Fırsat eşitsizliği ile rekabetçilikten uzaklaştırdığımız gençler ve sonrası…

Yüksek faize;

Alım gücün­deki daralmaya;

Yüksek işsizliğe;

Sıkılaştırılmış ve daha da sıkılaşacağı bilinen ekonomiye rağmen, tüketimde­ki artış rekorlar kır­maya devam ediyor…

***

Üstelik…

Tüketimdeki bu artışa, “borç­lanma” ve “kredi kartları” aracı­lık ediyor…

***

“Gelirin üzerinde”, plansız­lık alışkanlığı ile yapılan har­camalar, bankaların takipteki alacaklarını da büyütüyor…

***

AVM’lerde ve yiyecek/içecek dükkânlarında yapılan kredi kartı işlemleri;

Ve harcama hacmindeki re­kor artış farklı ve sorgulanması gereken, ayrı bir yazı konusu…

Pazartesi günü “şehirlerde ekonomik hayatı canlandır­mak için kurulan verimsiz üni­versiteler” başlığı ile anlatma­ya çalışacağım…

***

2000’li yılların başları…

“Dünyanın 100 entelektüeli” listelerinin ilk sıralarında yer alan Profesör Umberto Eco…

***

“Sadece tüketen değil, icat/ keşfedip, geliştiren, üre­ten gençlik için ne yapılma­lı?” sorusunu, şöyle yanıtlıyor Eco:

“Günümüz sisteminde, 40 ya­şına gelmesine rağmen olgun­laşma evresinde olan öğrenciler görmek mümkün…

Bu benim neslim için oldukça olağandışı…

Biz 22 yaşına geldiğimizde, üniversiteden ayrılıp gerçek ha­yata atılmak zorunda kalırdık...”

VELHASIL

“Rekabetçi yapı” ekono­mileri ya kalkındırıyor ya da eritiyor…

Kalkındıran yapının teme­lini eğitim; kalkınamayan ya­pının temelini ise “evrensel olmayan eğitim” sağlamlaş­tırıyor…

***

Örneğin, gençlerin en verimli çağını geçirdikleri, uzun eğitim süreci…

***

Nedenini de yorumluyor Eco:

“İnsanların, çok daha etkili ve hızlı şekilde eğitilmeleri müm­kündür…

Çok önemli bir bilgisayar şir­keti, üniversite mezunu olma­yan birisini alıp ona 6 ay içinde bilgisayar dilini öğretebilir…

Üniversitelerin bu kadar uzun soluklu olması gereksiz…

Üniversite öğrencisi olduğu­nuz sürece, iş dünyasında reka­bet edemezsiniz…”