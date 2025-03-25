Fikret Orman İngiliz devini satın aldı
Beşiktaş’ın eski başkanlarından Fikret Orman, İngiltere’nin asırlık şirketi Edbro’yu satın aldı. 1.3 milyar liralık ciro yapan Edbro, 30 bin metrekarelik Bolton kentindeki tesisi, 50’den fazla patentiyle otomotiv yan sanayinin öncü üreticilerinden biri konumunda.
Türk şirketlerinin İngiltere’deki yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Koç Grubu’ndan Sabancı Holding’e, Yıldız Holding’den Ciner Grubu’na kadar Türkiye’nin ekonomisine yön veren şirketlerin son dönemdeki yatırım durağı olan Birleşik Krallık’a bu kez spor dünyasının ünlü isimlerinden biri katıldı.
Beşikaş’ın eski yöneticilerinden olan başkan Fikret Orman, İngiltere’de asırlık bir şirketi satın aldı. Fikret Orman’ın Orsan Grubu, Manchester kentinde yer alan Bolton merkezli Edbro Hydraulics’i bünyesine kattı. Satış fiyatı hakkında bilgi verilmezken, İngiliz Edbro’nun sektöründe öncü markalardan biri olduğu biliniyor. Edbro CEO’su Gordon Macdonald, “Orsan ile Edbro arasında önemli sinerjiler var.
Yolda kullanılan teleskopik devrilme silindirlerimiz ve destekleyici hidrolik sistemlerimiz, Orsan’ın mevcut ürün portföyünü tamamlayacak ve müşterilere daha fazla seçenek ve gelişmiş tedarikçi entegrasyonu sağlayacak”dedi. Orsan Endüstri’nin sahibi Fikret Orman ise “Büyüme stratejimizi ve ağır vasıta sektöründe küresel bir oyuncu olma yolunda attığımız adımları desteklemek amacıyla son satın almamız olarak tanınmış marka Edbro’yu Orsan Grubu’na katmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
26 milyon ciro yaptı
1909’da Edwards Brothers adıyla kurulan Edbro, karayolu damperli kamyon pazarı ve diğer arazi uygulamaları için hidrolik silindir üreten Avrupa’nın en önemli üreticilerinden biri olarak biliniyor. Araçlar için devrilme gövdesi ve teleskopik silindirler dahil olmak üzere toplamda 53 uluslararası patente sahip şirket, Bolton’daki 30 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiriyor. Bu tesiste 150’ye yakın çalışanı bulunan Edbro, 2023 yılını 26,3 milyon sterlin yani bugünkü kurla 1.3 milyar liralık ciro ile kapattı.
Çorlu fabrikası dünyaya üretiyor
İngiliz Edbro’yu satın alan Orsan, 1970’li yılların başında merhum Abdülkadir Orman tarafından Türk sanayisine makine parçaları üretmek amacıyla kuruldu. 90’lı yıllarda dünya pazarında fren ekipmanları alanında önemli üreticilerle ortaklık yapan Orsan, 2007 yılında Çorlu fabrikasının temelini atarak üretimini İstanbul’dan Çorlu’daki yeni fabrikasına taşıdı.
22 bin metrekarelik alanda üretim yapan Çorlu tesisinde fren körükleri imalatının yanı sıra ana faaliyet alanı olan fren hava tanklarını da ekleyerek ürün gamını genişleten şirket, üretiminin yüzde 50’sini dünyanın değişik coğrafyalarına ihraç ediyor. İlginç bir anekdot daha paylaşmak isterim. Şirketin bulunduğu şehrin futbol takımı olan Bolton Wanderers ile Beşiktaş, bir kez karşı karşıya gelmiş, 2005 yılındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.