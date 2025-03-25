Fikret Orman İngiliz devini satın aldı

Beşiktaş’ın eski başkanlarından Fikret Orman, İngiltere’nin asırlık şirketi Edbro’yu satın aldı. 1.3 milyar liralık ciro yapan Edbro, 30 bin metrekarelik Bolton kentindeki tesisi, 50’den fazla patentiyle otomotiv yan sanayinin öncü üreticilerinden biri konumunda.

Türk şirketlerinin İn­giltere’deki yatırım­larına bir yenisi da­ha ekleniyor. Koç Grubu’ndan Sabancı Holding’e, Yıldız Hol­ding’den Ciner Grubu’na ka­dar Türkiye’nin ekonomisine yön veren şirketlerin son dö­nemdeki yatırım durağı olan Birleşik Krallık’a bu kez spor dünyasının ünlü isimlerin­den biri katıldı.

Beşikaş’ın es­ki yöneticilerinden olan baş­kan Fikret Orman, İngiltere’de asırlık bir şirketi satın aldı. Fikret Orman’ın Orsan Gru­bu, Manchester kentinde yer alan Bolton merkezli Edbro Hydraulics’i bünyesine kattı. Satış fiyatı hakkında bilgi ve­rilmezken, İngiliz Edbro’nun sektöründe öncü marka­lardan biri olduğu biliniyor. Edbro CEO’su Gordon Macdo­nald, “Orsan ile Edbro arasın­da önemli sinerjiler var.

Yolda kullanılan teleskopik devril­me silindirlerimiz ve destek­leyici hidrolik sistemlerimiz, Orsan’ın mevcut ürün portfö­yünü tamamlayacak ve müş­terilere daha fazla seçenek ve gelişmiş tedarikçi entegras­yonu sağlayacak”dedi. Orsan Endüstri’nin sahibi Fikret Or­man ise “Büyüme stratejimizi ve ağır vasıta sektöründe kü­resel bir oyuncu olma yolun­da attığımız adımları destek­lemek amacıyla son satın al­mamız olarak tanınmış marka Edbro’yu Orsan Grubu’na kat­maktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

26 milyon ciro yaptı

1909’da Edwards Brothers adıyla kurulan Edbro, kara­yolu damperli kamyon paza­rı ve diğer arazi uygulamaları için hidrolik silindir üreten Avrupa’nın en önemli üre­ticilerinden biri olarak bili­niyor. Araçlar için devrilme gövdesi ve teleskopik silin­dirler dahil olmak üzere top­lamda 53 uluslararası paten­te sahip şirket, Bolton’daki 30 bin metrekarelik alanda üretim gerçekleştiriyor. Bu tesiste 150’ye yakın çalışanı bulunan Edbro, 2023 yılını 26,3 milyon sterlin yani bu­günkü kurla 1.3 milyar liralık ciro ile kapattı.

Çorlu fabrikası dünyaya üretiyor

İngiliz Edbro’yu satın alan Orsan, 1970’li yılların başında merhum Abdülkadir Orman ta­rafından Türk sanayisine ma­kine parçaları üretmek amacıy­la kuruldu. 90’lı yıllarda dünya pazarında fren ekipmanları alanında önemli üreticilerle or­taklık yapan Orsan, 2007 yılın­da Çorlu fabrikasının temelini atarak üretimini İstanbul’dan Çorlu’daki yeni fabrikasına ta­şıdı.

22 bin metrekarelik alanda üretim yapan Çorlu tesisinde fren körükleri imalatının yanı sıra ana faaliyet alanı olan fren hava tanklarını da ekleyerek ürün gamını genişleten şirket, üretiminin yüzde 50’sini dün­yanın değişik coğrafyalarına ihraç ediyor. İlginç bir anekdot daha paylaşmak isterim. Şir­ketin bulunduğu şehrin futbol takımı olan Bolton Wanderers ile Beşiktaş, bir kez karşı karşı­ya gelmiş, 2005 yılındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı, 1-1 beraber­likle sonuçlanmıştı.