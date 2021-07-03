Fiber optik altyapı, geleceğin iletişim otobanıdır

Kıvanç İLAL -Canovate Group CTO’su

Dijital dönüşüm kapsamında konuşulan 5G hizmetleri, akıllı şehirler, akıllı fabrikalar ve nesnelerin interneti (IoT) gibi tüm uygulamalar için, bu veri hızlarını destekleyebilecek tek iletişim altyapısı olarak “fiber optik çözümler” gerekiyor.

Fiber optik bazlı iletişim, yüzlerce gigabit data iletme kapasitesiyle, diğer kablo türlerinden çok daha yüksek veri hızlarını destekleme yeteneğine sahiptir. IoT (nesnelerin interneti), akıllı şehirler, endüstri 4.0 uygulamaları gibi daha fazla veri yoğunluğuna olan talep artmaya devam ettikçe, fiber optik iletişim tüm bu yeni hizmetleri etkinleştirmek için en iyi bant genişliğini ve en hızlı servisi sunuyor.

Fiber optik altyapı, iletişim, güvenlik, bant genişliği, mesafe ve daha düşük genel maliyet gibi avantajlar sağlıyor. Gündemimizde olan IoT, endüstri 4.0, akıllı şehir uygulamaları gibi teknolojideki sürekli dönüşen gereksinimleri karşılayabilmesi nedeniyle de, en uzun kullanım ömrünü sunuyor. Halihazırda kullandığımız bakır kablo altyapısı, gelecek 3 – 4 yıl içerisinde, akıllı şehirler, IoT gibi yeni uygulamaları desteklemediği için yetersiz kalacak ve bu sistemlerin yeniden fiber optik altyapı ile yenilenmesi ihtiyacı doğacaktır. Geleceğin iletişim otobanı olan fiber optik altyapı, ülkemiz için stratejik yatırımlar arasındadır. Canovate Group olarak, fiber optik alanında uçtan uca çözüm üreten dünyada ilk 10 firmanın arasındayız. Bu kapsamda operatörlerin transmisyon bölümlerinde kullanılan yüksek kapasiteli optik dağıtım çatılarından, harici tip dağıtım kabinetlerine ve bina içi fiber dağıtım kutularına uzanan son geniş bir ürün gamımız bulunuyor. İç pazardaki lider tüm operatörlere yerli olarak üretilen söz konusu ürünlerimizi uzun yıllardır sağlamaktayız. Yurtdışında ise, 40’ın üzerinde operatör ürünlerimizi kullanıyor. Bunlar arasında, Vodafone, Verizon, Claro, Deutsche Telecom, Etisalat gibi global büyük operatörleri söyleyebiliriz.

Çalışma masasına kadar fiber, en yüksek veri hızını en ekonomik şekilde sağlıyor

Fiber To The Desk’’ (çalışma masasına kadar fiber) kavramı, fiber optik network alt yapının, doğrudan kullanıcı masasına kadar taşınması anlamına geliyor. Fiber optik altyapı, iş merkezleri, plazalar, akıllı fabrikalar, hastaneler, üniversiteler ve yüksek yoğunlukta kullanıcısı olan tüm işletmeler için en yüksek veri hızını, en ekonomik şekilde sağlayan teknolojidir. Dünyada bilindiği gibi Güney Kore, Japonya, Singapur gibi ülkelerde fiberin oranı %90’ları bulmuştur. Dünya ortalamasının üzerinde olan ülkemizde, evlere kadar fiber uygulaması %8-9 civarındadır ve bu alanda yapılacak yatırımlar önümüzdeki süreçte daha da hız kazanacaktır. Nitekim, son bir yılı aşkın süredir pandemi nedeniyle artan, e-ticaret, online eğitim, sanal toplantılar gibi uygulamalar, fiber optik altyapı yatırımlarının ne kadar hayati ve stratejik bir süreç olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Veri güvenliğinde, fiber optik altyapı en güvenli seçenektir

Fiber optik altyapılar, veri güvenliği ve siber güvenlik için son derece zaruridir. Bakanlıklar, güvenlik kurumları, finansal işletmeler gibi kurum ve kuruluşlar için, fiber optik altyapılar hayati şekilde önem taşıyor. Ayrıca, şuan yoğun olarak kullanımda olan bakır kablolar, dinlemeye ve verilerin çalınmasına açık bir iletim kanalı olduğu için, yakın gelecekte hızla uygulamadan çıkarılacaktır. Aynı zamanda, fiber optik altyapılar, yüksek seviyede enerjiye ihtiyaç duyan aktif cihaz sayısını düşürdüğü ve bakım kolaylığı sağladığı için %20-30 oranında maliyet avantajı da sağlıyor ve enerji kullanımını azalttığı için çevre dostu bir teknolojidir.