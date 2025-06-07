Fintech dünyasının Türk doktoru: Girişimciler doğru yatırımcıyı bulmalı

Yatırım almadan büyümek mümkün mü? Aslında evet. Pazardaki fırsatları iyi değerlendirip, başarılı bir strateji uygulanırsa mümkün. Dünya genelinde, hatta Türkiye’de başarılı girişimlerin örnekleri var. Büyük bir ortakla yapılan başarısız girişimlerin de. Hatırlayın; Covid-19 süreciyle birlikte e-ticaret ve hızlı teslimat uygulamalarında müthiş denecek büyümeler yaşandı. Getir, bu fırsatı en iyi gören markalardan biriydi. Önce Türkiye’de, ardından ABD ve Avrupa’nın değişik coğrafyalarında peş peşe satın almalar yaptı.

Unicorn unvanından decacorn yani 10 milyar dolar değerlemenin üzerine çıktı. Tabii ki yabancı yatırımcılarla. Ardından değişen pazar koşulları ve bir türlü oluşamayan sinerji ile birlikte yatırım hızı kadar geri çekilme yaşandı ülkelerden. Sonrasında ise Türk kurucu ile 330 milyar dolarlık aktifi bulunan Mubadala adlı BAE’li dev yatırımcı arasında çatışmalar yaşandı. Hisse yapısı değişti. Dünyanın en büyük fonlarından biri yol arkadaşınız olsa da, farklı kararlar, başarıyla büyüyen şirketi olumsuz etkiledi. Bir de önümüzde Yemeksepeti örneği var. Büyük bir ortak almadan yola çıkan Yemeksepeti, yıllarca karlı bir operasyon yürüttükten sonra 589 milyon dolara Almanya merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından satın alındı.

Amsterdam’da Türk şirketler anlaşma imzaladı

Yemeksepeti’nin öz sermayeyle yakaladığı başarılı örneği veren ise İngiltere ve Litvanya’da önemli finans yatırımları da bulunan Dr. Ozan Özerk. Beş yıl yaptığı doktorluğun ardından Londra merkezli fintech girişimi OpenPayd’ı kuran Dr. Ozan Özerk, 2018’de bankacılığa adım atarak Litvanya merkezli EMBank’ı hayata geçirdi. Son olarak Türkiye’de Ozan.com’u faaliyete açan Özerk, Türkiye ve Avrupa arasında fintech köprüsü kurmak adına çalışan isimlerden biri. Hollanda’da düzenlenen dünyanın en önemli fintech etkinlilerinden Money 20/20 Zirvesi’ne katılan Türk girişimcilerden biri olan Özerk’e etkinliğin yansımalarını soruyorum. Dr. Özerk, “Finansal teknolojiler, ödeme sistemleri, dijital bankacılık, dijital kimlik ve finansal hizmetlerin geleceği üzerine dünyanın en etkili fuarlarından biri. Her yıl Avrupa, ABD ve Asya kıtalarında düzenlenen Money20/20 etkinlikleri, sektörün nabzını tutuyor. Özerk, bu yıl Nisan’da Tayland’da, Haziran’da ise Amsterdam’daki etkinliklerde sektör liderleri buluştu” dedi.

“Fıntech küçüldü ama arındı”

Fintech yatırımlarının son yıllarda bir dönüşüm içinde olduğunu vurgulayan Özerk, “Bir düşüş yaşanıyor. İlk bakışta olumsuz bir tablo gibi görünse de aslında sektör için önemli bir kırılma noktası. 2021 yılında fintech sektörü rekor kırarak 229 milyar dolarlık risk sermayesi (VC) yatırımı aldı. Ancak bu ivme sürdürülemedi; 2022’de yavaşladı, 2023’te ise 118 milyar dolara kadar geriledi. 2024 yılında ise küresel yatırımlar yüzde 20 azaldı. Faaliyet gösterdiğimiz, finansın Avrupa’daki üssü İngiltere’de fintech anlaşmaları yüzde 61 oranında düşüş gösterdi. Sürdürülebilir olmayan modellerin elenmesi için bu bir fırsat. Sadece kağıt üzerinde iyi görünen ama müşteri değeri üretmeyen projeler artık yoluna devam edemeyecek. Bu, sektörün arınması anlamına geliyor” dedi.

Yatırımcılar, sıradaki unıcorn’un peşinde

Yatırım fonlarının sürekli bir av içinde olduğunu belirten Özerk’e yaşanan stratejik hataları soruyorum. Özerk’in yanıtı “Bir sonraki unicorn’u bulma arayışı, girişimcileri sürdürülemez stratejilere yönlendiriyor. Hızlı büyüme, müşteri sayısında patlama ve yüksek gelir hedefleri kulağa cazip gelse de, bu modelin uzun vadede ayakta kalması mümkün olmuyor. Ürünler olgunlaşmadan piyasaya sunuluyor, operasyonel verimlilik göz ardı ediliyor. Bu da sadece fonlarla yaşanabilen ama kendi ayakları üzerinde duramayan şirketler yaratıyor. Bu şirketlerin çoğu bir süre sonra batıyor, ama operasyonel oldukları süreçte sektöre de zarar veriyor” oluyor.

Girişimlerin yatırım sürecinde büyüme hırsıyla bazen hatalı yollara sürüklendiğini ifade eden Özerk, şöyle konuşuyor: “Uygun yatırım şartları oluşana kadar geçecek süreçte öz sermaye ile büyüme gerekli. Bu onlara kontrol ve bağımsız, finansal disiplin ve müşteri memnuniyetini önemsemeyi sağlar. Yemeksepeti benzeri bir örnek daha vereyim. 24 yıl önce ABD’de kurulan Mailchimp, hiç yatırım almadan milyarlarca dolarlık bir değere ulaştı ve sonunda Intuit tarafından 12 milyar dolara satın alındı. Yine 26 yıllık geçmişi olan ABD’li yazılım şirketi Basecamp güzel bir örnek. Yanlış hayat doğru yaşanmaz fikrine inanıyorum. Yanlış yatırımcı, doğru karar almanızı etkileyebilir. Bazen yaşanılan sorunlar, sonun da başlangıcı olabiliyor.”