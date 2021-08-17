Finli dev Huhtamaki, Elif Holding’i 4.1 milyara aldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, son yıllarda büyüme gösteren ambalaj sektörünü öne çıkardı. Türkiye’de kişi başı ambalaj tüketiminin Avrupa ülkelerinin yarısı oranında olması, bu sektörde potansiyelin de yüksek olduğunu gösteriyor. Özellikle yabancı firmaların büyük ilgi gösterdiği Türk ambalaj sektöründe, satın almalar, ortaklıklar, stratejik alımlar gerçekleşiyor. Son birkaç ay içinde sektörün önemli oyuncuları fon ve firmalara satılarak el değiştirdi veya ortak alındı. İsviçreli Montana Türk firması Arimpex’i, Avusturyalı Constantia Propak Ambalaj’ı, son olarak Finlandiyalı Huhtamaki, Elif Holding’i bünyesine kattı.

36 ülkede 82 üretim merkezi var

Son satın alma olan Türkiye’de ilk kez Dunya.com’da duyurduğumuz Elif Holding’in Finlandiyalı şirkete devri ile ilgili bilgi vermek gerekiyor önce… Finlandiya merkezli ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding'i 412 milyon Euro yani bugünkü kurla 4.1 milyar TL’ye satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı. Finlandiyalı şirket, satış fiyatının "borçlardan ve nakitten arındırılmış" olduğu bilgisini vererek, "Satın alma, şirketimizin esnek ambalaj ürün gamını ve var olduğu coğrafyaları genişletecek" açıklamasını yaptı. 36 ülkede 82 üretim merkezine sahip Huhtamaki, 18 bin 200 çalışanı ile dünyanın önde gelen sürdürülebilir ambalaj şirketlerinden. Huhtamaki’nin 2020 yılı cirosu 3.3 milyar Euro olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve ihracat şirketleri arasında yer alan Elif, Türkiye ve Mısır’da son teknolojiye sahip iki üretim tesisine sahip.50'yi aşkın ülkede ve çoğunluğu uluslararası dev şirketlerin oluşturduğu 200'den fazla üretim tesisine esnek ambalaj çözümleri sunmakta olan Elif, alanında bölgenin en önemli firmalarından biri.

Yıldız’ın Propak’ını Avusturyalı dev aldı

Ambalaj sektöründe son 4 ay içinde gerçekleşen diğer satın almalarda ise Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj’ın dünyanın en büyük 3’üncü esnek ambalaj şirketi Constantia Flexibles’a satışı öne çıkıyor. Bu yılın nisan ayında yapılan satış ile Yıldız Holding, Propak Ambalaj’ın toplam sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden paylarının satışı için, Constantia Flexibles ile 120 milyon Euro işletme değeri üzerinden satış anlaşmasını imzalamıştı. Propak, üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini ihraç ediyor. İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve İskandinavya gibi toplam 24 ülkede 100’den fazla müşterisine yıllardır en kaliteli ürünleri sunan Propak Ambalaj’ın 40 bin metrekareyi aşan Düzce üretim tesisinde 360 çalışanı var. Propak’ı alan Constantia Flexibles da, halen 16 ülkede 37 tesis ve yaklaşık 8 bin 300 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Arimpeks’in tamamı Montana’ya geçti

Bu yılın mayıs ayında gerçekleşen bir diğer satın almada ise, Avrupa’nın değerli metal ve kağıt ambalaj şirketlerinden Montana Tech Components, Türk şirketi Arimpeks Alüminyum Sanayi firmasının tamamının sahibi oldu. 1987’de kurulan Arimpeks, Alüminyum Folyo ve OPP, PET, PE kullanarak tek katlı ve çok katlı baskılı, baskısız ambalaj gereci üretiyor. Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde yılda 2 bin 500 tonluk üretim yapan şirketin, 60’tan fazla çalışanı

var.

Devlerin yoğun ilgisi var

Son birkaç yıla baktığımızda ise ambalajda dikkat çeken satış ve ortaklıklar söz konusu. 2017’de Avrupalı kağıt devi Prinzhorn Kastaş'ın tamamını alırken, Ak Portföy bu yatırımı Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 1996’da temeli atılan Üçsa Ambalaj’a yatırım yapmıştı. Türkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo, fon şirketi Actera Group'a 2017’de satıldı ve Korozo'nun çoğunluk hissesi Actera'ya geçti. İstanbul ve İzmir'de 9 fabrikası bulunan Korozo'nun o dönem cirosu, 250 milyon Euro seviyesindeydi. Sektörde stratejik ortaklıklar da söz konusu. Bunlardan biri de, ambalaj sektörünün Avrupa’daki önemli oyuncularından Sarten, Japon devi Mitsui'ye yüzde 15’lik hisse satmıştı. Bu ortaklıkla Mitsui, ilk kez ambalaj sektörüne adım atmıştı.

ASD BAŞKANI ZEKİ SARIBEKİR:

Türkiye’nin potansiyeli yabancının ilgisini çekiyor

Sarten’in CEO’su ve Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir’e bu satış ve ortaklık furyasının sebebini sordum. Türk ambalaj sektörünün 2020 yılını 5.1 milyar dolarlık ihracatla kapattığını ifade eden Sarıbekir, “100 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektörüz. Hızla büyüyen birkaç sektörden de biriyiz. Yılda 2 milyar dolardan fazla cari fazla vererek Türk ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bunun sebebi de Türkiye’deki potansiyel” dedi. Türk perakende sektörünün gelişmesiyle birlikte sektörün büyüdüğünü anlatan Sarıbekir, “Türkiye’de kişi başı ambalaj tüketimi 250-260 dolar civarında. 10 yıl önce bu rakamın yarısı kadardı. Yani 2 katı büyümemiz oldu. Ambalaj tüketimi Avrupa’da 400, ABD’de 500, Japonya’da ise 550 dolar seviyelerinde. Bu ülkelerde artık büyüme bir fırsat olarak görülmüyor. Türkiye ise taşıdığı büyük potansiyel açısından dikkat çekiyor. Yabancı ilgisinin nedeni de bu aslında” diye konuştu.