Finansal değil tarımsal okur yazarlık

“Alalım mı, satalım mı?” piyasanın son durağıdır. Ondan önce başka bir soru var: Neyi ekiyoruz, neyi biçiyoruz, hangi veriye güveniyoruz? Tarım piyasası sadece alıcı ile satıcının buluştuğu bir ekran değil; hasat, depolama, kredi, sigorta ve gıda enflasyonu zincirinin ana sinir hattı.

“Bir büyücü adamakıllı daha iyisini bilir!” Yüzüklerin Efendisi

1970’li yıllar bize üç parça­lı bir ders bıraktı. Apollo programı ABD’yi Ay’a taşı­dı; Sovyet Tahıl Soygunu Vaşing­ton’u buğday ambarında yakala­dı; OPEC petrol krizi Batı ekono­milerini stagflasyon kelimesiyle tanıştırdı. Sovyetler Ay’ı ABD’ye kaptırmıştı ancak ABD de tahılı­nı Sovyetler’e kaptırdı. Bu durum Amerikalıları geri dönülmez bir yola soktu: Uzay teknolojilerini zirai veri sistemine yöneltmek. Uydu, sensör, rekolte tahmini ve devlet verisi aynı zincirin halka­larına bağlandı.

1970’li yılları andıran benzer bir üçleme bugün yeniden karşı­mızda. Artemis tekrar Ay kapı­sını çalıyor; Karadeniz hattında tahıl mülkiyeti ve lojistik kavga­sı sürüyor; Hürmüz çevresinde­ki enerji gerilimi fiyat tablolarını yapışkanlaştırıyor. Sahne benzer, kaygı aynı: gıda, enerji ve veri aynı anda kırılganlaştığında piyasa sa­dece fiyat sormaz; güven arar. Bu yüzden başlıktaki soru eksik kalı­yor: “Alalım mı, satalım mı?” piya­sanın son durağıdır. Ondan önce başka bir soru var: Neyi ekiyoruz, neyi biçiyoruz, hangi veriye güve­niyoruz?

ABD vadeli piyasa hukukunun kökü de bu soruda yatıyor. Em­tia türev piyasalarını denetleyen Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarihine göre Şikago Tica­ret Borsası 1848’de tahıl işlemleri­ne yönelik nakit piyasa düzeninde kuruldu. Kısa süre sonra spot piya­sanın yanında ileride teslim esas­lı – dönemin ifadesiyle “to-arri­ve” – sözleşmeler devreye girdi. Bu sözleşmeler, çiftçilerin ve ticaret erbaplarının hasat dönemindeki fiyat ve teslimat riskini yönetebil­mesi için gelişti. 1921 tarihli Vade­li İşlemler Yasası’nın (Future Tra­ding Act) yerini alan 1922 tarihli Hububat Vadeli İşlemleri Yasası (Grain Futures Act) ile federal dü­zenin kapısı açıldı; Hububat Vade­li İşlemleri İdaresi (Grain Futures Administration), ABD Tarım Ba­kanlığı (USDA) çatısı altında gö­rev aldı. 1936 tarihli Emtia Borsa­sı Yasası (Commodity Exchange Act) ve 1974 tarihli Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Yasası (Com­modity Futures Trading Commis­sion Act of 1974), bugün bildiğimiz gözetim mimarisinin ana omurga­sını kurdu.

Bu nedenle ABD’de emtia tü­rev piyasalarının siyasal hafızası Wall Street’ten önce tarlaya uza­nır. ABD Meclisi’nin Senato ve Temsilciler kanatlarında kurulu Tarım Komisyonları’nın CFTC üzerindeki yetki alanı da buradan gelir. Mısır, buğday, pamuk, soya fasulyesi; bunlar yalnızca ürün değil, fiyat keşfi, arz güvenliği ve kamusal veri disiplini demek.

Piyasanın şerifi: Tarladan dijital varlıklara kovboylar her yerde

Kripto yasa tasarısının Senato Tarım Komisyonu’nda ilerlemesi ilk bakışta tuhaf durabilir. Fakat tuhaflık burada değil, bizim piya­sayı fazla finansal okumamızdan kaynaklanıyor. Türkiye’deki Ser­maye Piyasası Kurulu (SPK) ile karşılaştırılan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (Secu­rities and Exchange Commissi­on, SEC) ana yetki alanı menkul kıymet piyasalarıdır; emtia va­deli işlemleri ve opsiyonları ise CFTC omurgasında izlenir. Her Cuma günü takip ettiğimiz Yatı­rımcı Taahhütleri Raporu (Com­mitment of Traders, COT), rapor­lama yükümlüsü aracı kurumlar, takas üyeleri ve yabancı brokerlar üzerinden CFTC’ye iletilen po­zisyon verilerine dayanır; salı ka­panış verisi cuma yayımlanır.

ABD Meclisi’nin Senato Tarım Komisyonu gündemine taşınan dijital varlık piyasa yapısı yasa ta­sarısı ile CFTC’ye, dijital emtia niteliğindeki varlıkların CFTC’ye kayıtlı aracı kuruluşlar üzerinden gerçekleşen spot işlemlerinde ye­ni yetki verilmesi hedefleniyor. Bitcoin gibi varlıkların bir kısmı için tartışma artık sadece tekno­loji vaadi değil; emtia hukukunun disiplini.

Bankacılık Komisyonu ayağın­da müzakereler sürerken Tarım Komisyonu’nun dosyayı taşıması, ABD’nin eski refleksini gösteri­yor. Yeni piyasa alanları bile önce hangi risk sınıfına girdiği, hangi veriyle izlendiği ve hangi dene­tim omurgasına oturduğu üze­rinden tartılıyor. “Vahşi batı” de­nilen kripto varlık alanını hizaya sokma çabası, tarım hukukundan gelen düzen fikriyle birleşiyor.

Piyasanın görünmez eli: Krupiyeye gerek yok

Son dönemin yükselen yıldızı konumundaki “tahmin piyasala­rı” da bu nedenle ikinci büyük sı­nav. Ancak bu platformları gayri resmi “bahis sitesi” gibi görenler de mevcut. ABD’de çeşitli eyalet­lerde platformlara karşı açılan yasal süreçler bulunuyor.

Kalshi, seçimden spora, ener­jiden şirket kârlarına kadar uza­nan “olay kontratı” dünyasının en görünür oyuncularından biri. Platformun tarım emtiaları için 24/7 kesintisiz işlem penceresi açması, reel sektörde sert bir tep­ki doğurdu. Meslek birliği statü­sündeki Emtia Piyasaları Konse­yi (Commodity Markets Council, CMC) üyesi tarım, enerji ve bor­sa oyuncuları, özellikle mısır ve buğday gibi ürünlerde piyasa bü­tünlüğü ve likidite parçalanma­sı riskine dikkat çekti. Chevron, Cargill, Louis Dreyfus gibi küre­sel şirketler ile ICE ve CME gi­bi borsalar CMC üyeleri arasında yer alıyor.

Kalshi, bunun ardından bazı tarım kontratlarında geleneksel borsa saatlerine uyum sözü ver­di. Bu geri adım küçük bir ayrın­tı değil. Mısır veya buğday fiya­tı, gecenin üçünde, sınırlı likidi­teyle, reel dinamiklerden kopuk bir tahmin ekranında şekillen­diğinde, fiyat keşfi ile fiyat bozu­mu arasındaki çizgi silinir. Tarım piyasası sadece alıcı ile satıcının buluştuğu bir ekran değil; hasat, depolama, kredi, sigorta ve gıda enflasyonu zincirinin ana sinir hattı. CMC’nin de aralarında bu­lunduğu tarım sektörü kuruluş­ları Nisan ayı sonunda CFTC’ye bir yorum mektubu sundu.

Bu hafta finansal okuryazar­lığın ötesine geçerek piyasanın hukukunu, şerifini ve görünmez elini konuştuk. Gelecek hafta ise fiyat keşfinin altında yatan ve­ri mimarisi, sensörler ve güven kaybının ortaya çıkardığı yeni risk primi üzerinden piyasanın tarımsal okuryazarlıkla kesişi­mini inceleyeceğiz.