Finansman sorununu en çok hisseden inşaat sektörü
Güven endeksi ocakta hizmet sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 artarken perakende ticarette yüzde 2,4 azaldı. Üretimi/faaliyeti kısıtlayan faktörler arasında finansman sorunlarının payı hizmetlerde yüzde 11,3, ticarette yüzde 16, inşaatta yüzde 24,9’a ulaşıyor.
Küresel ekonomide çalkantılı 2025’in mirası ile girilen 2026’nın ilk ayında güven düzeyi hizmet ve inşaat sektörlerinde artarken perakende ticarette ise geriledi. İnşaat, üretimi kısıtlayıcı faktör olarak finansman sorunlarını en fazla yaşayan sektör olmaya devam etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet, ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerinin Ocak 2026 sonuçlarını açıkladı. Her sektörde cironun yüzde 70’ini gerçekleştiren girişimleri kapsayan endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.
Bu ayki sonuçlara göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,3 artarak 113,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerini alırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,4 düşerek 112,6’ya geriledi.
Hizmetlerde güvenin artması, hizmetlere olan talep endeksinin yüzde 3,4 ve son üç aylık iş durumu endeksindeki yüzde 1,6’lık artışlardan kaynaklandı. Ancak gelecek üç aydaki talep beklentisinde ise önceki aya göre yüzde 0,9 düşüş olduğu görüldü.
İnşaattaki güven artışına ise alınan kayıtlı siparişlerin düzeyindeki yüzde 2,7’lik artış yüksek oranda, gelecek üç ayda çalışan sayısına ilişkin beklentideki yüzde 0,4’lük artış ise sınırlı düzeyde pozitif katkı yaptı.
Perakende ticaretteki güven düşüşünde ise son üç aydaki iş hacmi-satışlardaki yüzde 4,1’lik ve gelecek üç aydaki iş hacmine ilişkin endeksteki yüzde 1,8’lik düşüş etkili oldu.
İnşaatta finans sorunu büyüdü
Ocak ayında girişimcilerin hizmetler sektöründe yüzde 78,9, perakende ticarette yüzde 77, inşaatta ise yüzde 68,8’i üretimi veya faaliyeti kısıtlayan faktör olmadığını bildirdi. Finansman sorunu ise tüm sektörlerde birincil kısıtlayıcı faktör olarak öne çıktı.
Finansman sorunu nedeniyle üretimi/faaliyeti kısıtlandığını bildiren işyerlerinin hizmetler sektöründe geçen yıl ocak ayında yüzde 14,7 olan oranı bu yıl aynı ayda yüzde 11,3’e, perakende ticarette de bu oran yüzde 18’den yüzde 16’ya gerilerken, inşaat sektöründe ise yüzde 23,9’dan yüzde 24,9’a yükseldi. İnşaat sektöründe yaklaşık dört girişimciden birinin finansman sorunu yüzünden üretim performansının kısıtlandığı dikkati çekti.
Hizmetler sektöründe faaliyeti kısıtlayan faktörler içinde finans sorunundan sonra en büyük payı yüzde 7,5’le talep yetersizliği alıyor, bunu yüzde 4,2 ile alan/ekipman eksikliği, yüzde 3’le iş gücü eksikliği izliyor.
Perakende ticarette finansmandan sonra en önemli kısıtlayıcı faktör yüzde 14,4’le talep yetersizliği. Sektörde faaliyeti kısıtlayan faktörler olarak iş gücü eksikliğinin payı yüzde 2,5 ve alan/malzeme eksikliğinin payı yüzde 1,2 düzeyinde bulunuyor.
Finansman sorununu en fazla yaşayan sektör olan inşaatta ikinci sıradaki ise yüzde 11’le talep yetersizliği. Daha sonra yüzde 5,5’le hava şartları, yüzde 4,3’le iş gücü eksikliği, yüzde 2,1’le malzeme/ekipman eksikliği geliyor.
