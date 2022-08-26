Fırsata mı bakalım, tehditten mi çekinelim?

Tam da bunu yaşadığımız bir dönemdeyiz bu sıra. Rusya-Ukrayna savaşı hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz ve edemeyeceğimiz bir durum olsa da, bizim için önemli bir ticari fırsat yarattığını inkar etmemiz mümkün değil. Rusya’ya uygulanan ambargoda taraf olmadığımız için bu işin en önemli menfaatçisi olduğumuzu, aslında istemem yan cebime koy diyen Avrupa ülkeleri ile önemli bir köprü rolü üstlendiğimizi ve ticaretin Türkiye üzerinden devam ettiğini neredeyse sağır sultan duydu ve durumun da farkında.

Bu durumdan ve gelişmelerden önemli ölçüde rahatsız olan bir ülke var ki, o da şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri. Geçtiğimiz gün ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo imzalı TÜSİAD’a gönderilen mektupta, yaptırım uygulanan Ruslarla çalışmama konusunda Türk şirketlerine bir uyarı yapıldı. Önce bu bir söylenti mi, neden TÜSİAD’a hitaben olsun ki derken, mektup doğrulandı. Tabi kafalar karıştı, iş dünyası yetkilileri tedirgin oldu.

Şimdi burada iki ayrı konuyu değerlendirmek gerekiyor. İlki, bu yazı neden TÜSİAD’a hitaben yazıldı ve gönderildi, diğeri ise, endişeye mahal var mı ve bundan sonra neler olacağı.

Önce biraz Rusya’nın dış ticaretine göz atalım. Yaklaşık 150 milyona sahip ve kişi başı gelirin 30 bin dolarlar seviyesinde olduğu bir ülke. Rusya dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine, sekizinci büyük petrol rezervlerine ve ikinci büyük kömür rezervlerine sahip. İşte bu sebeple de dünya ile ticaretinin durması büyük bir sıkıntı yaratmakta. Dünyanın en önemli doğal gaz ihracatçısı ve ikinci büyük doğal gaz üreticisi, yanı sıra, en büyük petrol ihracatçısı ve üreticisi. Bunlarla da kalmıyor. Aynı Rusya, dünyanın üçüncü büyük elektrik üreticisi ve beşinci büyük yenilenebilir enerji üreticisi. Yine Rusya’da son derece gelişmiş bir hidroelektrik üretimi de bulunmakta. Rusya’nın aynı zamanda tarım ve ormancılık alanlarında da önemli bir aktör olduğunu eklemek gerekiyor. Yıllık ihracatı yaklaşık 400 milyar dolar, ithalatı ile 280 milyar dolarlar seviyesinde olan ülkenin satışlarının yüzde 34’ü Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşiyor. ABD’ye yönelik ihracatı ve karşılıklı ticaret oranı ise yüzde 5’ler seviyesinde. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, dünya ticaretinde ve ekonomisinde Rusya’nın önemi bir hayli büyük. Ve hal böyle olunca, savaş ve ambargo kararlarına rağmen suyolunu buluyor ve ticaret de bir şekilde devam etme eğilimine giriyor.

Gelen mektup, Dışişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletildi. Mektupta “Yaptırım uygulanan Rus kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin, Türkiye’nin finansal kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın” ifadesi yer alırken, aslında bu durum Biden’ın Türk şirketlerine yönelik abanın üzerinden sopa göstermesi olarak düşünülebilir.

Başta da söylediğim gibi, yazının doğrudan TÜSİAD’a gönderilmiş olması hayli enteresan. Diplomasi konusunda ustalığı ile bilinen ABD’nin bu hareketinin altında pek çok sebep yatabilir. Dışişleri Bakanlığı’mızı ve bilinçli olarak muhatap kabul etmemek mi, yarın olası bir tepkide kolay geri adım atabilmek mi, yoksa doğrudan iş dünyasının en önemli STK’sı olarak TÜSİAD’ı kabul etmesi mi bilinmez. Ancak gerek sektörleri, gerekse Ankara’yı bu mektubun rahatsız ve tedirgin ettiğini söylemem gerek. Öte yandan ambargo kararı ile yasaklı ürünler listesinde yer alan ürünler hariç, ülkemizin ticaretini engelleyecek veya bu konuda rahatsızlık verecek bir durumun olmadığını da belirtmeliyim.

Şimdi gözler, Ankara kanadında. Her ne şekilde olursa olsun, kırılganlık olsa dahi bu konuda bir yorum geleceğine, gelmesi gerektiğine inanıyorum. Zira konu ülkemiz açısından son derece önemli ve kritik. Sektörlerin tedirginliği makro bazlı tedbirleri getirebilir. Ülkemiz açısından böylesi önemli bir konuda bizi nelerin beklediğini hep birlikte göreceğiz. Ancak ne olursa olsun, bu önemli ticari rolü kaybetmeden, ülke menfaatimiz için kullanmamız gerektiğine yönelik düşüncemi de belirtmem gerekiyor. Aklın ve sağduyunun kazanacağı zor bir dönemin daha bizi beklediğini düşününce, sıcak günlere hazırlanmamız gerektiğini düşünmeden edemiyorum.