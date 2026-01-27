Finansman sorununu en çok hisseden inşaat sektörü

Güven endeksi ocakta hizmet sektörün­de yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 artarken perakende ticarette yüzde 2,4 azaldı. Üre­timi/faaliye­ti kısıtlayan faktörler arasında finansman sorunla­rının payı hizmetlerde yüzde 11,3, ticarette yüzde 16, inşaatta yüzde 24,9’a ulaşıyor.

Küresel ekonomide çalkantılı 2025’in mirası ile girilen 2026’nın ilk ayında güven düzeyi hizmet ve inşaat sek­törlerinde artarken peraken­de ticarette ise geriledi. İnşa­at, üretimi kısıtlayıcı faktör olarak finansman sorunları­nı en fazla yaşayan sektör ol­maya devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet, ticaret ve in­şaat sektörü güven endeksle­rinin Ocak 2026 sonuçlarını açıkladı. Her sektörde ciro­nun yüzde 70’ini gerçekleş­tiren girişimleri kapsayan endeksleri 0-200 aralığın­da değer alabiliyor, endeksin 100’den büyük olması sek­törün mevcut ve gelecek dö­neme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kö­tümserliğini gösteriyor.

Bu ayki sonuçlara göre mevsim etkilerinden arındı­rılmış güven endeksi önceki aya göre; hizmet sektörün­de yüzde 1,3 artarak 113,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değeri­ni alırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 düşe­rek 112,6’ya geriledi.

Hizmetlerde güvenin art­ması, hizmetlere olan talep endeksinin yüzde 3,4 ve son üç aylık iş durumu endeksin­deki yüzde 1,6’lık artışlardan kaynaklandı. Ancak gelecek üç aydaki talep beklentisinde ise önceki aya göre yüzde 0,9 düşüş olduğu görüldü.

İnşaattaki güven artışına ise alınan kayıtlı siparişlerin düzeyindeki yüzde 2,7’lik ar­tış yüksek oranda, gelecek üç ayda çalışan sayısına ilişkin beklentideki yüzde 0,4’lük artış ise sınırlı düzeyde pozi­tif katkı yaptı.

Perakende ticaretteki gü­ven düşüşünde ise son üç aydaki iş hacmi-satışlarda­ki yüzde 4,1’lik ve gelecek üç aydaki iş hacmine ilişkin en­deksteki yüzde 1,8’lik düşüş etkili oldu.

İnşaatta finans sorunu büyüdü

Ocak ayında girişimcilerin hizmetler sektöründe yüz­de 78,9, perakende ticarette yüzde 77, inşaatta ise yüzde 68,8’i üretimi veya faaliyeti kısıtlayan faktör olmadığını bildirdi. Finansman sorunu ise tüm sektörlerde birincil kısıtlayıcı faktör olarak öne çıktı.

Finansman sorunu nede­niyle üretimi/faaliyeti kısıt­landığını bildiren işyerleri­nin hizmetler sektöründe ge­çen yıl ocak ayında yüzde 14,7 olan oranı bu yıl aynı ayda yüzde 11,3’e, perakende tica­rette de bu oran yüzde 18’den yüzde 16’ya gerilerken, in­şaat sektöründe ise yüzde 23,9’dan yüzde 24,9’a yüksel­di. İnşaat sektöründe yakla­şık dört girişimciden birinin finansman sorunu yüzünden üretim performansının kısıt­landığı dikkati çekti.

Hizmetler sektöründe fa­aliyeti kısıtlayan faktörler içinde finans sorunundan sonra en büyük payı yüzde 7,5’le talep yetersizliği alıyor, bunu yüzde 4,2 ile alan/ekip­man eksikliği, yüzde 3’le iş gücü eksikliği izliyor.

Perakende ticarette finans­mandan sonra en önemli kı­sıtlayıcı faktör yüzde 14,4’le talep yetersizliği. Sektörde faaliyeti kısıtlayan faktörler olarak iş gücü eksikliğinin payı yüzde 2,5 ve alan/mal­zeme eksikliğinin payı yüzde 1,2 düzeyinde bulunuyor.

Finansman sorununu en fazla yaşayan sektör olan in­şaatta ikinci sıradaki ise yüz­de 11’le talep yetersizliği. Da­ha sonra yüzde 5,5’le hava şartları, yüzde 4,3’le iş gücü eksikliği, yüzde 2,1’le malze­me/ekipman eksikliği geli­yor.