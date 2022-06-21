Filistinli şefi İstanbul’a getirdi, günde 600-700 kilo et servisi yapıyor

FİLİSTİN asıllı, Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunu Türk vatandaşı Bessam Yıldırım’ı 2002 yılı başlarında İpekyol’un mağaza açılışı için gittiğim Abu Dhabi’de tanıdım.

Abu Dhabi’ye İpekyol markasının sahibi şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın’ın davetiyle gitmiştik. Seyahatte Prof. Aydın Ayaydın, Azmi Ofluoğlu, Turgut Toplusoy, Suzan Toplusoy, Yavuz Semerci de vardı.

Bessam Yıldırım, İpekyol’un Abu Dhabi temsilciliğini üstlenen Cassells Group Genel Müdürüydü. Yıldırım, daha sonraki dönemde Dubai’deki Jebel Ali Serbest Bölgesi’nin (JAFSA) temsilciliğini üstlendi. Abu Dhabi ve Dubai’nin Türkiye ile iş ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynadı. Ayrıca, 25 yıl otellerin spa merkezlerinin yapımında kullanılan malzemeleri ticaretiyle de uğraştı.

Geçenlerde İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İbrahim Çağlar dönemindeki Başkan Yardımcısı, İTO’daki 100 dolayındaki iş insanının kol kola girerek kurduğu İstanbul Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Murat Kalsın, ofisine davet etti.

Kalsın’ın ofisindeki buluşmada eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Edip Yenigün, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Coşkun Ergun, rahmetli İbrahim Çağlar’ın oğlu Mehmet Çağlar ve Bessam Yıldırım yer aldı.

Bessam Yıldırım, İstiklal Caddesi’nde 7-8 ay önce bir restoran açtıklarını belirtti:

Chef Eyad…

Filistinli Şef Eyad’ın öyküsünden önce, memleketini anlattı:

- Eyad Abu Al Hasan’ın memleketi Kafr Kasım, Musevi, Hıristiyan ve Müslüman nüfusun bir arada yaşadığı bir kent idi. 1948’de İsrail işgali sonrası Kafr Kasım’daki Müslüman Filistinliler orada kaldı.

Ardından Eyad Abu Al Hasan’ın öyküsüne geçti:

- 1981 doğumlu Eyad, Kafr Kasım’da yetişti. 20 yıl kasaplık yaptı, et dinlendirme ve fümeleme konusunda uzmanlaştı. Kafr Kasım’daki kasap dükkanında ve çevredeki marketlere dönük et hazırlama konusunda başarılarıyla dikkati çekti.

Eyad Abu Al Hasan’ın bir dönem Teksas’ta (ABD) çalıştığını vurguladı:

- Eyad, böylece batının barbekü tekniğini doğunun baharatlarıyla harmanlayarak fark yaratmaya yöneldi. Ayrıca eti pişirdikten sonra üzerine bal damlatarak lezzeti farklılaştırmaya çalıştı.

Eyad Abu Al Hasan’ın ilk restoranını 2018’de memleketi Kafr Kasım’da “Chef Eyad” adıyla açtığını kaydetti:

- Chef Eyad, ekiplerini 24 saatlik et tütsüleme, fırında pişirme teknikleri üzerine eğitti. Özel fümeleme fırınları geliştirdi.

İstiklal Caddesi’ndeki restoranı Eyad Abu Al Hasan ile ortak açtıklarını bildirdi:

- Restoranı 7-8 ay önce açtık. Günlük et servisimizin 600-700 kiloyu bulduğu oluyor. İstanbul’da yakında Aksaray’da bir şube açılması söz konusu olacak. Ayrıca Nişantaşı’nda da uygun yer bakıyoruz.

Chef Eyad’ın Bahreyn ve Dubai’de de açıldığını aktardı:

- Dubai’den bir şirket Chef Eyad’ı diğer Körfez ülkelerine açmak üzere franchise haklarını aldı. 2023’te 50 şubeye ulaşma planları yapıyorlar.

Eyad Abu Al Hasan İstanbul’a geldiğinde İstiklal Caddesi’ndeki restoranaAbdurrahman Yıldırım, Şeref Oğuz, Hakan Güldağ ve Servet Yıldırım’la gittik.

Chef Eyad’a daha çok Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerin ilgi gösterdiğini gözlemledik. Bessam Yıldırım, restorandaki fırınlara dikkat çekti:

- Bu fırınları İstanbul’da yaptırıyoruz. Chef Eyad’ın diğer ülkelerdeki şubelerine fırınlar İstanbul’dan gidecek.

Kafr Kasım’da doğan Chef Eyad, İstiklal Caddesi’nde hedeflediği canlılığı turistlerle de olsa yakalamış görünüyor.

Seçim üssünü İstanbul Kongre Merkezi’nde açtı

İSTANBUL Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İbrahim Çağlar dönemini Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, “İstanbul Ticaret Odası seçim ekibi adına” ibaresiyle bir mesaj gönderdi.

Kalsın, İstanbul Ticaret Odası üyelerine hitaben hazırladığı mesajda önce yaklaşan seçimleri anımsattı:

- 2022 Kasım ayında ülkemizdeki tüm odalar ve borsalarla birlikte mensubu olduğumuz İstanbul Ticaret Odası’nın seçimlerini gerçekleştireceğiz.

İstanbul Kongre Merkezi’nde açtıkları ofise işaret etti:

- 81 sektörde odamızı temsil edecek olan meclis ve komite üyelerini de seçeceğimiz bu süreç minvalinde, seçim üssü olarak İstanbul’un en güzide lokasyonlarından birinde yer alan Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’ni belirledik.

Ofisi iş dünyasının buluşma merkezi olarak gördüklerini bildirdi:

- Toplantı odaları, veri ve belge kayıt birimi, alanlarında uzman kadrolarla birlikte ofisimiz her türlü ihtiyacınıza uygun, adeta iş dünyamızın yeni bir buluşma merkezi gibi hizmetinizde olacak.

İTO üyelerine şu çağrıyı yaptı:

- İTO meclis üyesi ve komite üyesi olmak, sektörünüzü temsil etmek, her türlü konuda bilgi ve destek almak için seçim ofisimize bekliyoruz. Bu süreçte sizlerle yol arkadaşlığı yapmak, birlikte yazacağımız yeni başarı hikayeleriyle çalışmak en büyük motivasyonumuzdur.

Yeni meclisle ilgili beklentisini şöyle dile getirdi:

- Sektörlerimizin ve firmalarımızın en güçlü şekilde temsil edildiği, iş dünyamızın sorunlarının ilgili makamlara kolaylıkla iletilebildiği, çözüm odaklı, dinamik bir meclis kuralım.

Mesajını şöyle noktaladı:

- İştirakleriyle, şubeleriyle ve projeleriyle İstanbul iş dünyasının en büyük temsilcisi olacak şeffaf, nitelikli, lider, üretken bir İTO’yu hep birlikte yeniden inşa edelim. Gelin İTO’yu hep birlikte yönetelim ve güçlendirelim.

Murat Kalsın, seçim üssünü açmakla 640 bin üyeli Türkiye’nin en büyük odası İTO’da başkanlık yarışına girmek için kolları sıvıyor.

İTO’nun mevcut Başkanı Şekib Avdagiç, yeni dönem için de adaylığını duyurmuş bulunuyor.