Finli Huhtamaki Elif Holding’i, Meksikalı Kavak Araba Sepeti’ni aldı

Türkiye’nin önemli ambalaj şirketleri el değiştiriyor. Yabancıların büyük rağbet gösterdiği sektörde İsviçreli Montana, Türk firması Arimpex’i; Avusturyalı Constantia, Propak Ambalaj’ı bünyesine kattı. Sektördeki son haberi ise “Finli Huhtamaki, Elif Holding’i bünyesine kattı” başlığıyla DÜNYA verdi.

16 Ağustos’ta Dunya.com’da, 17 Ağustos’ta da Dünya Gazetesi’nde yer verdiğimiz haberde ambalaj sektörünün son yıllardaki en önemli işlemlerinden biri olarak Huhtamaki’nin Elif Holding’i 412 milyon Euro, yani o dönemki kur ile 4.1 milyar TL’ye satın almak için anlaşma imzaladığını aktarmıştık. İşte o anlaşma için resmi işlemler tamamlandı ve Rekabet Kurumu satışa onay verdi.

Elif Holding, Huhtamaki’nin kontrolüne geçti. Finlandiya merkezli şirket, satış fiyatının "borçlardan ve nakitten arındırılmış" olduğu bilgisini vererek, "Satın alma, şirketimizin esnek ambalaj ürün gamını ve var olduğu coğrafyaları genişletecek" açıklamasını yapmıştı.

36 ülkede 82 üretim merkezine sahip Huhtamaki, 18 bin 200 çalışanı ile dünyanın önde gelen sürdürülebilir ambalaj şirketlerinden. Şirketin 2020 yılı cirosu 3.3 milyar Euro olarak gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve ihracat şirketleri arasında yer alan Elif, Türkiye ve Mısır’da son teknolojiye sahip iki üretim tesisini elinde bulunduruyor. 50'yi aşkın ülkede ve çoğunluğu uluslararası dev şirketlerin oluşturduğu 200'den fazla üretim tesisine esnek ambalaj çözümleri sunan Elif, alanında bölgenin en önemli firmalarından biri.

MEKSİKA’NIN İLK UNİCORN’U YURTDIŞINA TÜRKİYE’DEN AÇILDI

İlk kez Dünya Gazetesi’nin duyurduğu bir haberi daha sizlerle paylaşmak isterim. Bu haber de Meksika’dan. 29 Haziran’da sizlerle paylaştığımız haberde Meksika’nın ilk unicorn’u olan Kavak’a, Türk şirketi Araba Sepeti’nin devrine Rekabet Kurumu onay verdi. 2017 yılında Mehmet Çelikkol’un öncülüğünde kurulan Araba Sepeti, oto galeriden oto tamire kadar geniş bir alanda hizmet veriyor. Tasit.com ve Araba.com gibi önemli platformları da bünyesine katarak büyüyen şirket, alanında Türkiye’nin en önemli firmalarından biri.

Şirketin bünyesinde yer alan Garaj Galeri, sahibi olduğu 10 bin üye ile bölgenin en büyük kapalı oto galeri pazar yeri. Yine şirketin portföyünde bulunan Tasit.com ve Araba.com, 4 milyon üyesi ve aylık 5 milyondan fazla ziyaretçisiyle Türkiye’nin önemli otomotiv pazar yerlerinden. Meksikalı Kavak şirketi, Araba Sepeti’ni alarak Amerika kıtası dışındaki ilk operasyonunu başlatmış oldu.

Japon SoftBank Group Corp tarafından desteklenen Kavak, 2016 yılında Carlos Garcia Ottati, Looreanne Garcia Ottati ve Roger Laughlin tarafından kuruldu. Geçen yıl 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan şirket, Meksika'nın ilk unicorn’u oldu. Bu yıl aldığı 485 milyon dolarlık yeni fonla 4 milyar dolarlık değere ulaşan şirket, Meksika ve ABD dışında Arjantin, Brezilya gibi pazarlarda da faaliyet gösteriyor.