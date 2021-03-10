Finansal piyasalar tahterevalli modunda

Küresel ekonomide finansal piyasalar tahterevalli misali bir oya yana, bir bu yana gitmeye başladı. Parasal bolluk ve buna bağlı olarak piyasaların uç noktalar arasında gidip gelmesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Finans piyasalarının risk algısını etkileyen en büyük faktörlerden birisi bankacılık sektörünün ne boyutta bir riskle karşı karşıya olduğudur. Bunun nedeni finansal krizlerin maliyetinin çok yüksek olmasıdır.

Banka bilançolarının iki ana varlık kalemi; verdikleri krediler ve sahip oldukları menkul kıymetler, yani bono - tahvillerdir. Düşük faiz ve parasal bolluk sonucu artan küresel borcun temel kaynağı da banka kredileri ile devletlerin / şirketlerin çıkardığı bono ve tahvillerdir. Krediler belli eşiklerin ötesinde sorunlu hale gelir ve tahvillerin piyasa değeri fazla düşerse, bankaların risklerini arttırarak finansal krizlere yol açabilir. Geçtiğimiz yıl pandemi etkisiyle tarihi bir daralma yaşayan küresel ekonomide, ilk aşamada kredi riski algısı çok yükselmiş ve hisse senetlerinde sert düşüşler yaşanmıştı. Fakat, güçlü para ve maliye politikaları etkisiyle kısa vadede sorunlu kredi algısı azalmış, büyüme fiyatlaması başta bankacılık olmak üzere hisse senetlerine olumlu yansıdı. Bu açıdan, büyümedeki sorun finansal piyasaların risk iştahını hep olumsuz etkiler.

Son dönemde başka bir noktaya yaklaştık. Uzaktan çalışma ve eğitimin sonucu evde yaşamanın getirdiği imalat sanayi ürünleri talebi emtia fiyatlarını sert bir şekilde yükseltmeye başladı. Aşıların devreye girmesi, daha da güçlenen para ve maliye politikası destekleri ve pandemi döneminde artan tasarrufların özellikle bu yılın ikinci yarısında talep yönlü baskı yaratma ihtimali ABD başta olmak üzere enflasyon beklentilerini yükseldi. Bu durum, uzun vadeli tahvil faizlerini yukarı hareketlendiriyor. Faizlerle bono-tahvil fiyatları ters hareket ettiği için, artan faizler bono –tahvil fiyatlarına aşağı yönlü baskı oluşturmaya başladı. Kapitalizm tarihinin en düşük faiz oranlarını yaşadığımız geçtiğimiz 10 yıl, bankacılık sektörünün en yüksek fiyatlardan bono-tahvilleri bilançosuna aldığı dönem oldu. Dolayısıyla faizlerdeki hızlı yükselişler ve nereye kadar devam edeceğinin tam bilinememesi, bankacılık sektöründeki riskleri arttırıyor ve finansal piyasaların risk iştahını düşürüyor. Finansal piyasaların risk iştahını düşüren ana faktör, en uç noktada bono piyasasında çöküş korkusudur. Bol likidite ve düşük faiz ortamına alışkın olan finansal piyasalar için piyasa faizlerindeki yükseliş ve merkez bankalarının faiz arttırma girişimleri ciddi stres yaratmaya aday görünüyor. Bunu yakın geçmişte gördük, bugünlerde görüyoruz, yakın gelecekte de göreceğiz.

Bugünlerde yaşadığımız sürecin geçici olacağını, piyasalarda sert bir düzeltme hareketi olarak gerçekleştiğini düşünüyoruz. Hareket büyük oranda ABD’de artan enflasyon beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareketiyle başladı. Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle ABD’de de enflasyonun artması, yaz aylarında özellikle kişisel tüketim harcamaları deflatörünün yüzde 2,5-3 arasına gitmesi bekleniyor. Böyle bir ortamda faizlerin yüzde 0,5 civarında kalması pek muhtemel olmadığı için yukarı hareketlenme gördük. Bakır/Altın fiyat oranıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasında önemli bir korelasyon bulunur. Bu oran şu anda 1,60’lar seviyesine gelen faizlerin yüzde 2,4 seviyelerine bile gidebileceğine işaret ediyor. Böyle bir ortamda Fed piyasa faiz artışını durdurmak üzere, örneğin getiri eğrisi yoluyla bir adım atmadı. Belli bir orana kadar bu artıştan rahatsız olmadığı mesajını verdi. Veri akışına göre tahvil faizleri 2’lere doğru beklenenden hızlı hareket edebilir ve piyasadaki modu bozabilir. Bu denli kontrolsüz bir hareket görülürse, Fed uzun vadeli tahvil alımını arttırarak müdahalede bulunabilir. Fakat şu anda Fed enflasyondaki artışın geçici olacağını öngördüğü için müdahaleye yakın görünmüyor. Kişisel görüşümüz de Fed’e yakın. Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı enflasyonun geçici artmasını bekliyoruz. Bir süre sonra maliye politikası desteklerinin bitmesi, hanelerin elindeki tasarrufun azalması ve hala geri getirilemeyen 10 milyon işsizin yatacağı talep yetersizliği ve aşağı yönlü ücret baskısının enflasyondaki çıkışı frenleme ihtimali yüksek görünüyor.

Bu durum, orta ve uzun vadedeki risklerin yok olması anlamına gelmiyor. Bir süre sonra, gerekirse Fed’in de müdahalesi ile faizler yüzde 1,5 -2 arası bir denge bulacak ve tahterevalli modundan çıkılacak gibi görünüyor. Pandemideki olumlu gidişat terse dönmedikçe, küresel ekonomide bu yılın ana senaryosu ara ara türbülanslar yaşansa bile yılın ikinci yarısındaki toparlanma ve bunun fiyatlaması olmaya muhtemelen devam edecek.