Firmalara ihracat yol haritası

Hüseyin YAZICIOĞLU - Dış Ticaret Uzmanı

Ürettiği ürünün kalitesi, yerlilik oranı ve katma değeri yüksek, rekabet edebilir fiyat, teknoloji ağırlıklı, istihdam yaratan, kurumsal vizyonu olan fakat bir türlü istikrarsız piyasa ve ekonomik şartlardan dolayı başını kaldıramamış, üstelik birde pandemi süreci tuzu-biberi olmuş, ayakta kalmaya, hayatlarını idame ettirmeye çalışan firmalardan söz ediyoruz.

Küresel pazarlara ihracat potansiyeli olan ama ülke ve dünyanın içinde bulunduğu olağan üstü şartlardan dolayı bir türlü belini doğrultamayan bu firmalar için mutlaka yol haritasına ve acil eylem planına ihtiyaç vardır. Bu plan başta pandemi süreci olmak üzere ekonomik açıdan bunalan, uzun kriz sürecini yürütmekten yorulan firmalar için kurtuluş reçetesi olacaktır. Gerçekçi, pratik, acil yapılması ve uygulanması gereken bu plan firmalara, ülkeye beklenenden çok fayda sağlayacak, nefes aldıracaktır.

Krizde daralan iç piyasaya mahkûm olmuş ve bunalmış firmalar küresel dünyaya açılarak hem nefes alacak hem de kriz ve bunalım sürecini fırsata çevirerek yeni bir başlangıca kapı aralayacaklardır.

Firmalara can suyu olabilecek pratik, işlevsel, gerçekçi ve hemen uygulama ve harekete/eyleme geçirebilecekleri, profesyonel veya ilgili Ticaret Bakanlığı’nın (kolayiharacat.gov.tr ve kolaydestek.gov.tr) sitelerinden destek alınarak onlarında rehberliğinde birlikte yürütülecek acil eylem planı; ihracat yol haritasını üç adımda özetlemek mümkündür.

Birinci adım; Firma SWOT analizinin yapılması. Yani firmanın an itibarı ile durum analizinin yapılması, firma röntgeninin çekilmesidir. SWOT kelimesi, işletmeler için 4 ana özelliğin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşur.

S- Strengths/Güçlü yönler,

W- Weaknesses/Zayıf yönler,

O- Oppurtunities/Fırsatlar,

T- Threats/Tehditler kelimeleridir.

SWOT analizinin temel amacı; Firmanızda herhangi bir konu için karar verme aşamasında güçlü veya zayıf, avantajlı/fırsatlar veya dezavantajlı/tehditler noktalarının bir bütün halinde ele alınmasını sağlamaktır.

Samimi ve içten gelerek yapılacak firma SWOT analizi bize kim olduğumuzu, kapasitemizi, piyasada nerede durduğumuzu, kurumsal yapımızı ve ne yapabileceğimiz hakkında bilgi verecektir.

Küresel dünya pazarlarına girmek için, öncelikle global/küresel dünyayı iyi tanımanız ve durum tespiti yapmanız gerekmektedir. Bu süreçten sonra alacağımız gerçekçi kararlar bize yeni bir dünyanın kapılarını açacaktır.

Küçük işletmelerde genelde SWOT analizi sonucunda; Yönetim, üretim, finans, maliyet, satın alma ve pazarlama konularında eksik ve sıkıntı bilgilerini karşımıza çıkaracaktır. Bu konularda firmaların mutlaka kendilerini geliştirerek, sürdürülebilir kurumsallaşmanın adımlarını atmaları gerekmektedir. Buna küresel süreçte rekabet edebileceği dijital alt yapı eksiklerini; e-ticaret, görsel, işlevsel bir web sitesi, sade bir katalog, kurumsal güncel sosyal medyaları da ekleyebiliriz. Küresel dünyada bir firmanın hayatta kalabilmesi ve rekabet edebilmesi için ihracat yapması, ihracat içinde; sürdürülebilir kurumsal alt yapı, kaliteli bir ürün, rekabet edebilir bir fiyat ve zamanında teslim olmazsa olmazıdır.

İkici adım; Küresel Pazar analizi yapmak olacaktır. Bununda en kolay ve pratik yolu Trade Map (trademap.org) sitesinden sektörünüz ile ilgili potansiyel pazarları/ithalatçıları araştırmak olacaktır.

Trade Map, ITC’nin (Internatıonal Trade Centre/Uluslararsı Ticaret Merkezi) küresel kapsamda ticaret istatistikleri sunan web tabanlı bir hizmet sağlayıcısıdır.

Sunduğu bilgiler 220 ülke tarafından gönderilen gümrük verilerine dayanır ve Armonize Sistem (Harmonal cod/GTİP) içerisindeki 5300 ürünü kapsar. Arama GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) ilk altı hane ile yapılır.

Trade map’e ücretsiz üye olduktan sonra, Other ıtc tools/diğer ıtc araçlardan, altı haneli ürününüzün GTİP’sini yazarak export potential map/potansiyel ihracat haritası penceresinden arama yaparak potansiyel pazar ülkelerine ulaşabilirsiniz. Daha sonra ise ana sayfaya gelerek potansiyel ülkelerdeki firmalara ulaşabilir, listeleri indirebilirsiniz.

Aynı zamanda tespit ettiğiniz potansiyel pazarlardaki firmalara ticaret ataşelikleri (müsaviredanisin.ticaret.gov.tr) sitesi vasıtası ile ve ulusal ve uluslararası şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamaları veren B2B (Business-to-Business) veri tabanlarında arama yaparak ulaşabilirsiniz.

Elde ettiğiniz ithalatçı firmaları, firmanızın kurumsal hafızasında potansiyel müşteri tablosu oluşturarak muhafaza edebilirsiniz. Tabloya; firma ismi, muhatap olunacak şahıs, e-maili, web sitesi, telefon ve adresi, gönderilen teklif mektubu tarihi, telefonla arama tarihi, alınan randevu tarihi ve gelişmelerin not alındığı açıklamalar şeklinde not alabilirsiniz.

Daha sonra ise edebi ve profesyonel bir dille hazırlanmış İngilizce teklif ve tanıtım mektubunuzu mailinizden potansiyel ithalatçı firmaya gönderebilirsiniz.

Üçüncü adım; Bu safhada dış ticaret işlemlerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Belki de en kolay süreç burasıdır. Tabi ki dil bilen bir dış ticaret elemanı veya dış ticaret süreçlerini takip etmesi gereken bir yetkili/sorumlu/firma sahibi olması ve dış ticaret işlemleri ve operasyon süreçlerini anlatacak profesyonel bir danışmandan destek alınması gerekmektedir.

Bu süreçte; Dış ticarette kullanılan belgeler; Proforma fatura, Ticari fatura, Konşimento, Gümrük beyannamesi, Menşei/ATR-1/Euro belgeleri, Sertifikalar vb. gibi gerekli onlarca belge öğrenilmesi ve nerede kullanıldığının bilinmesi gerekmektedir. Dış ticaret ulusal ve uluslararası kurumlar, Dış ticaret ödeme şekilleri; Akreditif, Vesaik mukabili, Mal mukabili, peşin vb. Teslim Şekilleri; Exwork, FOB, CNF, CIF vb. Banka, Gümrük ve gümrükçünün görev ve fonksiyonları, Lojistik firmaları, Sigorta, Dâhilde, Hariçte işleme rejimleri, serbest bölgeler, antrepolar, Eximbank vb. dış ticaret ile ilgili tüm kurum, işlem ve safhaların bilinmesi, öğrenilmesi, profesyonel destek alınması gerekmektedir.

Firmaların gayret ve samimiyetle atacağı bu adımlar kısa zamanda karşılığını bulacak, ihracat için pratik yol haritası olacak, onlara küresel dünyada yeni ufuklar açacaktır.