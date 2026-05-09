Finansal değil tarımsal okur yazarlık
“Alalım mı, satalım mı?” piyasanın son durağıdır. Ondan önce başka bir soru var: Neyi ekiyoruz, neyi biçiyoruz, hangi veriye güveniyoruz? Tarım piyasası sadece alıcı ile satıcının buluştuğu bir ekran değil; hasat, depolama, kredi, sigorta ve gıda enflasyonu zincirinin ana sinir hattı.
“Bir büyücü adamakıllı daha iyisini bilir!” Yüzüklerin Efendisi
1970’li yıllar bize üç parçalı bir ders bıraktı. Apollo programı ABD’yi Ay’a taşıdı; Sovyet Tahıl Soygunu Vaşington’u buğday ambarında yakaladı; OPEC petrol krizi Batı ekonomilerini stagflasyon kelimesiyle tanıştırdı. Sovyetler Ay’ı ABD’ye kaptırmıştı ancak ABD de tahılını Sovyetler’e kaptırdı. Bu durum Amerikalıları geri dönülmez bir yola soktu: Uzay teknolojilerini zirai veri sistemine yöneltmek. Uydu, sensör, rekolte tahmini ve devlet verisi aynı zincirin halkalarına bağlandı.
1970’li yılları andıran benzer bir üçleme bugün yeniden karşımızda. Artemis tekrar Ay kapısını çalıyor; Karadeniz hattında tahıl mülkiyeti ve lojistik kavgası sürüyor; Hürmüz çevresindeki enerji gerilimi fiyat tablolarını yapışkanlaştırıyor. Sahne benzer, kaygı aynı: gıda, enerji ve veri aynı anda kırılganlaştığında piyasa sadece fiyat sormaz; güven arar. Bu yüzden başlıktaki soru eksik kalıyor: “Alalım mı, satalım mı?” piyasanın son durağıdır. Ondan önce başka bir soru var: Neyi ekiyoruz, neyi biçiyoruz, hangi veriye güveniyoruz?
ABD vadeli piyasa hukukunun kökü de bu soruda yatıyor. Emtia türev piyasalarını denetleyen Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarihine göre Şikago Ticaret Borsası 1848’de tahıl işlemlerine yönelik nakit piyasa düzeninde kuruldu. Kısa süre sonra spot piyasanın yanında ileride teslim esaslı – dönemin ifadesiyle “to-arrive” – sözleşmeler devreye girdi. Bu sözleşmeler, çiftçilerin ve ticaret erbaplarının hasat dönemindeki fiyat ve teslimat riskini yönetebilmesi için gelişti. 1921 tarihli Vadeli İşlemler Yasası’nın (Future Trading Act) yerini alan 1922 tarihli Hububat Vadeli İşlemleri Yasası (Grain Futures Act) ile federal düzenin kapısı açıldı; Hububat Vadeli İşlemleri İdaresi (Grain Futures Administration), ABD Tarım Bakanlığı (USDA) çatısı altında görev aldı. 1936 tarihli Emtia Borsası Yasası (Commodity Exchange Act) ve 1974 tarihli Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Yasası (Commodity Futures Trading Commission Act of 1974), bugün bildiğimiz gözetim mimarisinin ana omurgasını kurdu.
Bu nedenle ABD’de emtia türev piyasalarının siyasal hafızası Wall Street’ten önce tarlaya uzanır. ABD Meclisi’nin Senato ve Temsilciler kanatlarında kurulu Tarım Komisyonları’nın CFTC üzerindeki yetki alanı da buradan gelir. Mısır, buğday, pamuk, soya fasulyesi; bunlar yalnızca ürün değil, fiyat keşfi, arz güvenliği ve kamusal veri disiplini demek.
Piyasanın şerifi: Tarladan dijital varlıklara kovboylar her yerde
Kripto yasa tasarısının Senato Tarım Komisyonu’nda ilerlemesi ilk bakışta tuhaf durabilir. Fakat tuhaflık burada değil, bizim piyasayı fazla finansal okumamızdan kaynaklanıyor. Türkiye’deki Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile karşılaştırılan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (Securities and Exchange Commission, SEC) ana yetki alanı menkul kıymet piyasalarıdır; emtia vadeli işlemleri ve opsiyonları ise CFTC omurgasında izlenir. Her Cuma günü takip ettiğimiz Yatırımcı Taahhütleri Raporu (Commitment of Traders, COT), raporlama yükümlüsü aracı kurumlar, takas üyeleri ve yabancı brokerlar üzerinden CFTC’ye iletilen pozisyon verilerine dayanır; salı kapanış verisi cuma yayımlanır.
ABD Meclisi’nin Senato Tarım Komisyonu gündemine taşınan dijital varlık piyasa yapısı yasa tasarısı ile CFTC’ye, dijital emtia niteliğindeki varlıkların CFTC’ye kayıtlı aracı kuruluşlar üzerinden gerçekleşen spot işlemlerinde yeni yetki verilmesi hedefleniyor. Bitcoin gibi varlıkların bir kısmı için tartışma artık sadece teknoloji vaadi değil; emtia hukukunun disiplini.
Bankacılık Komisyonu ayağında müzakereler sürerken Tarım Komisyonu’nun dosyayı taşıması, ABD’nin eski refleksini gösteriyor. Yeni piyasa alanları bile önce hangi risk sınıfına girdiği, hangi veriyle izlendiği ve hangi denetim omurgasına oturduğu üzerinden tartılıyor. “Vahşi batı” denilen kripto varlık alanını hizaya sokma çabası, tarım hukukundan gelen düzen fikriyle birleşiyor.
Piyasanın görünmez eli: Krupiyeye gerek yok
Son dönemin yükselen yıldızı konumundaki “tahmin piyasaları” da bu nedenle ikinci büyük sınav. Ancak bu platformları gayri resmi “bahis sitesi” gibi görenler de mevcut. ABD’de çeşitli eyaletlerde platformlara karşı açılan yasal süreçler bulunuyor.
Kalshi, seçimden spora, enerjiden şirket kârlarına kadar uzanan “olay kontratı” dünyasının en görünür oyuncularından biri. Platformun tarım emtiaları için 24/7 kesintisiz işlem penceresi açması, reel sektörde sert bir tepki doğurdu. Meslek birliği statüsündeki Emtia Piyasaları Konseyi (Commodity Markets Council, CMC) üyesi tarım, enerji ve borsa oyuncuları, özellikle mısır ve buğday gibi ürünlerde piyasa bütünlüğü ve likidite parçalanması riskine dikkat çekti. Chevron, Cargill, Louis Dreyfus gibi küresel şirketler ile ICE ve CME gibi borsalar CMC üyeleri arasında yer alıyor.
Kalshi, bunun ardından bazı tarım kontratlarında geleneksel borsa saatlerine uyum sözü verdi. Bu geri adım küçük bir ayrıntı değil. Mısır veya buğday fiyatı, gecenin üçünde, sınırlı likiditeyle, reel dinamiklerden kopuk bir tahmin ekranında şekillendiğinde, fiyat keşfi ile fiyat bozumu arasındaki çizgi silinir. Tarım piyasası sadece alıcı ile satıcının buluştuğu bir ekran değil; hasat, depolama, kredi, sigorta ve gıda enflasyonu zincirinin ana sinir hattı. CMC’nin de aralarında bulunduğu tarım sektörü kuruluşları Nisan ayı sonunda CFTC’ye bir yorum mektubu sundu.
Bu hafta finansal okuryazarlığın ötesine geçerek piyasanın hukukunu, şerifini ve görünmez elini konuştuk. Gelecek hafta ise fiyat keşfinin altında yatan veri mimarisi, sensörler ve güven kaybının ortaya çıkardığı yeni risk primi üzerinden piyasanın tarımsal okuryazarlıkla kesişimini inceleyeceğiz.
