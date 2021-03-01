Fırtınanın dinmesini beklerken…

Gelişmekte olan ülke varlıkları pandemi sonrası en sert satış dalgası ile karşı karşıya. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş gelişmekte olan ülke paralarından başlayarak, tahvile, hisse senedine yayılan bir satış dalgasını tetikledi.

Piyasalardaki satış dalgasını ABD enflasyon beklentilerindeki yükseliş ile açıklamakta zorlanıyoruz. 2021 yılı başlarken enflasyonun yükseleceği konusunda zaten genel kabul görmüş bir mutabakat vardı. Emtia fiyatlarındaki artış dışında enflasyon görünümünü bozacak bir gelişme yaşanmadı.

Ay boyunca tahvil piyasalarında yaşanan satışları büyüme tarafındaki pozitif sürprizler sonrası Fed’in varlık alımlarını azaltacağı senaryosunun yeniden gündeme gelmesine bağlıyoruz. İşlerin yolunda gittiği bir senaryoda Fed 2021 sonuna doğru 2022-2023 yıllarında uygulanacak bir varlık alımı azaltma planı açıklayacak.

Piyasalardaki satış dalgasının sertliğinde büyüme sürprizinin boyutu kadar Demokratların genişleyici maliye politikası uygulamakta kararlılığı da etkili oldu. İşlerin yoluna girmeye başladığı ve tahvil talebinin azaldığı bir ortamda kamunun borçlanma ihtiyacının artacağı beklentisi faizlerdeki yükselişi ivmelendirdi.

Gelişmekte olan ülke varlıklarında yaşanan satışın sertliği kasım başından beri giren 130 milyar doların üzerinde paranın açıl çıkış kapısında yığılmasından kaynaklanıyor. Yerleşik yatırımcının ve/ veya Merkez Bankalarının satışı karşılamaması satışların şiddetini artırıyor.

Türk lirası geçen hafta yaşanan satış dalgasında yüzde 6 değer kaybı ile en kırılgan para birimleri arasında yer aldı. Gelişmekte olan ülkelerin üç katı reel faiz vermemize rağmen satış dalgasında başı çekmemiz küresel yatırımcının Türkiye varlıklarını halen kırılgan gördüğünü gösteriyor.

Bu görüşün arkasında üç temel gerekçe var. ABD ve Çin’in önderliğindeki K şeklinde bir büyümeden Türkiye sınırlı oranda yararlanıyor. Emtia fiyatlarındaki yükseliş ödemeler dengemizi vuruyor. Pandemi sonrası uygulanan yanlış politikaların yatırımcıların hafızasından kazınması zaman alacak.

Fırtına ne kadar sürecek bilmiyoruz. Geçen haftalardaki yazılarımızda dolar için 7.0 ve 7.2 seviyelerinin, BİST-100 endeksi için 1510 seviyesinin zarar durdur olarak kullanılmasını önermiştik. Umarız yatırımcılar dikkate almıştır.

Geçen hafta yaşanan satış dalgası sonrası Türkiye varlıkları cazip seviyelere geldi. Orta vadeli düşünen yatırımcılar azalttıkları pozisyonun dörtte biri kadarıyla deneme yapabilir. Ancak oynaklık halen çok yüksek. Kısa vadeli düşünen ve kaldıraç kullanan yatırımcılar emin bir limanda fırtınanın dinmesini beklemeli.