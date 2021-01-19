Fındıkta büyük tehdit; “yalancı bahar”

Tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan küresel ısınma, fındık üretiminin yoğun olarak gerçekleştiği Karadeniz Bölgesi’nde de şiddetli olarak hissedilmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde yayınladığı aralık ayı Türkiye kuraklık haritasında, kuraklığın tüm Karadeniz’de çok sert bir biçimde yaşandığını gözler önüne seriyor.

3, 6, 9, 12 ve 24 aylık periyotlarda açıklanan Türkiye kuraklık haritasında, son 3 aya bakıldığında durumun vahameti, fındık üreticileri açısından iç karartıcı görünüyor. Son 3 ayda özellikle Orta ve Batı Karadeniz bölgelerinde yaşanan orta ve şiddetli kuraklık verilerinin yanı sıra, sıcak geçen kış mevsimi, şubat ve mart aylarında yaşanabilecek olası don olaylarının da habercisi olarak değerlendiriliyor. Don olaylarının yanı sıra ani hava değişiklerinden kaynaklı sel, hortum, fırtına ve rüzgar nedeniyle üreticilerin ürünlerinin tehlike altında olduğu belirtiliyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Fiskobirlik Genel Müdürü Turgay Çakmak, yaşanan iklim değişikliklerinin fındık için büyük bir tehlike arz ettiğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin üreticiler açısından iyi olmadığını belirtti. Çakmak açıklamasında; “Bu yıl sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Soğuk geçmesi beklenen kış aylarında adeta yalancı bir bahar yaşıyoruz. Bu durum fındıkta püs ve olgunlaşmanın daha erken tarihte oluşmasına neden oluyor. Normalde mart ortalarında gerçekleşen doğum işlemi, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıklar nedeniyle mart başına kayabilir. Şayet martta sıcaklıklar mevsim normallerine dönerse, fındıkta don riski oldukça yüksek. Bu nedenle üreticilerimiz devlet destekli bitkisel ürün sigortasını kesinlikle yaptırmalı. Bu şekilde olası don tehlikesine karşı üreticilerimiz kendilerini güvence altına alabilir” dedi.

Çakmak açıklamasında; küresel ısınmanın hem ülkemiz hem de fındık üretim bölgelerinde şiddetli bir şekilde devam ettiğine değinerek, “Yaşanan sıcaklıklar normal değil. Bölgemiz özelinde zaten son birkaç yıldır yağış rejimlerinde ciddi dengesizlikler yaşanıyor. Bir ayda yağması gereken yağmur bazı bölgelerde bir günde yağıyor. Bu da heyelan ve sel gibi doğal afetlerin yaşanmasına neden oluyor. Üreticiler devlet destekli bitkisel ürün sigortası ile bu tür felaketlere karşı da kendilerini güvence altına alabilir. Bu nedenle, özellikle bu yıl tüm üreticiler ürün sigortası yaptırmalı” açıklamasında bulundu.

Fiskobirlik Sigorta ve Aracılık Hizmetleri tarafından da yaptırılabilen devlet destekli bitkisel ürün sigortası için üreticilere kolaylık sağlandığının altını çizen Fiskobirlik Genel Müdürü Turgay Çakmak, “Ortaklarımıza özel bir fiyatlandırma çalışması yaptırdık. Bitkisel ürün sigortasını Fiskobirlik aracılığı ile yaptıran ortaklarımıza, araç kaskosu işlemlerinde Fiskobirlik Sigorta ve Aracılık Hizmetleri tarafından yüzde 25’lik indirim sağlanıyor” dedi.