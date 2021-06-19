Film gibi bir ömrün hikayesi: Zara

Dünyanın en fazla tanınan markalarının ortaya çıkışı birçok film için esin kaynağı oluşturabilecek başarı öyküsüyle doludur. Bunlardan çok azı adını bir filmden esinlenerek almıştır. Dünyaca ünlü İspanyol devi Indıtex (Industria de Diseno Textil SA) firmasının amiral gemisi Zara’dan bahsediyorum. İspanya’nın çıkardığı en ünlü markalardan biri olan Zara’nın hikayesi akıllara durgunluk verecek kadar dramatik aslında. 1936 yılında İspanya’nın La Coruna kentinde demiryolu işçisi bir baba ve hizmetli bir anne tarafından dünyaya gelen Amancio Ortega, İş Savaş’ın ortasında geçen bir çocukluk geçirdi. Annesinin bir mağazaya veresiye yazdırmak için gitmesi ve elinin boş dönmesi Ortega’nın hayatla karşılaştığı ilk gerçek deneyimdi.

Yaşadığı bu olumsuzluğun ardından eğitimini bırakıp 14 yaşında çalışmaya karar veren Ortega, bir markette tezgahtarlık yapmaya başladı. Burada elleriyle giysi dokumayı, insanlarla nasıl iletişime geçileceğini, bu istekleri de nasıl tedarik edeceğini öğrenen Ortega, müşterilerinin isteklerine hızlı cevap vermenin ilk önemini işte o zaman anladı. Zara’yı fast-fashion ile buluşturan bu fikrin temelleri de işte o yıllarda atıldı.

ZORBA FİLMİNDEN ADINI ALDI

1972’de GOA adında kendi şirketini kurmaya karar veren Amancio Ortega Gaona, Zara’nın doğumunu da şu sözlerle dile getiriyordu: “Artık bir marka yaratmak istediğimi biliyordum. Markanın adını Zorba koymak istedim. Çünkü Anthony Quinn’in ‘Zorba The Greek’ filmini çok beğenmiştim. Fakat isim için başvurduğumda bu ismin alındığını öğrendim ve çok üzüldüm. Onun yerine Zara’yı seçtim.”

Zara, başlangıçta yalnızca gece giysileri üretiyordu. Ürün yelpazesini zamanla geliştiren Zara, 1984 senesinde ilk lojistik merkezini Arteixo’da açarak ilk önemli adımını attı. Klasik reklam yöntemleri ile değil, markayı ürün kalitesi, fiyatlar, müşteri memnuniyeti gibi somut faktörler aracılığıyla tanıtan Gaona, yarattığı Inditex Grubu’na yenilerini ekledi, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti ve Uterqüe ile hızla büyüyen grup, Gaona’yı dünyanın en zengin isimlerinden biri haline getirdi. Fast fashion sistemini büyük bir hızla geliştiren Gaona, asıl başarının hızlı çalışan tedarik zinciri olduğunu biliyordu. Böylece yeni trendlere daha çabuk yanıt veren Zara, yaklaşık 12 binden fazla tasarım çeşidine sahip bir sistem kurdu.

7 BİNDEN FAZLA MAĞAZA 82 MİLYAR DOLARLIK SERVET

Stoklarını haftada iki kez yenileyen, siparişlerini 48 saatte teslim alan bu sisteme bir de geniş bir mağaza ağı ekleyen Amancio Ortega Gaona tek başına, şu an dünya perakende hazır giyim piyasasının yüzde 60’ını elinde tutuyor. Inditex’in dünya genelinde 7 bin 292 mağazası var.

20 milyar Euro’luk bir dev haline gelen grubun çalışan sayısı ise 162 bin. Grubun amiral gemisi Zara ise 2 bin 270 mağazaya sahip ve 18 milyar Euro’luk ciro yapıyor. Bir hizmetli olan annesinin mağazadan alamadığı bir ürün yüzünden okulunu bırakan, para kazanmaya çabalayan Gaona, hayatının dersini de işte bu dönemde aldı. Bir mağaza yüzünden dünyanın en büyük mağazacılık sistemini kurdu. Şimdi ise 82 milyar dolarlık servetiyle İspanya’nın en zengin ismi haline geldi.

Amancio Ortega Gaona tek başına, şu an dün ya perakende hazır giyim piyasa sının yüzde 60’ını elinde tutuyor. Inditex’in dünya genelinde 7 bin 292 mağazası var.