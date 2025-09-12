Fitch’in küresel büyüme revizyonu ve Türkiye’nin stratejik konumu
Küresel ekonomide son yılların en çok tartışılan başlıklarından biri de büyüme hızlarının giderek yavaşlaması ve farklı bölgeler arasındaki ayrışmalar…
Pandeminin yarattığı arz zinciri kırılmaları, jeopolitik gerilimler, enerji fiyat şokları ve para politikalarındaki sert sıkılaşmalar; dünya ekonomisini bir “düşük büyüme – yüksek enflasyon” çıkmazına sürüklemişti. Tam da bu ortamda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in 2025 yılı küresel büyüme tahminini %2,2’den %2,4’e yükseltmesi, küçük gibi görünen ama derin anlamlar barındıran bir gelişme olarak dikkat çekiyor diyebilirim.
Fitch’in bu revizyonu özellikle Çin ve Euro Bölgesi’ndeki toparlanma sinyallerine dayanıyor. Yani ABD’nin koyduğu ek vergiler Çin’i zorlasa da, Çin para biriminin değer kaybetmesi ve ihracat fiyatlarının düşmesi sayesinde mallarını farklı ülkelere yönlendirmeyi başardı. Bu da Çin ekonomisinde yeniden bir hareketlenme olduğunu göstermekte.
Avrupa’da ise sanayi üretimi toparlanmaya başlarken, enerji fiyatlarının da fazla oynamaması küresel ekonomiye dair beklentileri olumlu etkiliyor. Hindistan ise adeta küresel büyümenin motoru haline geliyor. Yüzde 6,9’luk büyüme beklentisi, sadece Asya’nın değil, tüm dünyanın ticaret akışlarını etkileyecek nitelikte. ABD cephesinde de tablo karmaşık. Yüksek faiz ortamının yatırımlar üzerindeki baskısı ve borçlanma maliyetlerindeki artış, ekonomide yavaşlamanın bir müddet daha devam edeceği sinyallerini artırıyor. Yani küresel ekonomi “umut ile temkin” arasındaki dar koridorda yol alıyor.
Türkiye için stratejik çıkarımlar
Türkiye açısından küresel büyümenin yukarı yönlü revize edilmesi, ihracat ve sermaye akımları bakımından bir fırsat penceresi açıyor.
Avrupa’nın enerji güvenliği konusundaki açıkları, Türkiye’yi doğal gaz ve yenilenebilir enerji lojistiğinde bir merkez ülke haline getirebilir. Hindistan’ın büyüme ivmesi, Türk şirketleri için yeni pazarlar anlamına geliyor. Çin’in toparlanma süreci ise Asya ile Avrupa arasında bir ticaret köprüsü olan Türkiye’nin jeostratejik rolünü daha da pekiştiriyor. Ancak bu fırsatların değerlendirilebilmesi için içeride sağlam bir zeminin bulunması şart…Yüksek enflasyon, kur dalgalanmaları ve finansman maliyetleri, Türkiye’nin küresel trendlere uyumunu zorlaştırıyor. Fitch’in revizyonunun Türkiye’ye somut fayda sağlaması, büyük ölçüde içeride fiyat istikrarının ve öngörülebilirliğin sağlanmasına bağlı.
Küresel rekabetin yeni parametreleri
Bu sadece büyüme rakamlarına bağlı değil, aynı zamanda büyümenin niteliği de önem taşıyor. Dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları, yeşil dönüşüm ve enerji verimliliği, ülkeler arası rekabette yeni parametreler haline geldi.
Türkiye’nin küresel değer zincirlerinde daha üst bir basamağa çıkabilmesi için bu alanlarda cesur adımlar atması gerekiyor. Örneğin; Avrupa’nın karbon düzenleme mekanizması devreye girdiğinde, karbon yoğun sektörlerdeki ihracatçılarımız daha yüksek maliyetlerle karşılaşacak. Bu durumda Türkiye’nin hem çevre dostu yatırımları artırması hem de teknoloji odaklı üretime yönelmesi kaçınılmazdır. Fitch’in büyüme revizyonu işte bu nedenle Türkiye’ye sadece “dışarıdan gelen bir rüzgâr” değil, aynı zamanda “içeride yapılması gerekenleri hatırlatan bir uyarı” niteliği de taşıyor.
Jeopolitik konumun ekonomik anlamı
Türkiye’nin Doğu ile Batı arasındaki coğrafi avantajı sıkça dile getiriyoruz. Ancak artık mesele sadece lojistik bir köprü olmak değil…
Enerji akışlarında güvenilir bir merkez, finansal piyasalarda bölgesel bir cazibe noktası, teknolojide üretim ve Ar-Ge üssü haline gelmesi gerekiyor. Küresel büyüme hızla Asya eksenine kayarken, Türkiye’nin kendisini sadece Avrupa’ya değil, Hindistan’dan Çin’e uzanan geniş pazara entegre etmesi stratejik bir zorunluluk haline geliyor.
Küçük revizyon, büyük soru
Fitch’in küresel büyüme tahminindeki küçük revizyon, aslında büyük bir soruyu gündeme taşıyor: “Türkiye bu değişen dünyada nasıl bir rol oynayacak?” Bence doğru politikalar hayata geçirilirse, ülke sadece küresel büyümeden pay almakla kalmaz, aynı zamanda yeni küresel ekonomik mimarinin şekillenmesinde de söz sahibi olabilir. Küresel ekonomide her küçük sayı, büyük anlamlar taşır. Bazen %0,2’lik bir revizyon, koca bir kıtanın, hatta bir ülkenin gelecekteki stratejik yönünü belirler. Türkiye’nin önünde de tam olarak böyle bir dönem var. Seçenek net: “Ya dalgaların sürüklediği bir yolcu olmak, ya da küresel akıntının yönünü belirleyecek bir rota çizmek.”
