Fırsatların ve risklerin kavşağında: Türkiye’nin yeni nesil iç göç anatomisi

Türkiye’de iç göç, uzun yıllar bo­yunca taşradan met­ropollere doğru akan, “taşı toprağı altın” anlatısıyla özdeşleş­miş tek yönlü bir iş­gücü hareketi olarak kabul edildi.

Ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı iç göç verileri, bu klasik ezberin artık geçerliliğini yitirdiği­ni ve karşımızda çok daha karmaşık, yapısal dinamik­lerle örülü yeni bir makro­ekonomik tablonun bulun­duğunu net bir biçimde or­taya koyuyor. 2025 yılında iller arasında yer değiştiren 2 milyon 475 bin 19 kişinin hikayesi, yalnızca bir coğ­rafi hareketlilik değil; ko­nut krizinden bölgesel kal­kınma eşitsizliklerine, be­şeri sermaye dağılımından işgücü piyasasının yapısal dönüşümüne kadar pek çok makroekonomik gerçeğin yansımasıdır.

Göçün yeni motivasyonu: Sadece iş değil, yaşam standardı arayışı

Toplam göç hacminin 2023 yılındaki 3,45 mil­yonluk olağanüstü seviye­den (deprem etkisiyle açık­lanabilecek bir zirve) daha makul bir düzeye çekildi­ğini, göç oranının ise yüz­de 2,87’ye gerilediğini görü­yoruz. Ancak niceliksel bu azalış, niteliksel derinliğin azaldığı anlamına gelmiyor. Göçün arkasındaki temel motivasyonlar incelendi­ğinde, ekonomik refahın ar­tık sadece “nominal ücret” veya “iş bulma” parantezi­ne sıkıştırılamayacağı an­laşılıyor.

Nitekim 2025 yı­lı verilerinde en büyük payı 564 bin 114 kişiyle (%22,8) hanedeki bir ferde bağımlı göç alırken, hemen ardın­dan gelen 510 bin 226 kişi­nin (%20,6) “daha iyi konut ve yaşam koşulları” nede­niyle yer değiştirmiş olması oldukça düşündürücüdür. Bu veri, özellikle büyükşe­hirlerdeki fahiş kira artışla­rının, hayat pahalılığının ve konuta erişim kısıtlarının haneleri nasıl radikal karar­lar almaya zorladığının açık bir kanıtıdır. Nitekim er­keklerde en önemli göç ne­deninin (%21,5 pay ve 253 bin 93 kişiyle) doğrudan ko­nut ve yaşam koşulları ol­ması, hane reislerinin bütçe dengesini koruma gayretini gözler önüne seriyor.

Beşeri sermaye hareketliliği ve genç nüfus dinamiği

Göçün yaş ve eğitim kırı­lımları ise Türkiye’nin gele­cekteki büyüme potansiye­li açısından hem bir fırsat hem de ciddi bir risk barın­dırıyor. 2025’te en fazla göç eden yaş grubunun %19,4 pay ve 480 bin 185 kişiyle 20-24 yaş aralığı olması te­sadüf değildir. Bu dinamik genç nüfusun hareketliliği­nin arkasındaki en baskın faktör ise %37,4 ile eğitim­dir.

Üniversite eğitimi için yollara düşen bu gençler, mezuniyet sonrası işgücü piyasasına katılırken de göç döngüsünü devam ettiriyor­lar. İş değişikliği nedeniyle göç edenlerin yaklaşık 183 bininin, iş bulmak amacıy­la göç edenlerin ise yaklaşık 100 bininin yükseköğretim mezunu olması, “nitelikli beşeri sermayenin” coğrafi olarak belirli merkezlerde yığıldığını gösteriyor.

Metropollerin çift yönlü çıkmazı: Cazibe ve doygunluk

Peki, bu yığılma nereye doğru gerçekleşiyor? Ta­bii ki ekonomik aktivite­nin, sanayinin ve hizmetler sektörünün kalbinin attığı devasa merkezlere. İstan­bul 329 bin 912 kişi ile en çok göç alan il olurken, onu 176 bin 833 kişiyle Ankara ve 106 bin 83 kişiyle İzmir takip ediyor. İstihdam ola­naklarının genişliği, sosyal imkanlar ve kariyer fırsat­ları bu metropolleri birer çekim merkezi yapmaya de­vam ediyor. Ancak madal­yonun diğer yüzü oldukça karanlık. İstanbul aynı za­manda 371 bin 258 kişiyle en çok göç ve­ren il konumunda. Ankara 145 bin 661 kişi, İzmir ise 98 bin 728 kişi göç vermiş durumda. Bu “çift yönlü devasa akış”, metropollerin artık doygunluk noktasına ulaştığını, yüksek ya­şam maliyetleri ve barınma krizi nedeniyle bütçesi da­ralan nüfusu dışarı iterken, yeni nitelikli işgücünü içi­ne çekmeye çalıştığını gös­teriyor.

Bölgesel kalkınma denge­sizliği ve politika reçetesi

Bu durumun makroeko­nomik sonuçları son dere­ce ağırdır. Yoğun göç alan batı illerinde konut ve ki­ra enflasyonu tırmanıyor, kentsel altyapı limitlerine dayanıyor, ulaşım ve kamu hizmetlerinin maliyeti geo­metrik olarak artıyor. Diğer tarafta ise Ardahan (4.914 kişi alan, 5.916 kişi veren), Bayburt ve Tunceli gibi çev­re iller hem nüfus kaybedi­yor hem de en üretken, eği­timli ve dinamik genç un­surlarını batıya kaptırıyor. Genç ve nitelikli işgücünü kaybeden bu göç veren il­ler, özel sektör yatırımları­nı çekmekte zorlanıyor ve kamu yatırımlarına bağım­lı, verimsiz birer ekonomik yapıya mahkum kalıyor. Bu da bölgesel gelir adaletsizli­ğini kronikleştiriyor.

Sonuç olarak, TÜİK’in 2025 yılı iç göç verileri biz­lere net bir politika reçetesi sunmaktadır: Türkiye’nin sürdürülebilir ve denge­li bir büyüme patikasına oturması için sadece “göçü yönetmek” yetersizdir. Asıl çözüm, göçü doğuran bölge­sel ekonomik dengesizlik­leri ortadan kaldırmaktır. Anadolu’nun iç kesimlerin­de yeni cazibe merkezleri yaratılmalı, teşvik politika­ları sadece vergi indirimle­riyle sınırlı kalmayıp nite­likli eğitim ve sosyal altyapı yatırımlarıyla desteklen­melidir. Aksi takdirde, met­ropollerdeki aşırı yoğun­laşmanın yarattığı negatif dışsallıklar ile Anadolu’da boşalan şehirlerin ekono­mik ataleti arasında sıkışıp kalan bir Türkiye ekonomi­si kaçınılmaz olacaktır.