Fikri olan değil verisi olan kazanacak
Girişimciler için yatırım ararken, veri ekonomisinin gücünü fark etti ve kendi yatırım fonunu kurdu. Futurebright Ventures, 10 milyon dolarlık sermayeyle veriye, yapay zekâya ve dijital geleceğe yön veren girişimlere destek olacak. Akan Abdula, bu fonla Türkiye’de girişimciliğe yeni bir vizyon kazandırmayı hedefliyor.
Günümüz dünyasında girişimcilik, sadece yenilikçi bir fikir sunmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Baş döndürücü bir hızla büyüyen veri hacmi, artık şirketlerin en değerli hazinesi haline gelirken, bu veriyi işleyebilen ve ondan değer yaratabilen girişimler bir adım öne çıkıyor. Bu yeni ekosistemin merkezinde ise DaaS (Data as a Service), yani verinin bir hizmet olarak sunulması modeli yer alıyor. Geleneksel iş modellerinin ötesine geçen bu yaklaşım, veriyi sadece depolamak veya analiz etmek yerine, onu doğrudan gelir kaynağına dönüştüren bir kapı aralıyor.
Türkiye’nin önde gelen veri teknolojileri şirketi Futurebright Group ve Aktif Portföy’ün kurduğu Futurebright Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, işte tam da bu yeni dönemin öncüsü olmayı hedefliyor. Futurebright Group ile Aktif Bank’ın iştiraki Aktif Portföy, veri ve yapay zekâ odaklı girişimlere yatırım yapmak amacıyla 10 milyon dolar büyüklüğünde bir fonu hayata geçirdi.
Veri işleme, iş yapış biçimlerini değiştirecek
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayıyla 28 Ağustos 2025 tarihinde faaliyete başlayan Futurebright Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yapay zekâ veri servisleri, gerçek zamanlı veri altyapıları ve DaaS (Data as a Service) modelleri geliştiren erken aşama girişimlere odaklanacak. Fon, girişimcilere sermaye desteğinin yanı sıra FutureBright Group’un geniş kurumsal müşteri ağına da doğrudan erişim fırsatı sağlayacak. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar bu fonun bir parçası olabilecekler.
Dünyadaki baş döndürücü hızla süren gelişmelerle birlikte hazine haline gelen veri işleme teknolojileri değerini katlayarak artıracak. Önümüzdeki beş yıl boyunca gerçek zamanlı veri işleme her yıl yaklaşık yüzde 30 büyüyerek iş yapış biçimlerimizi kökten değiştirecek. FutureBright kurucu ortağı Akan Abdula, “Veri ekonomisi artık yalnızca bir teknoloji meselesi değil; ülkelerin kaderini belirleyecek stratejik bir alan. Türkiye ve bölge ülkeleri ya kendi yolunu çizecek ya da başkalarının verisinin hamallığını yapacak. Bu fon, kaderini başkasına teslim etmek istemeyenler için atılmış küçük ama kararlı bir destek adımdır” dedi.
Türkler veriyi gelire dönüştürmeyi bilmiyor
Abdula, bu fonun amacının, Türk girişimcilik ekosistemindeki önemli bir eksiği kapatmak olduğunu belirterek, Türkiye’nin veri ekonomisindeki geleceğini şekillendirecek stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Abdula’ya göre, Türk girişimciler harika fikirlere sahip olsalar da, ürünlerinin arka planında biriken veriyi bir gelir kaynağına dönüştürme konusunda yeterli bilgiye sahip değiller. Abdula, 10-15 yıl içinde gönüllü olarak destek verdikleri 60’tan fazla girişimci örneği üzerinden bu durumu şöyle açıkladı: “Girişimcilerimiz ürünün ön yüzüne, yani tüketicinin gördüğü kısma odaklanıyorlar. Oysaki ürettikleri ürünlerin yarattığı veriden nasıl para kazanacakları hakkında bir fikirleri yok. Elinde gizli bir hazine var ama ne yapacağını bilmiyorlar.”
Bu sorunu çözmek için harekete geçtiklerini belirten Abdula, Aktif Portföy ile güç birliği yaparak, girişimlere sadece sermaye değil, aynı zamanda veri işleme uzmanlığı ve geniş bir kurumsal ağ desteği sunacaklarını ifade etti. Bölgesel olarak binin üzerinde markaya hizmet verdiklerini ve bu markaların sürekli olarak veri satın alma ihtiyacı duyduklarını söyleyen Abdula, “Biz bu girişimcilerin ürettiği veriyi nasıl işleyeceğimizi, kime satacağımızı ve bu veriyi nasıl teknolojik bir altyapıya oturtabileceğimizi biliyoruz” dedi.
Veri işleme teknolojisi pazarının her yıl yüzde 30 oranında büyüdüğünü ve küresel pazar büyüklüğünün 124 milyar dolardan 10 yıl içinde 377 milyar dolara yükseleceğini ifade etti. DaaS pazarının ise 2023’te 12,4 milyar dolardan sadece 7 yıl içinde 76,8 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.
150-400 bin dolarlık yatırımlar yapacağız
Fonun yöneticilerinden Saner Mescioğlu ise fonun temel stratejisinin, genç şirketlerin Türkiye’deki büyük şirketlerle hızla buluşmasını sağlayarak global pazara açılmalarına destek olmak olduğunu ifade ederek, 150-400 bin dolar arasında değişen tutarlarda yatırımlar yapacaklarını söyledi. Mescioğlu, fonun uzun vadeli bir perspektife sahip olduğunu ve yatırım yapılan girişimlerdeki ortalama çıkış süresinin 6-7 yıl olacağını belirtti. “Biz burada kısa vadeli değil, uzun vadede ciddi getiriler sağlayan bir fon olmayı hedefliyoruz” diyen Mescioğlu, yatırım tutarlarının genel olarak şirketin yüzde 10’una denk geleceğini kaydetti.
Tematik fonlara yatırım yapacağız
Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Gürkan Numanoğlu, bu iş birliğinin, bankanın tematik yatırım fonları aracılığıyla Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine katkı sağlama stratejisiyle birebir örtüştüğünü belirtti. Numanoğlu, dijital iş modelleri sayesinde 20 milyondan fazla müşteriye hizmet verdiklerini, bu nedenle verinin anlık olarak işlenmesinin ve çevik karar almanın kendi DNA'larında olduğunu vurguladı. Bu deneyimle, geleceğin en önemli tematik alanlarından birinin DaaS (Data as a Service) olacağını öngördüklerini ifade etti.
Agriprix ve New Frame fonun ilk yatırımcıları
Akan Abdula, iki genç girişimcinin hikâyesini yeni fonunun ilk yatırım örnekleri olarak gösterdi. Agriprix şirketinin kurucusu Enes Kaan Öztürk ve New Frame şirketinin kurucusu Arjin Roni Şimşek’e yatırım yapmak istediklerini açıkladı. Kanada’da restoranlar ve çiftçiler arasındaki iletişimsizliği fark eden 21 yaşındaki Enes Kaan, kısa sürede Kanada Tarım Bakanlığı'nın desteğini alarak ulusal bir platforma dönüşmüş. ABD’deki eğitimini yarıda bırakıp Türkiye’ye dönen Arjin Roni Şimşek ise yapay zekâyla reklam prodüksiyonunu hızlandıran bir şirket kurdu ve kısa sürede ciddi bir ilgi görmüş.
“Dijital İkizler” devrimi yolda
Fonun yatırım yapacağı en önemli alanlardan birinin sentetik veri ve dijital ikizler teknolojisi olacağını vurgulayan Akan Abdula, bu konseptin anket ve veri toplama yöntemlerini kökten değiştirebileceğini anlattı. Herkesin dijital ayak izlerinden birer dijital ikizinin oluşturulabileceğini söyleyen Abdula, bu yapay zekâ ikizlerinin gerçek kişilerin davranışlarını ve düşüncelerini yansıtarak, gelecekte doğrudan insanlara soru sormaya gerek kalmadan pazar araştırması yapılmasını sağlayacağını aktardı. Abdula, bu sistemde kişilerin dijital ikizlerini oluşturmasına izin vererek pasif gelir elde edebileceğini de ekledi. Abdula, “Siz hiçbir şey yapmadan, sizin dijital ikiziniz çalışacak ve sizin için para kazanacak” dedi.
