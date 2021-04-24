Fırsatlara açılan pencereler…

Yücel Uygun - Kurucu DBA Consulting

“Dün akıllıydım, dünyayı

değiştirmek istedim.

Bugün bilgeyim, kendimi değiştiriyorum.”

Mevlânâ

Şehrin kapısında yaşlı bir çoban yanındaki genç çırağıyla oturuyormuş. Bir yandan koyun sürüsünü gözlüyor bir yandan da el işi ile uğraşıyorlarmış. Bir gün bir ziyaretçi gelmiş ve çobana yaklaşıp sormuş:

“Söyle bana yaşlı adam, bu şehri tavsiye eder misin? Buraya yerleşip küçük bir iş kurmayı planlıyorum. Bu şehrin insanları nasıldır? Onlara güvenebilir miyim?”

Çoban, “Geldiğin şehirdeki insanlar nasıldı?” diye sormuş. Adam beden dilini de etkili bir şekilde kullanarak şikâyetini dile getirmiş: “Hepsi yalancı, dolandırıcı, hırsız! Bu yüzden yeni bir yer arıyorum.”

“Ne yazık ki yabancı, bu şehir hiç sana göre değil o zaman, çünkü buradakiler de hep aynı” demiş çoban.

Yaklaşık bir hafta sonra başka bir ziyaretçi uğramış çobanın yanına ve meraklı bir şekilde sormuş: “Söyle bana yaşlı adam, bu şehri tavsiye eder misin? Yerleşip küçük bir iş kurmayı düşünüyorum. Bu şehrin insanları nasıldır?”

“Geldiğin şehirdeki insanlar nasıldı?” diye sormuş çoban.

“Buna çok üzülüyorum işte” demiş adam, “Dünyanın hiçbir yerinde o kadar sevgi dolu, güvenilir ve cömert bir çevre bulamam. Yaklaşık bir hafta oldu, onları şimdiden özledim.”

“Eh, şanslısın yabancı; bu şehrin insanları da aynı” demiş yaşlı çoban.

İki konuşmayı da dinleyen çırağı yaşlı adama sormuş: “Neden bu adamlara farklı cevaplar verdin? Bir hafta içinde bu insanların değişmesi söz konusu olamaz.”

“Hayır oğlum, bu adamların her birine kendilerinin yaşayacakları gerçeği söyledim. Dünya içimizde taşıdığımız korkuların aynasıdır.”

Yeni bakış açısı geliştirmenin önemini vurgulayan çok etkileyici bir masal. Yaşamda bakış açımızı belirleyen birçok etken var; aldığımız eğitim, edindiğimiz önyargılar, sahip olduğumuz kültür, okuduğumuz kitaplar vb. Bireyin yaşam kalitesinde çok önemli yeri olan bakış açısı, geleceğinin şekillenmesinde de oldukça önemli bir unsur. Bakış açısında farklılık oluşturmak, bence şu dünyada farkında olmamız gereken en önemli konuların başında geliyor. Günümüzde ise birçok kişi bakış açısının sınırları içinde kendini çıkmaza sokabiliyor.

Günlük yaşamdaki fırsat pencereleri

- Mesleki farkındalık ve aşkla çalışmak

Dünya üzerinde çalışan insanların çoğu işini sevmiyor veya birçok çalışan sık iş değiştirmesiyle ün kazanabiliyor. (Biliriz ki bu işler herkesin kendi seçimidir.) Şu kuralı benimserim; “Ya yaptığın işi sevmenin yollarını bulacaksın ya da aşk yaşayacağın mesleği arayacaksın. Ve bu meslek dünyanın öbür ucunda olsa dahi pes etmeyeceksin.” Çalışanın yaptığı iş geçicidir veya kalıcı, bu ayrı bir sayfanın konusu ama hele hele işsizliğin çok yükseldiği günümüz koşullarında bireyin bir işi var ise bunu sevmenin bir yolunu bulabilir. Kendisine yaptığı işin olumlu yönleri ile ilgili bir liste yapabilir; geliri, sosyal güvencesi vardır, insan ihtiyacına hizmet ediyordur, uğraşacak bir meşgalesi vardır vb.

- Kendimize dönüş ve keşif

Ağır hastalık geçirmeyenler çok sıkıldık diyor, hastanedeki hastalar da eminim ki evde olsam ve sıkılsam diyordur. (Tüm hastalar için acil şifalar diliyorum.) Tabii ki sıkıldık, bu kesin. Fakat bu durumu fırsata çevirmesini bilen kişiler için ev, bir atölye ortamına, kişinin kendisi bir sanatçıya dönüşebilir. Amerikalı dansçı, yazar Twyla Tharp; “Sanat, evden çıkmadan evden kaçmanın tek yoludur.” diyor. Şu dünyada bir şeyler üretmek gibi haz veren bir şey yok gerçekten. Hepimizin içinde bir sanatçı ruhu var, bunu keşfedebiliriz. Zweig da ekliyor: “Bir kez kendini bulmuş olan kişinin bu yeryüzünde yitirecek hiçbir şeyi yoktur artık. Ve bir kez kendi içindeki insanı anlamış olan bütün insanları anlar.” Belki pandemide yakalayabiliriz bu bakış açısını… (Bu konuda, geçen sene yazmış olduğum yazının linki: https://www.dunya.com/kose-yazisi/kendimize-donus/469886)

- Gerçek mutluluk

Pandeminin bize öğretilerinden biri de, sadece hastalandığımızda sağlığın kıymetini anlamamak oldu sanırım. Sağlık her şeyi haz kaynağına dönüştürüyor. Sağlıkla birlikte, bireyin kendini sürekli zihinsel olarak geliştirmesi (kitaplarla, eğitimlerle vb.), her geçen gün olabileceği en iyi hale gelmesi yaşamdaki gerçek hazzın kaynağını sunuyor bizlere. Geri kalan diğer birçok şey ise mutluluğu taklit etmek oluyor sadece... Ve yaşamında anlam bulamayan insan kalıcı bir huzura sahip olamıyor… Bu kişiyi, içinde bulunduğu durum, bir anlam arayışına sürükleyebilir.

- Beyin ve kalp ikilemi

Aklın önünde koşan hırs, insanın en büyük düşmanlarından biri. Sebeplerini araştırdığımızda, sevgi veya itibar açlığı vb. eksikler çıkıyor ortaya… Burada da yine birey, farklı bir pencereden bakıp nedenlere yoğunlaştığında yaşamın belirli bir noktasında sevgi penceresinden bakmayı deneyebilir. Tolstoy’un “İnsan neyle yaşar?” kitabı ve Şener Şen’in “Yol Ayrımı” filmi ne güzel farkındalık oluşturur zihinlerde ve sevgi bırakır kalplere…

- Öfkenin ardındaki sırra doğru yolculuk: Sık öfkelenen kişi, öfkenin ardındaki duyguları ve bu duygunun kendisine verdiği zararı keşfettiğinde bakış açısını yine güncellemiş oluyor. Ve empati, öfkenin en iyi ilaçlarından biri olarak biliniyor.

Yukarıdaki örnekleri çoğaltabiliriz… Bakış açısının en basit haliyle formülü, durumu tekrar değerlendirmek ve gerektiğinde duygularımızı yönetmek ve dürtülerimizi kontrol etmek. Şüphesiz ki içinde bulunduğumuz dönem de birçok açıdan bizleri zorluyor. Bu süreçte elimizden geldiğince bakış açımızda farklılık oluşturmak ve kendimize yatırım yapmayı sürdürmek yapabileceğimiz en iyi şeylerin başında geliyor… Bu yazımı da Şems-i Tebrizi’nin o güzel sözü ile bitirmek istedim:

“Senin gönlün değişirse, dünya değişir.”

Şems-i Tebrizi

*Yazının başındaki masalı Judith Liberman’ın Masal Terapi isimli kitabından özenle seçtim.