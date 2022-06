Fındık Çalışma Grubu toplanıyor, hazırlanan rapor Cumhurbaşkanına sunulacak

Karadeniz’in iki önemli ürünü fındık ve çay bölge milletvekillerinin gündeminden düşmüyor. Fındık sezonu yaklaşırken üreticinin sorunları yeniden Meclise taşındı. CHP’nin verdiği araştırma önergesi ile fındık üreticisinin üretimden, pazarlamaya yaşadığı sıkıntılar Meclis kürsüsünde dile getirildi.

CHP’nin reddedilen önergesinin görüşmelerinde söz alan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Anayasa'nın 45'inci maddesi "Devlet, tarım ürünlerinin gerçek değerini bulması için tedbirleri alır" der. Peki, almış mı? Üreticiden 25 liraya alınan fındık yabancı marketlerde tam 20 katına 492 liraya satılıyor… Yine, Anayasa'nın 167'nci maddesi "Devlet, piyasalarda kartelleşmeyi önler" der. Fındıkta ürünün yüzde 70'i kartelin kontrolünde, benim ürettiğim fındığı elin oğlu satıyor; hem ithalatçı hem ihracatçı, nasıl rekabet bu?” diye sordu.

“Kendi ürettiğin malı bile kendin satamıyorsan dünyada fındıkta 1'inci olsan ne olur, olmasan ne olur” diye konuşan Adıgüzel, “Fındık 2005'te 5 dolardı, Ferrero geldi, bugün fındık 2,5 dolara düştü. Ferrero Türkiye'den çekilsin, bir saat içinde Türkiye'de fındık 4 dolar olur” sözleriyle uygulanan fındık politikasını eleştirdi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, sekiz yıldır 170 lirada sabitlenen destek miktarının enflasyon artışı da göz önüne alınarak artırılması gerektiğini belirterek, 2005 yılında Türkiye’nin dünya fındık üretiminin yüzde 79’unu yaparken 2021 yılında bu oranın yüzde 69’a gerilediğini ifade etti.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Türkiye’de 500 bin fındık üreticisi olmasına rağmen hiçbir şekilde fındık fiyatını etkileme ve belirleme gücüne sahip olmadığını söyleyerek, “Çok az sayıda firma alıcı olduğu için bu firmalar fiyat manipülasyonu yapabilme imkânına sahipler. Fındık üreticisinin aleyhine bir düzen kurulmuş” dedi.

“Müstahsilimizin memnun olacağı bir fiyat ilan edilecektir”

FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğü de yapan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, TBMM’de oluşturulan Fındık Çalışma Grubu’nun bu hafta içinde toplanacağını açıkladı. Öztürk, “Fındık üreticimiz hiç endişe etmesin, müsterih olsun çünkü biz TBMM’de fındık üreten illerin milletvekilleri olarak, son dört yıldır, ‘Fındık Çalışma Grubu’ altı adı altında bir grup oluşturduk. Her yıl bu mevsimlerde çalışıp, yaptığımız tespitleri, aldığımız kararları Sayın Tarım Bakanına ve Tarım Bakanı vasıtasıyla da Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştırıyoruz ve onların, alacağı kararlarda mutlaka müstahsilimizin taleplerini dikkate almalarını sağlıyoruz. Nitekim, son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın fındıkla ilgili verdiği müdahale alım fiyatları müstahsilimizi her zaman memnun etmiştir. Geçen yıl 11 Ağustosta, 2020 yılında 27 Temmuzda, 2018'de 26 Temmuzda fındık fiyatları ilan edilmiş ve her ilan edilen fındık fiyatları da üretici tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu sene de eminiz, vakti geldiğinde Hükûmetimiz müstahsilimizin memnun olacağı bir fiyatı ilan edecektir. Bizim buradaki amacımız, fındık ihracat gelirlerimizin hiçbir zaman 2 milyar doların altına düşmemesidir” dedi.