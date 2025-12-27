Finans yöneticisinin not defteri
UĞUR GÜNDÜZ
Ekonomist - Bankacı
Bizim gibi kaynak/sermaye ihtiyacı içinde olan, devletiyle, özeliyle yatırımlarını borçla finanse eden ülkelerde finansman yönetimi demek, borç yönetimi anlamına gelir. Bizim finans yöneticilerinin pek azının derdi, “eldeki varlıkları nerelerde değerlendirsem, nereye yatırım yapsam”dır.
Kaynak bulunacak (yabancı kaynak yani kredi kastedilir), yatırım yapılacak, kaynak maliyeti ve yatırım harcamalarına rağmen de mevcut nakit akışı hiç bozulmayacak!
Bu arada kur kaynaklı maliyet artışı nedeniyle fiyatlar yükselmiş, satış sorunları yaşanmaya başlanmış ve işletme sermayesi ihtiyacı ve nakit sıkışıklığı had safhaya ulaşmış olabilir.
Bu ahval içinde bile şirketin devamını sağlayacak kararları almamız ve optimal finansal yönetimi başarmanız gerekiyor.
Finans yöneticisinin ev ödevi!
Şirketinizin sermayeye ihtiyacı var. Öncelikle sermaye ihtiyacı duyan şirketin finansal durumunu kapsamlı bir şekilde anlamak için derinlemesine bir analiz yapmalıyız.
1 Finansal analiz, durum tespiti
● Nakit akışı analizi: Nakit giriş ve çıkışlarının detaylı incelenmesi, nakit açığının temel nedenlerinin belirlenmesi (örneğin, alacak tahsilat sorunları, yüksek stok maliyetleri, gereksiz harcamalar vb.). Geçmiş dönem nakit akış tabloları ile geleceğe dönük projeksiyonları karşılaştırarak dar boğazları tespit etmek çok önemli. Bir şirket kâr edebilir ama nakit yetersizliğinden batabilir. İlk bakmanız gereken yer kasanın gerçekliğidir.
● Banka mutabakatları: Banka bakiyeleri ile muhasebe kayıtları uyuşuyor mu? Bekleyen çeklerin veya açıklanamayan para transferlerinin dökümünü isteyin.
● Nakit akış projeksiyonu: Gelecek 3-6 ayın ödemeleri ve tahsilatları gerçekçi mi?
● İmza yetkileri: Banka hesaplarında kimlerin yetkisi var? "Tek imza" ile büyük tutarlı transfer yapılabiliyor olması en büyük suistimal riskidir.
● Ticari alacaklar (yaşlandırma): Alacakların ne kadarı vadesi geçmiş? Çok eski alacaklar hala "canlı" gibi mi görünüyor? (Burada hayali satışlar veya tahsil edilip kasaya atılmamış paralar gizli olabilir.)
● Stok sayımı: Kayıtlardaki stok ile depodaki stok tutuyor mu? Değersizleşmiş veya modası geçmiş ürünler hala yüksek maliyetle mi gösteriliyor?
● Borç yapısı: Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlara oranı nedir? Gizli kalmış, bilanço dışı yükümlülükler var mı?
● Gelir tablosu analizi: Satışlardaki düşüşün nedenlerinin araştırılması (pazar koşulları, rekabet, ürün/hizmet kalitesi, fiyatlandırma stratejileri), brüt ve net kar marjlarının incelenmesi. Kısaca maliyetleri/giderleri detaylı inceleyerek hangi kalemlerde tasarruf potansiyeli olduğunu görmek.
● Tedarikçi analizi: Şirketin en çok alım yaptığı ilk 10 tedarikçiyi inceleyin. Bu firmalarla çalışanlar arasında akrabalık bağı var mı? Pazar fiyatının çok üzerinde alımlar yapılıyor mu?
● Hayali çalışan: Bordroda görünen ama şirkette fiziksel olarak bulunmayan "hayalet çalışanlar" var mı?
● Temsil ve ağırlama giderleri: Üst yönetimin harcamaları şirket politikasına uygun mu? Şahsi harcamalar şirket gideri gibi mi gösteriliyor?
● Görev ayrılığı ilkesi: Satın almayı yapan kişi ile ödemeyi onaylayan kişi aynı mı? (Aynı olmamalıdır.)
● Sistem logları: Muhasebe kayıtlarında geriye dönük silme veya değiştirme işlemi yapılmış mı?
● Onay limitleri: Belirli bir tutarın üzerindeki harcamalar için kademeli onay mekanizması var mı?
2 Finansal check-up
Bilanço rakamlarının size bir hikaye anlatmasını sağlamalısınız. Şirketin röntgenini çekmek için kullanacağınız en temel araçlar rasyolar (oranlar) ve dikey/yatay analizlerdir. Odaklanmanız gereken temel rasyolar ve bunların “ uyarı “ sinyalleri:
● Likidite rasyoları (Kısa vadeli borç ödeme gücü): Şirket yarın kapansa, elindeki nakit ve nakde dönebilir varlıklar borçlarını ödemeye yeter mi?
Cari Oran: Cari Oran = Dönen varlıklar/kısa vadeli yabancı kaynaklar
İdeal: 1.5 - 2.0 arası. 1’in altındaysa şirket "nefes alamıyor" demek, 3’ün üzerindeyse şirket nakdi verimsiz kullanıyor veya stoklarda "şişirilmiş/hayali" varlıklar olabilir, demektir.
Asit-test (likit) oranı: Dönen varlıklar-stoklar/kısa vadeli yabancı kaynaklar
İdeal: 1.0 civarı. Stoklara bağımlı olmadan borç ödeme kapasitesini gösterir.
● Faaliyet verimliliği rasyoları (Operasyonel sağlık): Buradaki sapmalar genellikle suistimallerin veya yönetimsel beceriksizliklerin en net görüldüğü yerdir.
Stok devir hızı: Satışların maliyeti/ortalama stok. Sektör ortalamasından çok yavaşsa; depoda kayıp ürünler olabilir, modası geçmiş mallar hala değerli gösteriliyor olabilir veya sahte fatura ile stok girişi yapılmış olabilir.
Alacak devir hızı: Net satışlar/ortalama ticari alacaklar. Alacaklar çok geç tahsil ediliyorsa; hayali satışlar yapılmış veya tahsil edilen paralar şirket kasasına girmek yerine şahsi hesaplarda (ponzi veya geçici kullanım için) bekletiliyor olabilir.
● Finansal yapı (kaldıraç) rasyoları: Şirketin kime ait olduğunu söyler: Ortaklara mı, bankalara mı?
● Kaldıraç oranı: Toplam borç/toplam varlık. Oran yüzde 70'in üzerindeyse şirket finansman gideri altında eziliyor demektir. Faiz karşılama oranına (FVÖK/ Faiz Gideri) mutlaka bakılmalıdır. Eğer şirket faizini bile ödeyemiyorsa, nakit yaratmak için finans dışı yollara başvurma riski artar.
3 Acil nakit akışı yönetimi
● Alacak vadeleri ve gecikmiş alacaklar: Vadesi geçmiş alacakların tahsilatı için agresif bir strateji belirlenmesi (müşteri iletişimi, ödeme planları ve yapılandırmalar, yasal süreçler).
Erken ödeme indirimleri yaparak ödemeyi teşvik etmek.
● Stok optimizasyonu: Hızlı satış döngüsü olmayan veya yüksek maliyetli stokların indirimli satışı veya iadesi yoluyla nakde çevrilmesi.
● Gider kısma ve erteleme: Acil olmayan tüm harcamaların durdurulması veya ertelenmesi. Tedarikçilerle ödeme vadelerinin uzatılması konusunda görüşmeler yapılması. Pazarlama, seyahat, ofis giderleri gibi kalemlerde acil kesintiler yapmak.
● Gereksiz varlık satışı: Kullanılmayan veya düşük verimli varlıkların (makine, teçhizat, gayrimenkul) nakde çevrilmesi ihtimalinin değerlendirilmesi.
4 Finansman kaynakları
● İç kaynaklar: Yukarıdaki adımlarla sağlanacak nakit akışı iyileştirmeleri ve varlık satışlarından elde edilecek fonların değerlendirilmesi.
● Kredi yapılandırması: Mevcut bankalarla borçların yeniden yapılandırılması, vade uzatımı veya faiz indirimi konularında görüşmeler yapılması.
● Yeni kredi olanakları: Ticari krediler, vade ve faiz avantajlı KOBİ kredileri, KGF teminatlı krediler veya çok yüksek değilse faktoring gibi kısa vadeli finansman araçlarının araştırılması.
● Hisse ihracı/ortaklık: Şirketin değerlemesi yapılarak, stratejik ortaklık, halka arz veya hisse satışı yoluyla sermaye artırımı seçeneklerinin değerlendirilmesi.
● Devlet destekleri/teşvikler: Eğer varsa sektöre özel devlet destekleri, hibe veya teşvik programlarının araştırılması.
● Kripto temelli finansman: Kripto para arzları (ICO'lar) ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları bu alana örnek olarak verilebilir. Günümüzde şirketlerin halka açılması ve hisse senedi ihracı gibi klasik yöntemlerin yanında token arzı gündeme gelmekte ve birçok firma bu yolla finansmana kavuşmaktadır.
Son olarak tüm bu analizler ve olası çözümler ışığında, şirketin mevcut durumundan kurtulması ve gelecekteki sürdürülebilirliğini sağlamak için somut, ölçülebilir ve zaman çizelgeli bir eylem planı hazırlanmalıdır.
Finans yöneticisi için "gizli" kontrol listesi
Rakamların ötesine geçmek için şu üç şeyi hemen yapın:
1 Vade farkı ve iskonto kontrolü: Bazı müşterilere neden sürekli daha yüksek iskonto uygulanıyor? Bu müşterilerin satış temsilcisi veya genel müdür ile bir bağı var mı?
2 Geriye dönük kayıtlar: Muhasebe sisteminde hafta sonu veya gece yarısı girilen fişleri listeleyin. Genellikle düzeltme veya gizleme kayıtları mesai dışı yapılır.
3 Tedarikçi master data: Tedarikçi listesinde vergi numarası olmayan, adresi posta kutusu olan veya banka hesabı bir çalışanın hesabıyla eşleşen firma var mı?
