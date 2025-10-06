Finansın kuantum çağı

Kuantum teknolojisi, fiziğin derinlik­lerinden doğup finans dünyasının kalbine inmeye başladı. Yıllar boyunca “klasik bilgisayarların sınırlarını zorla­yan” bir kavram olarak görülen bu tekno­loji, artık yalnızca laboratuvarlarda değil, yatırım bankalarının işlem odalarında da konuşuluyor.

Atom altı parçacıkların ga­rip davranışlarından güç alan kuantum bilgisayarlar, bilgi işleme biçimimizi te­melden değiştiriyor. Süperpozisyon ve dolanıklık gibi ilkeler sayesinde aynı an­da birden fazla olasılığı hesaplayabiliyor; bu da onları özellikle finansal modelleme ve optimizasyon gibi karmaşık alanlarda benzersiz kılıyor.

Kuantum ile ilk işlemler: HSBC ve IBM tarih yazıyor

22 Eylül 2025 tarihinde HSBC, IBM ile birlikte finans dünyasında bir ilke imza attığını duyurdu: Duyuru, HSBC’nin algo­ritmik tahvil işlemlerinde kuantum des­tekli bir model kullanarak tahvil emirleri­nin gerçekleşme olasılığını tahmin etme­de %34’lük bir iyileşme sağladığını ortaya koydu.

Bu başarı, klasik bilgisayarların çöze­mediği bir problemi kuantum hibrit yak­laşımla ele aldı. IBM’in Yorktown Heigh­ts’taki Thomas J. Watson Araştırma Mer­kezi’nde yürütülen çalışmada, HSBC’nin küresel algo kredi ticareti ekibiyle IBM’in kuantum araştırmacıları omuz omuza ça­lıştı. Bu, yalnızca teknik bir sıçrama değil; finansal kurumların karar alma hızını, iş­lem doğruluğunu ve likiditeyi artırma yö­nünde atılmış dev bir adım.

HSBC’nin Grup Kuantum Teknolojile­ri Başkanı Philip Intallura, bu gelişme­yi “bugüne kadar kuantum programımı­zın en somut başarısı” olarak tanımlıyor. Amaç yalnızca hız değil; riskleri daha iyi ölçmek, fırsatları daha erken yakalamak. Yüzde 34’lük tahmin doğruluğu artışı, bir yatırım bankası için milyarlarca dolarlık karar ağında ciddi bir fark anlamına geli­yor. Çünkü bir tahvil işlemini birkaç mi­lisaniye önce ya da sonra yapmak, devasa kazanç ya da kayıplar doğurabiliyor. HSB­C’nin algoritması artık bu farkı daha doğ­ru öngörebiliyor.

IBM Quantum Başkan Yardımcısı Dr. Jay Gambetta’nın sözleriyle, bu çalışma “bilim ile uygulamanın birleştiği en gü­zel örneklerden biri”. Kuantum bilgisa­yarlar, özellikle desen tanıma ve optimi­zasyon problemlerinde klasik sistemler­den üstün performans sergiliyor. Tahvil piyasalarında işlem kararlarını etkileyen çok sayıda değişken (fiyat, hacim, likidite, talep) bir arada düşünüldüğünde, kuan­tumun bu karmaşayı çözme gücü finans dünyasının yeni stratejik silahı olabilir.

Kripto için yeni bir sınav: Kuantumun gölgeleri

Fakat bu gelişmenin diğer yüzü de var. Kuantum bilgisayarlar bir gün kriptogra­fiyi, yani verileri şifreleyen matematik­sel yapı taşlarını çözebilecek kadar güçlü hale geldiğinde, bugünkü dijital güvenlik sistemleri savunmasız kalabilir.

Bu durum özellikle kripto varlık dün­yası için ciddi bir tehdit. Bitcoin ve Et­hereum gibi ağlar, klasik bilgisayarların çözmesi milyonlarca yıl sürecek şifrele­me sistemleri üzerine kurulu. Ancak ku­antum üstünlüğü sağlandığında, bu şif­reler dakikalar içinde çözülebilir. HSB­C’nin kuantum araştırmaları bu tehlikeyi de göz ardı etmiyor; banka, kuantum son­rası (post-quantum) güvenli protokolleri test eden ilk finans kuruluşları arasında.

Bu nedenle kuantumun finansı dönüş­türmesi sadece işlem hızında değil, gü­venlik paradigmasında da bir devrim an­lamına geliyor. HSBC’nin vizyonu, kuan­tumu hem saldırıdan korunmak hem de avantaj yaratmak için kullanmak.

Kuantum fiziği, olasılıkların hüküm sürdüğü bir dünya. Einstein’ın 1926’da Max Born’a yazdığı mektupta söylediği o ünlü söz hâlâ akıllarda: “Tanrı zar at­maz.” Ne var ki, finans piyasaları her gün milyonlarca kez zar atıyor. HSBC’nin ku­antum deneyi, belki de ilk kez bu zarların gerçekten nasıl düştüğünü anlamamıza yardımcı olacak.

Önümüzdeki yıllarda “kuantum avan­tajı” yalnızca fizikçilerin değil, yatırımcı­ların da dilinde olacak.

Güzel bir gelecek için…