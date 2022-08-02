Fındık fiyatları netleşti, TMO alım takvimini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumartesi günü Ordu’da ortalama 54 lira olarak açıkladığı fındık fiyatı netleşti. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) geçmiş yıllarda olduğu gibi kaliteye göre fiyatları kamuoyuna açıkladı. Buna göre 2022- 2023 sezonunda Giresun kalite kabuklu fındığın kilosu 53 liradan, Levant kalite fındık 52 liradan ve sivri kalite fındık 51 liradan alınacak.

TMO’nun fındık alımı

22 Ağustos’ta Toprak mahsulleri ofisi tarafından yapılan açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi: “Fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hasat dönemi öncesinde açıklanmıştır. 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için 53,00 TL/Kg, Levant kalite için 52,00 TL/Kg, Sivri kalite için ise 51,00 TL/Kg’dır.“

Ortalama 54 lira olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatını açıklarken alan bazlı gelir desteği, gübre ve mazot desteği ile birlikte ortalama 54 liralık bir fiyat olacağını söyledi. TMO’nun açıklamasında da “Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54,00 TL/ Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir” deniliyor. Ancak, üreticiler ortalama fiyatın 54 lirayı bulamayacağını ifade ediyor. Ayrıca 2022 yılı destekleri de henüz açıklanmadı.

Üreticiler randevu ile fındık satacak

TMO açıklamasında, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladıklarını, kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacağı ifade edildi. Önceki yıllarda olduğu gibi randevulu sistemle fındık alımı yapılacak. Üreticiler 15 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevu alabilecek.

Kurutmaya dikkat!

Toprak mahsulleri ofisi üreticileri yönelik bir de uyarıda bulundu. Ofis: “Üreticilerimizin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.” uyarısı yaptı.

Ödeme ile ilgili bilgi yok

TMO’nun açıklamasında ödemelerle ilgili herhangi bir bilgi yer almadı. TMO’ya fındık teslim edecek üreticilere ürün bedelinin ne zaman ödeneceği daha sonra açıklanacaktır.