Finansal kırılganlık riskine önlem uyarısı

Küresel sistemde gide­rek artan gerilimle­rin dış finansman ko­şullarını daraltıcı etkisi, başta reel sektör ve kamu kesimi ol­mak üzere net finansal pozis­yon açığı veren Türkiye için yeni stres birikimi tehdidi ya­ratırken, olası yeni dış şokla­ra karşı yeni sıkı önlemleri zo­runlu hale getirdi.

Merkez Bankası’nın 2025 ikinci çeyrek Finansal Hesap­lar Raporu, mevcut finansal var­lık-yükümlülük yapısı ile Türki­ye ekonomisinin dış şoklara kar­şı kırılganlık potansiyelini ortaya koydu. Türkiye ekonomisi, ha­ne halkı ve dış dünyanın finans­man sağladığı, buna karşılık reel sektör ve kamunun borçlu oldu­ğu bir yapı sergiliyor.

Finansal ol­mayan şirketler (reel sektör) ve kamu, ekonominin borç yükünü taşıyor, hane halkı ve dış dünya ise net finansör konumunda. Uz­manlara göre büyümeyi destek­leyen bu yapı, halen yönetilebilir olsa da dış finansman ve faiz şok­larına duyarlı, finansal istikrar açısından kırılgan bir denge su­nuyor. Dış finansman koşulların­da belirgin bir daralma durumun­da sistemde hızlı stres birikimi yaşanabileceği, olası dış şoklara karşı yeni sıkı önlemlerin alın­ması gerektiği belirtiliyor.

“Türkiye ekonomisi hala borçlu”

Yurt içi sektörlerin toplam fi­nansal varlıkları 181 trilyon 716 milyar, yükümlülükleri 193 tril­yon 428 milyar TL oldu; net fi­nansal pozisyon dengesi 11 tril­yon 712 milyar lira açık verdi. Buna göre Türkiye ekonomisi GSYH’nin yüzde 22,3’ü ile hala negatif net pozisyonda. Toplam ekonomide varlıklar bir önceki döneme göre 15 trilyon 759 mil­yar, finansal yükümlülükler ise önceki döneme göre 16 trilyon 762 milyar TL artış gösterdi. Net finansal işlemlere göre, toplam ekonomi bu dönemde GSYH’nin yüzde 2’si kadar net borç aldı. Bu verilere göre ekonomide dış kay­nakla finanse edilen yapı devam etti. Toplamda net finansal po­zisyon açığı ise esas olarak reel sektör ve genel yönetimin borç­luluğundan kaynaklandı.

“Kimden kime?”

Raporda yer alan “kimden kime” (who-towhom) matrisine göre sektörel pozisyonda, hane halkı ile dış dünya yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, reel sektör ve genel yönetim ise diğer sektörlere borçlu durumda. Matrisler, sektörler arası net alacak/borç ilişkilerini gösteriyor. Bir sektör “kimden”; hangi araçlarla (kredi, tahvil, hisse senedi, mevduat vb.) borç para almış ya da “kime” para vermiş, bu tür matrislerle izleniyor.

Matrisler, ekonomideki finansal akışların yönünü ve büyüklüklerini sektörel bazda anlamayı sağlıyor. İkinci çeyrekte işlemler, borç verici sektörlerden borç alıcı sektörlere doğru kaynak aktarımını gösteriyor. Buna göre genelde hane halkı birikimleri ve dış finansal kaynakların ülke içindeki borçlulara (reel sektör ve kamu) yöneldi. Tasarruf eden kesim olarak finansal varlık sahipliği yönünden pozisyon alan, düzenli gelirleri, mevduat, fonlar gibi araçlarla diğer sektörlere “fon transferi” yapan hane halkının yanı sıra dış dünya da kamu ve reel sektörü fonlayan taraf oldu.

Türkiye ne yapmalı?

Finansal kırılganlık tehdidine karşı Türkiye’nin alması gereken önlemlere ilişkin olarak ekonomi çevreleri ve uluslararası ekonomi kuruluşlarının değerlendirme ve analizlerinde çeşitli öneriler yer alıyor. Sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürülmesi bunların başında geliyor. Merkez Bankası’nın bu ayki toplantıda politika faizini indirmeyip sabit tutma olasılığı da konuşulurken, enflasyonu yüzde 25-30 bandına çekerek reel faizlerin pozitife taşınması öneriliyor.

Bunun döviz talebini frenleyeceği ve rezervleri koruyacağı belirtiliyor. IMF, erken faiz indirimlerinin kriz riskini artıracağını vurguluyor. Küresel enflasyonist baskılar (ABD tahvil faizleri yükselişi) karşısında, zorunlu karşılık oranlarını artırarak likiditeyi sınırlamak da önerilen önlemler arasında. Brüt rezervleri artırmak için swap anlaşmalarını genişletmek ve sermaye kontrollerini uygulamayı öneren Dünya Bankası, rezerv tamponunun dış şoklara karşı ilk savunma hattı olduğunu belirtiyor.

Bütçe açığının GSHY’ye oranının aşağı çekilmesi, dış ticaret ve cari işlemler açıklarının küçültülmesi, yapısal reformlar ve doğrudan yabancı sermaye girişlerini özendirme de önem taşıyor. Gerekli önlemlerin hızla alınmaması durumunda net finansal açığın genişleyerek kriz riskini artıracağı vurgulanıyor. Talep koşullarını dezenflasyonla uyumlu hale getirmek ve küresel yavaşlamaya karşı esneklik sağlamak, dış şoklara karşı direnci artırmada öncelikli konu.

Son beş yıldaki seyir

2020-2025 döneminde, genel olarak dış kaynakla finanse edilen Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığı, özellikle reel sektör ve kamu borçluluğundan kaynaklandı. Yatırımlarını büyük ölçüde yurt dışı veya bankacılık kaynakları ile finanse eden reel sektör varlık-yükümlülük dengesinde son beş yıldır sürekli negatif bölgede.

2020 başından itibaren net borçlu olan bu kesim, 2021-2023 döneminde kısa süreli iyileşmeler olsa da 2025 itibarıyla hâlâ yüksek borçlu konumda. Genel yönetimin 2020-2022 döneminde belirgin artış gösteren borçluluğu, 2023- 2025 döneminde stabil kaldığı. Yüksek bütçe açıklarına karşın GSYH büyümesi sayesinde borç oranı göreli olarak kontrolde tutuldu.

Ancak kamunun faiz yükü riski devam ediyor. Bankacılık sektörü genellikle vade ve kur farkları nedeniyle açık pozisyon verdi. Ancak oran düşük olduğu için, kaldıraçlı ama dengeli bir yapı arz etti; likidite ve dış borç yenileme riski önemini koruyor. Hane halkı ise sürekli pozitif net finansal dengede. Bu kesim, mevduat, sigorta, menkul kıymetler gibi birikimleri borçlarından fazla olduğu için net alacaklı konumda. Ancak bu fazlanın reel değerini enflasyon ve negatif reel faiz hızla aşındırıyor. 2023 sonrası yataylaşma, tasarruf artışının yavaşladığını gösteriyor.

Sektörel bazda riskler

Borçlanmanın yoğun olarak kısa vadeli kredilere, dış kaynağa ve finansal piyasaya bağımlı araçlara dayandığı durumlarda, döviz kur dalgalanmaları, faiz artışları veya dış finansman koşulları kırılganlık riski doğurabiliyor. Reel sektör ile kamunun; yatırımlar, bütçe açıkları ve borçlanma ihtiyaçları için diğer kurumlar ve hane halkı gibi iç ve dış kaynaklardan fon talep ettiğini gösteren, hangi sektörlerin en kırılgan olabileceğini, borç kaynak çeşitliliğini ve iç kaynaklara bağımlılığını ölçmede ipuçları sunan kimden kime matrisi, sektörlerde finansal risk açısından şu olasılıkları düşündürüyor: Reel sektör 20,5 trilyon TL ile net finansal pozisyon açığı en yüksek sektör, dolayısıyla kur ve faiz riski en yüksek kesim.

Özellikle bankacılık kredileri ve yurt dışı borçlanma senetlerine dayalı şirket borçluluğu yüksek. Finansal kuruluşların (banka ve diğer) 2 trilyon TL’nin altındaki net finansal pozisyon açığı küçük ancak, sektörün sistemik riskin merkezi oluşu dolayısıyla kritik önemde. Bu açık, bankaların dış yükümlülükleri ile kredi/mevduat vade uyumsuzluğu kaynaklı. Bu kesim hem mevduat hem kredi kanallarıyla büyük kaldıraç kullanıyor; küçük bir değer değişimi bile sistemik etki doğurabilir. Genel yönetimin net finansal pozisyon açığı 6,4 trilyon TL. Kamu borçlanması artmış durumda. Finansal kuruluşlarca tutulan DİBS’ler dolayısıyla risk aktarımı söz konusu. Faiz artışı veya bütçe açığı genişlemesi kamu borcunu hızla büyütebilecek faktörler.

Hane halkı 17,2 trilyon TL’lik net pozisyon fazlası ile net alacaklı konumda, bu da mevduat vd. tasarrufların kredi hacmine göre yüksekliğinden kaynaklanıyor. Bu durum, kısa vadede dayanıklılık sağlarken; yüksek enflasyon ve negatif reel faiz, tasarrufların erimesine neden olabiliyor. Finansal servet riski hane halkı için ana kırılganlık alanı. Dış dünya Türkiye’den net olarak 15 trilyon TL alacaklı, başka deyişle Türkiye dışa borçlu, dış finansmana bağımlı. Küresel faiz artışı, sermaye çıkışı veya kredi notu düşüşü gibi dış şoklar finansman maliyetlerini hızla artırabilecek faktörler.

Borç/GSYH oranı diğer ülkelere göre düşük

Net finansal pozisyon açığı dolayısıyla kırılganlık riski ile karşı karşıya olan Türkiye’de sektörlerin borcunun milli gelirine oranının ise diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok daha düşük olduğu görülüyor. Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH’ye oranı Türkiye’de önceki çeyreğe göre sınırlı bir artışla yüzde 92 oldu. Bu oran reel sektör borcunda yüzde 39, genel yönetimde yüzde 25, finansal kuruluşlarda yüzde 18 ve hane halkında yüzde 10. Raporda yer alan seçilmiş ülkeler içinde söz konusu oran Fransa’da reel sektörde yüzde 155’e, genel yönetimde yüzde 110’a, finansal kuruluşlarda yüzde 107’ye ve hane halkı borcunda yüzde 60’a ulaşıyor. Euro bölgesi ortalamasında da borcun GSYH’ye oranı finansal kuruluşlarda yüzde 107, reel sektörde yüzde 105, genel yönetimde yüzde 91, hane halkında yüzde 51’le Türkiye’nin çok üzerinde.