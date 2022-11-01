Film repliklerinden dersler

Hayatın aynası olan sinemadan iş hayatımız için dersler çıkarabilir miyiz? Bu hafta, altı film, bir dizi repliğiyle bunu yapmayı deneyelim.

BİR: ‘Hayat bir kutu çikolata gibidir. İçinden ne çıkacağını bilemezsin.’ Forrest Gump.

Günümüzde yöneticilerin baş etmesi gereken en temel mesele belirsizlik. Hem dijital dönüşüm ve yeşil mutabakat gibi beklenen değişiklikler, hem de salgın ve emita fiyatlarındaki dalgalanma gibi öngörülmesi çok daha zor meseleler var. Gelecek için senaryolar çalışmak, esnekliği sürdürmek ve işimizi en iyi şekilde yapmak, işleri yürütmenin yegane çaresi gibi görünüyor.

İKİ: ‘Bugüne dair iyi bir plan, yarına dair mükemmel bir plandan iyidir.’ Wag the Dog/ Başkanın Adamları.

İş hayatımda, problemler hakkında konuşup durmaktan elindeki işleri yapamayan veya muhtemel çözümlerin kusurlarını sıralamaktan öneri getirmeye fırsat bulamayan öyle çok kişiye rastladım ki! Kabul edilebilir kalitede somut ve güncel bir çözüm, mükemmel ancak hayali bir plandan çok daha iyidir.

ÜÇ: ‘Neden bana bakıyorlar? Çünkü bir şeyleri değiştiriyorsun. Ne kadar çok şey değiştirirsen bakışlar o kadar hızlı üzerinde toplanacak’. Inception/ Başlangıç.

Değişim için adım atmak her zaman riski beraberinde getirir. Hayreti, eleştiriyi, hatta çelmeleri kaldıramayacaksanız bir şey değiştirmeye kalkışmayın. Tabii statik konforun tatlı rehaveti donmakta olanların üzerine çöken ölüm uykusu da olabilir. Karar sizin.

DÖRT: ‘İnsanların daha güvenli araba kullanmasını istiyorsan, hava yastıklarını çıkartıp, boyunlarını hedef alan bir maket bıçağı yerleştir. Kimse saatte 5 kilometreden fazla hız yapamaz.‘ Dr. House.

Riski sıfırlamanın en garantili yolu operasyonları durdurmak ve tüm faaliyetleri yasaklamak. Oysa şirket idaresinin gaz-fren arasında bir denge kurmak olduğunu ve hesaplanmış riskler almadan yol alınamayacağını hep hatırlamalıyız.

BEŞ: ‘Kimse [piyasalardaki] bir balonu göremez. Onu balon yapan tam da budur’. The Big Short/ Büyük Açık.

Sürü psikolojisi ve ‘fırsatı kaçırıyorum’ hissiyatı, varlık fiyatlarını şişirebiliyor. Bir fiyat yükselişinin ‘balon’ olduğu ancak iş işten geçtikten sonra anlaşılıyor. Bu yüzden anladığınız işlere yatırım yapmak, çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak ve ciddi kayıp halinde bile hayatınızı sürdürebilecek kadar yatırım yapmak önemli.

ALTI: Şeytanın yapmış olduğu en büyük hile, tüm dünyayı yaşamadığına inandırmaktır." Usual Suspects/ Olağan Şüpheliler.

Şirketlerimizdeki en büyük kör noktamız, bilmediğimizi bile bilmediğimiz konular. Bu meseleyi tamamen çözmek mümkün değil. Ancak, algılarımızı sürekli açık tutarak, tüm paydaşlarımızı seferber ederek ve iyi tasarlanmış deneme-yanılma çalışmaları yaparak (yeni ürün, reklam kampanyası, risk sermayesi yatırımları) bunu yönetebiliriz.

YEDİ: 'Ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım.' The Godfather/ Baba.

Bir müzakerenin başarısı, tarafların kendileri için en önemli olan konularda kazançlı çıkmasıyla olur. Muhatabınızı iyi değerlendirdiyseniz, doğru zamanda ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunabilirsiniz. İşin nirengi noktası tam da budur. Tabii Vito Corleone’nin yöntemlerini kullanmanızı kesinlikle önermiyorum!