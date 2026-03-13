"Finansal güvenlik de önemli" diyen SPK Başkanı: Teknoloji silah olarak kullanılmamalı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlığın yalnızca bütçe yapmak olmadığını belirterek, bireylerin finansal konularda bilinçli kararlar alabilme yetkinliğini geliştirmesi, ekonomik farkındalıklarını artıran önemli bir beceri olduğunu söyledi. Gönül, okuryazarlık kadar finansal güvenliğin de önemli olduğuna vurgu yaptı.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlık bilinci­ni, 3 yaşından 70 yaşına kadar vermeye çalıştıklarını belirte­rek, “Finansal okuryazarlığın tüm bu taraflarının dışında bir önem verdiğimiz konu da fi­nansal güvenliğin sağlanması­dır. Teknoloji hayatı kolaylaş­tırıyor, dostumuz ancak kötü amaçlarla da silah olarak kulla­nılabiliyor” dedi.

Küresel Para Haftası (Glo­bal Money Week) kapsamın­da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yıldız Teknik Üniver­sitesi (YTÜ) ile YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdü­rülebilirlik Uygulama ve Araş­tırma Merkezi (CFGS) iş­birliğinde “Paradan Değere Finansal Okuryazarlığın Dö­nüştürücü Gücü” başlıklı et­kinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan, finansal okuryazar­lığın yalnızca bütçe yapmak, tasarruf etmek ya da yatırım araçlarını tanımaktan ibaret olmadığını belirterek, bireyle­rin finansal konularda bilinç­li kararlar alabilme yetkinliği­ni geliştiren, hayatlarını daha sağlam temeller üzerine plan­lamalarını sağlayan ve ekono­mik farkındalıklarını artıran önemli bir beceri olduğunu söyledi.

Finansal okuryazarlığın aynı zamanda bireyin finansal gü­venliğini sürdürülebilir bir bi­çimde koruma yetkinliği an­lamına da geldiğini vurgula­yan Gönül, gençlerin girişimci bir ruhla fikirlerini hayata ge­çirip büyütebilmesi ve toplu­mun geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurabilmesi adına finansal okuryazarlığın ciddi önem arz ettiğini anlat­tı. Gönül, Küresel Para Haftası kapsamında ele aldıkları “Pa­radan Değere Finansal Okur­yazarlığın Dönüştürücü Gücü” başlığının bu anlayışı ifade et­tiğini kaydederek, “Çünkü pa­ra bir araçtır. Asıl önemli olan, bu aracı doğru kullanarak sür­dürülebilir değer üretebilmek­tir. Değer, vizyonla, bilgiyle, so­rumlulukla ve uzun vadeli dü­şünme kültürüyle ortaya çıkar” diye konuştu.

Sosyal medyadan gelen dolandırıcılık büyük risk

Gençlerin bir fikir hayata ge­çirirken sadece finansal amaç­ları değil tüm insanlığa faydalı olmayı hedeflemesi gerektiği­ne işaret eden Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bakış açı­sıyla finansal okuryazarlık yo­lunda devam ediyoruz. 7’den 70’e hatta daha da büyüteyim, 3 yaşından itibaren 70 yaşına kadar bu bilinci vermeye çalı­şıyoruz. Finansal okuryazarlı­ğın tüm bu taraflarının dışında bir önem verdiğimiz konu da fi­nansal güvenliğin sağlanması­dır. Bunu küçümsemeyin. Sa­dece birkaç ay içerisinde bin­lerce IBAN hesabının gençler tarafından kullandırılması çok büyük mağduriyete neden ol­maktadır. Bu konuda sadece biz değil, devletin tüm kademeleri, gerekli düzenlemeleri yapmak için gerekli çalışmaları yapıyor. Ancak görüyoruz ki dolandırıl­ma, telefon dolandırıcılığı, sos­yal medyadan gelen dolandırı­cılık hepimiz için hala büyük bir risktir.”

"Gelen telefonlara ve görülen fotoğraflara inanmamalıyız"

Gönül, gelen telefonlara gü­venemedikleri, gördükleri re­simlere inanamadıkları ve inanmamaları gereken bir dö­nemde yaşadıklarını belirte­rek, bu konuda vatandaşların bilinçlerini artırmaları gerek­tiğini vurguladı.

Bu işi bilen bile tuzağa düşüyor

“Ben bu işi çok iyi biliyorum” diyen insanların bile bu tuzak­lara düştüğünün altını çizen Gönül, “Demek ki her an tetik­te olmak, kendi verimize sa­hip çıkmak ve gördüğümüz her şeye inanmamak zorundayız. Sesler taklit ediliyor, hiç görüş­mediğiniz insanlarla videoları­nız çıkabiliyor veya kendinizi çok emin hissettiğiniz bir anda her şeyinizi kaybedebiliyorsu­nuz. İşte tüm bunlara çok dik­kat ederek hayatımıza devam etmek zorundayız. Teknoloji hayatı kolaylaştırıyor, dostu­muz ancak kötü amaçlarla da silah olarak kullanılabiliyor” şeklinde konuştu.

“Petrolün enflasyona etkisini sınırlıyoruz”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara değinerek, dijital bankacılık işlemlerinde güvenliğin artırılmasına yönelik çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini anımsattı. Çelik, bu arada dezenflasyon sürecinin bu yıl devam etmesini öngördüklerini belirterek, “Jeopolitik gelişmeler nedeniyle artan petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki geçici etkilerini sınırlandırmak için de önlemlerimizi alıyoruz ve dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politikalarımızı eş güdüm içerisinde kullanmaya devam ediyoruz” dedi.

“Finansal okuryazarlık tasarruf oranlarını artırıyor”

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, finansal okuryazarlığın tasarruf oranlarını artırdığını dile getirerek, aynı zamanda finansal piyasalardaki güven ortamının güçlendirilmesine, yatırım araçları ve riskler konusunda daha bilinçli kararlar alınabilmesine, spekülasyon hareketlerinin sınırlandırılmasına, bilinçli ve ölçülü borçlanma davranışına, hane halkı borçluluğunun sürdürülebilir seviyelerde kalmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Çelik, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün 2025 sonunda 47 trilyon lira seviyesine ulaştığını, sermaye piyasalarının da finansal sistemden her geçen gün daha fazla pay aldığını kaydederek, Borsa İstanbul’a kote şirketlerin piyasa değerlerinin ve bu pazarda yer alan yatırımcı sayısının belirgin şekilde arttığını söyledi. Borsa İstanbul şirketlerinin 2020 sonunda 240 milyar dolar olan piyasa değerinin 2025 sonu itibarıyla 409 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Çelik, şu bilgileri verdi: “Bu dönemde Borsa şirketlerinin sayısının da 394’ten 591’e çıktığı görülmektedir.

Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarının yıllık ihraç tutarı ise aynı dönemde 41,4 milyar dolardan 62,8 milyar dolar seviyesine çıkmış bulunmaktadır. Pay senedi yatırımcı sayısı 2020-2025 döneminde yaklaşık 2 milyondan 6,5 milyona yükselmiştir. Aynı dönemde kurumsal yatırımcı portföy büyüklüğü de 51,8 milyar dolardan 270 milyar dolara ulaşmıştır.”