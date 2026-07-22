Fırsatların ve risklerin kavşağında: Türkiye’nin yeni nesil iç göç anatomisi
Türkiye’de iç göç, uzun yıllar boyunca taşradan metropollere doğru akan, “taşı toprağı altın” anlatısıyla özdeşleşmiş tek yönlü bir işgücü hareketi olarak kabul edildi.
Ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılı iç göç verileri, bu klasik ezberin artık geçerliliğini yitirdiğini ve karşımızda çok daha karmaşık, yapısal dinamiklerle örülü yeni bir makroekonomik tablonun bulunduğunu net bir biçimde ortaya koyuyor. 2025 yılında iller arasında yer değiştiren 2 milyon 475 bin 19 kişinin hikayesi, yalnızca bir coğrafi hareketlilik değil; konut krizinden bölgesel kalkınma eşitsizliklerine, beşeri sermaye dağılımından işgücü piyasasının yapısal dönüşümüne kadar pek çok makroekonomik gerçeğin yansımasıdır.
Göçün yeni motivasyonu: Sadece iş değil, yaşam standardı arayışı
Toplam göç hacminin 2023 yılındaki 3,45 milyonluk olağanüstü seviyeden (deprem etkisiyle açıklanabilecek bir zirve) daha makul bir düzeye çekildiğini, göç oranının ise yüzde 2,87’ye gerilediğini görüyoruz. Ancak niceliksel bu azalış, niteliksel derinliğin azaldığı anlamına gelmiyor. Göçün arkasındaki temel motivasyonlar incelendiğinde, ekonomik refahın artık sadece “nominal ücret” veya “iş bulma” parantezine sıkıştırılamayacağı anlaşılıyor.
Nitekim 2025 yılı verilerinde en büyük payı 564 bin 114 kişiyle (%22,8) hanedeki bir ferde bağımlı göç alırken, hemen ardından gelen 510 bin 226 kişinin (%20,6) “daha iyi konut ve yaşam koşulları” nedeniyle yer değiştirmiş olması oldukça düşündürücüdür. Bu veri, özellikle büyükşehirlerdeki fahiş kira artışlarının, hayat pahalılığının ve konuta erişim kısıtlarının haneleri nasıl radikal kararlar almaya zorladığının açık bir kanıtıdır. Nitekim erkeklerde en önemli göç nedeninin (%21,5 pay ve 253 bin 93 kişiyle) doğrudan konut ve yaşam koşulları olması, hane reislerinin bütçe dengesini koruma gayretini gözler önüne seriyor.
Beşeri sermaye hareketliliği ve genç nüfus dinamiği
Göçün yaş ve eğitim kırılımları ise Türkiye’nin gelecekteki büyüme potansiyeli açısından hem bir fırsat hem de ciddi bir risk barındırıyor. 2025’te en fazla göç eden yaş grubunun %19,4 pay ve 480 bin 185 kişiyle 20-24 yaş aralığı olması tesadüf değildir. Bu dinamik genç nüfusun hareketliliğinin arkasındaki en baskın faktör ise %37,4 ile eğitimdir.
Üniversite eğitimi için yollara düşen bu gençler, mezuniyet sonrası işgücü piyasasına katılırken de göç döngüsünü devam ettiriyorlar. İş değişikliği nedeniyle göç edenlerin yaklaşık 183 bininin, iş bulmak amacıyla göç edenlerin ise yaklaşık 100 bininin yükseköğretim mezunu olması, “nitelikli beşeri sermayenin” coğrafi olarak belirli merkezlerde yığıldığını gösteriyor.
Metropollerin çift yönlü çıkmazı: Cazibe ve doygunluk
Peki, bu yığılma nereye doğru gerçekleşiyor? Tabii ki ekonomik aktivitenin, sanayinin ve hizmetler sektörünün kalbinin attığı devasa merkezlere. İstanbul 329 bin 912 kişi ile en çok göç alan il olurken, onu 176 bin 833 kişiyle Ankara ve 106 bin 83 kişiyle İzmir takip ediyor. İstihdam olanaklarının genişliği, sosyal imkanlar ve kariyer fırsatları bu metropolleri birer çekim merkezi yapmaya devam ediyor. Ancak madalyonun diğer yüzü oldukça karanlık. İstanbul aynı zamanda 371 bin 258 kişiyle en çok göç veren il konumunda. Ankara 145 bin 661 kişi, İzmir ise 98 bin 728 kişi göç vermiş durumda. Bu “çift yönlü devasa akış”, metropollerin artık doygunluk noktasına ulaştığını, yüksek yaşam maliyetleri ve barınma krizi nedeniyle bütçesi daralan nüfusu dışarı iterken, yeni nitelikli işgücünü içine çekmeye çalıştığını gösteriyor.
Bölgesel kalkınma dengesizliği ve politika reçetesi
Bu durumun makroekonomik sonuçları son derece ağırdır. Yoğun göç alan batı illerinde konut ve kira enflasyonu tırmanıyor, kentsel altyapı limitlerine dayanıyor, ulaşım ve kamu hizmetlerinin maliyeti geometrik olarak artıyor. Diğer tarafta ise Ardahan (4.914 kişi alan, 5.916 kişi veren), Bayburt ve Tunceli gibi çevre iller hem nüfus kaybediyor hem de en üretken, eğitimli ve dinamik genç unsurlarını batıya kaptırıyor. Genç ve nitelikli işgücünü kaybeden bu göç veren iller, özel sektör yatırımlarını çekmekte zorlanıyor ve kamu yatırımlarına bağımlı, verimsiz birer ekonomik yapıya mahkum kalıyor. Bu da bölgesel gelir adaletsizliğini kronikleştiriyor.
Sonuç olarak, TÜİK’in 2025 yılı iç göç verileri bizlere net bir politika reçetesi sunmaktadır: Türkiye’nin sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme patikasına oturması için sadece “göçü yönetmek” yetersizdir. Asıl çözüm, göçü doğuran bölgesel ekonomik dengesizlikleri ortadan kaldırmaktır. Anadolu’nun iç kesimlerinde yeni cazibe merkezleri yaratılmalı, teşvik politikaları sadece vergi indirimleriyle sınırlı kalmayıp nitelikli eğitim ve sosyal altyapı yatırımlarıyla desteklenmelidir. Aksi takdirde, metropollerdeki aşırı yoğunlaşmanın yarattığı negatif dışsallıklar ile Anadolu’da boşalan şehirlerin ekonomik ataleti arasında sıkışıp kalan bir Türkiye ekonomisi kaçınılmaz olacaktır.
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