızlarına ulaşılabilmektedir. Set top box, oyun konsolları, Access pointler, bilgisayarlar, akıllı cihazlar vs. hemen hemen hepsinde bakır ethernet port bağlantısı bulunmaktadır. Fiber tarafında ise, media dönüştürücüler, fiber ethernet kartları, SFP’ler günlük hayatımıza girmiştir. Fiber teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması fiyatlara da yansımış olup, bakır ve fiber çözümlerinin birbirleri ile rekabet edebilir düzeye gelmesini sağlamıştır. Yapısal kablolamada, masaya kadar fiber çözümler (FTTD) %20- 30 oranında maliyet avantajı da sağlamaktadır. Sonuç olarak; 319 bin Gigabit/sn internet hızının yakalandığı bir dönemde, özellikle işyerlerimizde ve fabrikalarımızda, çok daha az aktif cihaz kurulumunu sağlayan fiber optik yapısal kablolama ile masaya kadar fiber (FTTD) ile gitmek; hem bakıra göre daha düşük maliyet, hem de geleceği kucaklamak adına her anlamda doğru olacaktır.