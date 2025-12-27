Finans yöneticisinin not defteri

UĞUR GÜNDÜZ

Ekonomist - Bankacı

Bizim gibi kaynak/sermaye ih­tiyacı içinde olan, devletiyle, özeliyle yatırımlarını borçla fi­nanse eden ülkelerde finansman yönetimi demek, borç yönetimi anlamına gelir. Bizim finans yö­neticilerinin pek azının derdi, “el­deki varlıkları nerelerde değer­lendirsem, nereye yatırım yap­sam”dır.

Kaynak bulunacak (yabancı kaynak yani kredi kastedilir), ya­tırım yapılacak, kaynak maliyeti ve yatırım harcamalarına rağmen de mevcut nakit akışı hiç bozulma­yacak!

Bu arada kur kaynaklı mali­yet artışı nedeniyle fiyatlar yük­selmiş, satış sorunları yaşanma­ya başlanmış ve işletme sermayesi ihtiyacı ve nakit sıkışıklığı had saf­haya ulaşmış olabilir.

Bu ahval içinde bile şirketin de­vamını sağlayacak kararları alma­mız ve optimal finansal yönetimi başarmanız gerekiyor.

Finans yöneticisinin ev ödevi!

Şirketinizin sermayeye ihtiya­cı var. Öncelikle sermaye ihtiyacı duyan şirketin finansal durumu­nu kapsamlı bir şekilde anlamak için derinlemesine bir analiz yap­malıyız.

1 Finansal analiz, durum tespiti

● Nakit akışı analizi: Nakit giriş ve çıkışlarının detay­lı incelenmesi, nakit açığının te­mel nedenlerinin belirlenmesi (örneğin, alacak tahsilat sorunları, yüksek stok maliyetleri, gereksiz harcamalar vb.). Geçmiş dönem nakit akış tabloları ile geleceğe dö­nük projeksiyonları karşılaştıra­rak dar boğazları tespit etmek çok önemli. Bir şirket kâr edebilir ama nakit yetersizliğinden batabilir. İlk bakmanız gereken yer kasanın gerçekliğidir.

● Banka mutabakatları: Ban­ka bakiyeleri ile muhasebe kayıtla­rı uyuşuyor mu? Bekleyen çeklerin veya açıklanamayan para trans­ferlerinin dökümünü isteyin.

● Nakit akış projeksiyonu: Gelecek 3-6 ayın ödemeleri ve tah­silatları gerçekçi mi?

● İmza yetkileri: Banka he­saplarında kimlerin yetkisi var? "Tek imza" ile büyük tutarlı trans­fer yapılabiliyor olması en büyük suistimal riskidir.

● Ticari alacaklar (yaşlan­dırma): Alacakların ne kadarı vadesi geçmiş? Çok eski alacak­lar hala "canlı" gibi mi görünüyor? (Burada hayali satışlar veya tah­sil edilip kasaya atılmamış paralar gizli olabilir.)

● Stok sayımı: Kayıtlardaki stok ile depodaki stok tutuyor mu? Değersizleşmiş veya modası geç­miş ürünler hala yüksek maliyetle mi gösteriliyor?

● Borç yapısı: Kısa vade­li borçların uzun vadeli borçlara oranı nedir? Gizli kalmış, bilanço dışı yükümlülükler var mı?

● Gelir tablosu analizi: Sa­tışlardaki düşüşün nedenlerinin araştırılması (pazar koşulları, re­kabet, ürün/hizmet kalitesi, fiyat­landırma stratejileri), brüt ve net kar marjlarının incelenmesi. Kısa­ca maliyetleri/giderleri detaylı in­celeyerek hangi kalemlerde tasar­ruf potansiyeli olduğunu görmek.

● Tedarikçi analizi: Şirketin en çok alım yaptığı ilk 10 tedarikçi­yi inceleyin. Bu firmalarla çalışan­lar arasında akrabalık bağı var mı? Pazar fiyatının çok üzerinde alım­lar yapılıyor mu?

● Hayali çalışan: Bordroda gö­rünen ama şirkette fiziksel olarak bulunmayan "hayalet çalışanlar" var mı?

● Temsil ve ağırlama gider­leri: Üst yönetimin harcamala­rı şirket politikasına uygun mu? Şahsi harcamalar şirket gideri gibi mi gösteriliyor?

● Görev ayrılığı ilkesi: Sa­tın almayı yapan kişi ile ödemeyi onaylayan kişi aynı mı? (Aynı ol­mamalıdır.)

● Sistem logları: Muhase­be kayıtlarında geriye dönük sil­me veya değiştirme işlemi yapıl­mış mı?

● Onay limitleri: Belirli bir tu­tarın üzerindeki harcamalar için kademeli onay mekanizması var mı?

2 Finansal check-up

Bilanço rakamlarının si­ze bir hikaye anlatmasını sağlamalısınız. Şirketin röntgeni­ni çekmek için kullanacağınız en temel araçlar rasyolar (oranlar) ve dikey/yatay analizlerdir. Odaklan­manız gereken temel rasyolar ve bunların “ uyarı “ sinyalleri:

● Likidite rasyoları (Kısa va­deli borç ödeme gücü): Şirket yarın kapansa, elindeki nakit ve nakde dönebilir varlıklar borçları­nı ödemeye yeter mi?

Cari Oran: Cari Oran = Dönen varlıklar/kısa vadeli yabancı kay­naklar

İdeal: 1.5 - 2.0 arası. 1’in altın­daysa şirket "nefes alamıyor" de­mek, 3’ün üzerindeyse şirket nak­di verimsiz kullanıyor veya stok­larda "şişirilmiş/hayali" varlıklar olabilir, demektir.

Asit-test (likit) oranı: Dönen varlıklar-stoklar/kısa vadeli ya­bancı kaynaklar

İdeal: 1.0 civarı. Stoklara ba­ğımlı olmadan borç ödeme kapa­sitesini gösterir.

● Faaliyet verimliliği ras­yoları (Operasyonel sağlık): Buradaki sapmalar genellikle su­istimallerin veya yönetimsel be­ceriksizliklerin en net görüldüğü yerdir.

Stok devir hızı: Satışların ma­liyeti/ortalama stok. Sektör or­talamasından çok yavaşsa; depo­da kayıp ürünler olabilir, modası geçmiş mallar hala değerli göste­riliyor olabilir veya sahte fatura ile stok girişi yapılmış olabilir.

Alacak devir hızı: Net satış­lar/ortalama ticari alacaklar. Ala­caklar çok geç tahsil ediliyorsa; hayali satışlar yapılmış veya tahsil edilen paralar şirket kasasına gir­mek yerine şahsi hesaplarda (pon­zi veya geçici kullanım için) bekle­tiliyor olabilir.

● Finansal yapı (kaldıraç) rasyoları: Şirketin kime ait oldu­ğunu söyler: Ortaklara mı, banka­lara mı?

● Kaldıraç oranı: Toplam borç/toplam varlık. Oran yüzde 70'in üzerindeyse şirket finans­man gideri altında eziliyor de­mektir. Faiz karşılama oranına (FVÖK/ Faiz Gideri) mutlaka ba­kılmalıdır. Eğer şirket faizini bi­le ödeyemiyorsa, nakit yaratmak için finans dışı yollara başvurma riski artar.

3 Acil nakit akışı yöneti­mi

● Alacak vadeleri ve ge­cikmiş alacaklar: Vadesi geçmiş alacakların tahsilatı için agresif bir strateji belirlenmesi (müşteri iletişimi, ödeme planları ve yapı­landırmalar, yasal süreçler).

Erken ödeme indirimleri yapa­rak ödemeyi teşvik etmek.

● Stok optimizasyonu: Hızlı satış döngüsü olmayan veya yük­sek maliyetli stokların indirim­li satışı veya iadesi yoluyla nakde çevrilmesi.

● Gider kısma ve erteleme: Acil olmayan tüm harcamaların durdurulması veya ertelenmesi. Tedarikçilerle ödeme vadelerinin uzatılması konusunda görüşme­ler yapılması. Pazarlama, seyahat, ofis giderleri gibi kalemlerde acil kesintiler yapmak.

● Gereksiz varlık satışı: Kul­lanılmayan veya düşük verimli varlıkların (makine, teçhizat, gay­rimenkul) nakde çevrilmesi ihti­malinin değerlendirilmesi.

4 Finansman kaynakları

● İç kaynaklar: Yukarı­daki adımlarla sağlanacak nakit akışı iyileştirmeleri ve varlık satışlarından elde edilecek fonla­rın değerlendirilmesi.

● Kredi yapılandırması: Mevcut bankalarla borçların yeni­den yapılandırılması, vade uzatı­mı veya faiz indirimi konularında görüşmeler yapılması.

● Yeni kredi olanakları: Ticari krediler, vade ve faiz avantajlı KO­Bİ kredileri, KGF teminatlı kre­diler veya çok yüksek değilse fak­toring gibi kısa vadeli finansman araçlarının araştırılması.

● Hisse ihracı/ortaklık: Şirketin değerlemesi yapılarak, stratejik ortaklık, halka arz veya hisse satışı yoluyla sermaye artırımı seçenek­lerinin değerlendirilmesi.

● Devlet destekleri/teşvikler: Eğer varsa sektöre özel devlet des­tekleri, hibe veya teşvik program­larının araştırılması.

● Kripto temelli finansman: Kripto para arzları (ICO'lar) ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygu­lamaları bu alana örnek olarak ve­rilebilir. Günümüzde şirketlerin halka açılması ve hisse senedi ih­racı gibi klasik yöntemlerin yanın­da token arzı gündeme gelmekte ve birçok firma bu yolla finansma­na kavuşmaktadır.

Son olarak tüm bu analizler ve olası çözümler ışığında, şirketin mevcut durumundan kurtulması ve gelecekteki sürdürülebilirliğini sağlamak için somut, ölçülebilir ve zaman çizelgeli bir eylem planı ha­zırlanmalıdır.

Finans yöneticisi için "gizli" kontrol listesi

Rakamların ötesine geçmek için şu üç şeyi hemen yapın:

1 Vade farkı ve iskonto kontrolü: Bazı müşterilere neden sürekli daha yüksek iskonto uygulanıyor? Bu müşterilerin satış temsilcisi veya genel müdür ile bir bağı var mı?

2 Geriye dönük kayıtlar: Muhasebe sisteminde hafta sonu veya gece yarısı girilen fişleri listeleyin. Genellikle düzeltme veya gizleme kayıtları mesai dışı yapılır.

3 Tedarikçi master data: Tedarikçi listesinde vergi numarası olmayan, adresi posta kutusu olan veya banka hesabı bir çalışanın hesabıyla eşleşen firma var mı?