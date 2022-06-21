Fikriniz ve yeteneğiniz varsa, desteğe hazırız

Girişimcinin ihtiyaç duyabileceği tüm bileşenleri bir araya getiren yüksek etki platformu High Impact World – hiWorld çatısı altında bulunan hiVC, startup’ların iş modellerini geliştirip küresel başarılarını artırmak üzere değer yaratan bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak konumlanıyor. hi- VC’ye ait olan hiBoost ise henüz fikir aşamasında olan girişimleri erken aşamada ele alıyor.

hiVC ve hiBoost CEO’su Bora Şahinoğlu, “Temel amacımız; erken aşama girişimlere artan oranda yatırımların yapılmasına, girişimlerin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerine ve bunun yanında küresel ölçekte rekabet edebilecek düzeye çıkarılmasına ve exit edilmesine liderlik etmek” diyor.

Şahinoğlu, fikir, ekip, ürün geliştirme, pazara çıkma gibi tüm aşamaları kapsayan bu süreci “akıllı para yatırımı” olarak tanımlıyor ve “Girişimcilerin uzun yolculuklarında yanlarında olmayı hedefliyoruz” diye ekliyor. Bora Şahinoğlu ile Metaverse üzerinden gerçekleştirdiğimiz söyleşide öne çıkan konular şöyle:

Önceliğimiz finansal yatırımın ötesinde kazanan iş modeli gerçekleştirmek

“hiBoost olarak fikir aşamasındaki girişimlerin yolculuklarına eşlik ederek, hayallerini gerçeğe dönüştüren bir girişim geliştirme stüdyosu olarak, erken aşama girişimlerin kapı kapı dolaşıp fikirlerine inanan insanları bulmaya çalıştıkları döneme son veriyoruz. hiBoost bünyesinde önceliğimiz finansal yatırımın ötesinde kazanan iş modeli gerçekleştirmek. Bu kapsamda hiBoost olarak girişimlere uzun vadeli yatırımcı pozisyonu üstlenme ve sürdürülebilir ölçeklendirmeyi sağlamayı amaçladık. Fikir aşamasındaki girişimlere odaklanarak startup’lara iş geliştirmeden yatırıma, mentorluktan dağıtım kanallarına ve destek paketlerine kadar pek çok konuda rehberlik ediyoruz. Öte yandan girişimlerin yurtdışından fonlanmasına ve yurtdışına açılma yolculuklarına da destek oluyoruz.”

Hedef, 2022 sonuna kadar toplam 8 girişime yatırım yapmak

“hiVC olarak, şu ana dek toplam 17 girişime yatırımı tamamladık ve bu girişimlerin girişimlerin değer üretme süreçlerine aktif katkı sağlamaya başladık. hop!, Aposto, Botgate AI, Evimdeki Psikolog girişimlerinin yatırım turlarına liderlik ettik. VRLab, v-Count, Houston Bionics, Robomotion, delivers.AI, Producter, iyi yaşa. ve Mükellef yatırım yaptığımız girişimlerden bazıları. Yıl sonuna kadar hedefimiz toplam 50 girişime yatırım yapmak. hiBoost olarak ise şimdiye dek 2 girişime yatırımımızı tamamladık. 2022 yılı sonuna kadar toplam 8 girişime yatırım yapmayı hedefl iyoruz. Ayrıca 1-1,5 yıl içerisinde yatırım yaptığımız girişimlerin her birini 2 milyon dolar değerlemeye getirmeyi ve bu girişimlerin toplam 16 milyon değerleme üzerinden hiBoost olarak yüzde 15 hisse sahibi olmayı hedefl iyoruz. Her girişimin şirket değerini 5 katına çıkarmayı hedefl eyerek hiBoost portföy değerinin de dolar bazında 5 kat büyümesini amaçlıyoruz. 5 yıl içerisindeki hedefimiz ise fon büyüklüğümüzü dolar bazında en az 5’e katlamak ve 200'ün üzerinde yatırım yapan bir yapı haline gelerek en az 1 tane unicorn çıkarmak.”

Gençler çözüm üretmeye tutkulu

“Gençler çözüm üretmeye tutkulu; fakat ticaret nasıl yapılır, vergi beyannamesi nedir bilmiyorlar” diyen Bora Şahinoğlu, genç girişimciler hangi konuda desteğe ihtiyaç duyuyorsa, o konuda destek verdiklerini ifade ediyor ve şöyle devam ediyor: “Hedefimiz ekosistemin gelişimine katkı sağlamak; girişimciliğe ilgi çoğaldıkça, ekosistem de gelişiyor; girişimcileri destekleyen platformların sayısı artıyor.

“Hedefimiz geleceğin unicorn’larını çok erken aşamada keşfetmek

hiBoost erken aşama girişimlerin ihtiyaçlarını tespit edip şirketleşme, strateji geliştirme, mentorluk, iş ağı yaratma ve yatırım bulmalarını sağlıyor. “Hedefimiz geleceğin unicorn’larını çok erken aşamada keşfetmek” diyen Şahinoğlu, hiBoost’un tamamladığı iki girişim hakkında şu bilgileri veriyor: “İlk çalışmamızı mikrobirikim ve mikroyatırım uygulaması Yancep ile başlattık. Yancep, tasarruf sağlayan bir uygulama. Ardından çalışmalarımız sosyal astroloji ağı Karma ile devam etti. Karma, astrolojik verileri baz alarak, ruh eşinizi tanıştıran bir uygulama.”