Fikri olan değil verisi olan kazanacak

Girişimciler için yatırım ararken, veri ekonomisinin gücünü fark etti ve kendi yatırım fonunu kurdu. Futurebright Ventures, 10 milyon dolarlık sermayeyle veriye, yapay zekâya ve dijital geleceğe yön veren girişimlere destek olacak. Akan Abdula, bu fonla Türkiye’de girişimciliğe yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyor.

Günümüz dünyasında girişimcilik, sadece yenilikçi bir fikir sun­maktan çok daha fazlasını ifa­de ediyor. Baş döndürücü bir hızla büyüyen veri hacmi, ar­tık şirketlerin en değerli hazi­nesi haline gelirken, bu veriyi işleyebilen ve ondan değer ya­ratabilen girişimler bir adım öne çıkıyor. Bu yeni ekosiste­min merkezinde ise DaaS (Da­ta as a Service), yani verinin bir hizmet olarak sunulması mo­deli yer alıyor. Geleneksel iş modellerinin ötesine geçen bu yaklaşım, veriyi sadece depo­lamak veya analiz etmek yeri­ne, onu doğrudan gelir kayna­ğına dönüştüren bir kapı ara­lıyor.

Türkiye’nin önde gelen veri teknolojileri şirketi Futu­rebright Group ve Aktif Port­föy’ün kurduğu Futurebright Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, işte tam da bu yeni dönemin öncüsü olma­yı hedefliyor. Futurebright Group ile Aktif Bank’ın iştira­ki Aktif Portföy, veri ve yapay zekâ odaklı girişimlere yatırım yapmak amacıyla 10 milyon dolar büyüklüğünde bir fonu hayata geçirdi.

Veri işleme, iş yapış biçimlerini değiştirecek

Sermaye Piyasası Kuru­lu’nun (SPK) onayıyla 28 Ağustos 2025 tarihinde faa­liyete başlayan Futurebright Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yapay zekâ ve­ri servisleri, gerçek zamanlı veri altyapıları ve DaaS (Data as a Service) modelleri geliş­tiren erken aşama girişimle­re odaklanacak. Fon, girişim­cilere sermaye desteğinin ya­nı sıra FutureBright Group’un geniş kurumsal müşteri ağına da doğrudan erişim fırsatı sağ­layacak. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar bu fo­nun bir parçası olabilecekler.

Dünyadaki baş döndürü­cü hızla süren gelişmelerle birlikte hazine haline gelen veri işleme teknolojileri de­ğerini katlayarak artıracak. Önümüzdeki beş yıl boyunca gerçek zamanlı veri işleme her yıl yaklaşık yüzde 30 büyüye­rek iş yapış biçimlerimizi kök­ten değiştirecek. FutureBright kurucu ortağı Akan Abdula, “Veri ekonomisi artık yalnızca bir teknoloji meselesi değil; ül­kelerin kaderini belirleyecek stratejik bir alan. Türkiye ve bölge ülkeleri ya kendi yolunu çizecek ya da başkalarının ve­risinin hamallığını yapacak. Bu fon, kaderini başkasına tes­lim etmek istemeyenler için atılmış küçük ama kararlı bir destek adımdır” dedi.

Türkler veriyi gelire dönüştürmeyi bilmiyor

Abdula, bu fonun amacının, Türk girişimcilik ekosiste­mindeki önemli bir eksiği ka­patmak olduğunu belirterek, Türkiye’nin veri ekonomisin­deki geleceğini şekillendire­cek stratejik bir adım olduğu­nu vurguladı. Abdula’ya göre, Türk girişimciler harika fi­kirlere sahip olsalar da, ürün­lerinin arka planında biriken veriyi bir gelir kaynağına dö­nüştürme konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Abdula, 10-15 yıl içinde gönüllü ola­rak destek verdikleri 60’tan fazla girişimci örneği üzerin­den bu durumu şöyle açıkla­dı: “Girişimcilerimiz ürünün ön yüzüne, yani tüketicinin gördüğü kısma odaklanıyor­lar. Oysaki ürettikleri ürün­lerin yarattığı veriden nasıl para kazanacakları hakkında bir fikirleri yok. Elinde gizli bir hazine var ama ne yapaca­ğını bilmiyorlar.”

Bu sorunu çözmek için hare­kete geçtiklerini belirten Ab­dula, Aktif Portföy ile güç birli­ği yaparak, girişimlere sadece sermaye değil, aynı zamanda veri işleme uzmanlığı ve geniş bir kurumsal ağ desteği suna­caklarını ifade etti. Bölgesel olarak binin üzerinde markaya hizmet verdiklerini ve bu mar­kaların sürekli olarak veri sa­tın alma ihtiyacı duyduklarını söyleyen Abdula, “Biz bu giri­şimcilerin ürettiği veriyi nasıl işleyeceğimizi, kime satacağı­mızı ve bu veriyi nasıl teknolo­jik bir altyapıya oturtabilece­ğimizi biliyoruz” dedi.

Veri işleme teknolojisi pa­zarının her yıl yüzde 30 ora­nında büyüdüğünü ve küresel pazar büyüklüğünün 124 mil­yar dolardan 10 yıl içinde 377 milyar dolara yükseleceğini ifade etti. DaaS pazarının ise 2023’te 12,4 milyar dolardan sadece 7 yıl içinde 76,8 milyar dolara ulaşmasının beklendi­ğini dile getirdi.

150-400 bin dolarlık yatırımlar yapacağız

Fonun yöneticilerinden Sa­ner Mescioğlu ise fonun temel stratejisinin, genç şirketlerin Türkiye’deki büyük şirketler­le hızla buluşmasını sağlaya­rak global pazara açılmalarına destek olmak olduğunu ifade ederek, 150-400 bin dolar ara­sında değişen tutarlarda yatı­rımlar yapacaklarını söyledi. Mescioğlu, fonun uzun vadeli bir perspektife sahip olduğu­nu ve yatırım yapılan girişim­lerdeki ortalama çıkış süresi­nin 6-7 yıl olacağını belirtti. “Biz burada kısa vadeli değil, uzun vadede ciddi getiriler sağlayan bir fon olmayı hedef­liyoruz” diyen Mescioğlu, ya­tırım tutarlarının genel olarak şirketin yüzde 10’una denk ge­leceğini kaydetti.

Tematik fonlara yatırım yapacağız

Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Gürkan Numanoğlu, bu iş birliğinin, bankanın tematik yatırım fonları aracılığıyla Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine katkı sağlama stratejisiyle birebir örtüştüğünü belirtti. Numanoğlu, dijital iş modelleri sayesinde 20 milyondan fazla müşteriye hizmet verdiklerini, bu nedenle verinin anlık olarak işlenmesinin ve çevik karar almanın kendi DNA'larında olduğunu vurguladı. Bu deneyimle, geleceğin en önemli tematik alanlarından birinin DaaS (Data as a Service) olacağını öngördüklerini ifade etti.

Agriprix ve New Frame fonun ilk yatırımcıları

Akan Abdula, iki genç girişimcinin hikâyesini yeni fonunun ilk yatırım örnekleri olarak gösterdi. Agriprix şirketinin kurucusu Enes Kaan Öztürk ve New Frame şirketinin kurucusu Arjin Roni Şimşek’e yatırım yapmak istediklerini açıkladı. Kanada’da restoranlar ve çiftçiler arasındaki iletişimsizliği fark eden 21 yaşındaki Enes Kaan, kısa sürede Kanada Tarım Bakanlığı'nın desteğini alarak ulusal bir platforma dönüşmüş. ABD’deki eğitimini yarıda bırakıp Türkiye’ye dönen Arjin Roni Şimşek ise yapay zekâyla reklam prodüksiyonunu hızlandıran bir şirket kurdu ve kısa sürede ciddi bir ilgi görmüş.

“Dijital İkizler” devrimi yolda

Fonun yatırım yapacağı en önemli alanlardan birinin sentetik veri ve dijital ikizler teknolojisi olacağını vurgulayan Akan Abdula, bu konseptin anket ve veri toplama yöntemlerini kökten değiştirebileceğini anlattı. Herkesin dijital ayak izlerinden birer dijital ikizinin oluşturulabileceğini söyleyen Abdula, bu yapay zekâ ikizlerinin gerçek kişilerin davranışlarını ve düşüncelerini yansıtarak, gelecekte doğrudan insanlara soru sormaya gerek kalmadan pazar araştırması yapılmasını sağlayacağını aktardı. Abdula, bu sistemde kişilerin dijital ikizlerini oluşturmasına izin vererek pasif gelir elde edebileceğini de ekledi. Abdula, “Siz hiçbir şey yapmadan, sizin dijital ikiziniz çalışacak ve sizin için para kazanacak” dedi.