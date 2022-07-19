Fitch’ten öneriler….

Türkiye’ye diğer uluslararası derecelendirme kuruluşlarından daha yüksek not vermesiyle bilinen Fitch, bu ay Türkiye ülke notunu BB-‘den B+’ya indirip, görünümünü de durağandan ‘’negatife’’ çekti. Arkadaşımız Elif Karaca’nın görüştüğü Fitch Ülke Notları direktörü Paul Gamble, Türkiye kredi notunu mevcut politikanın olumsuz etkilerinden ötürü ‘’kırdıklarını‘’ açıklıyor. Fitch, Türkiye’nin enflasyonu düşürmek bir ortodoks para politikası izlemesi gerektiğinin altını çiziyor.

“Dost acı söyler” diyerek, Gamble’nin söylediklerinden bazı can alıcı bölümleri yorumlayarak aktarayım:

0-2022 yıllık enflasyonu değerlendirdiğimiz ülkeler arasında yüzde 71,4 ile Türkiye’nin ‘’ilk’’ sırada olacağını tahmin ediyoruz. Bu enflasyonu düşürmek, (ancak) faiz artırımı ve ortodoks para politikalarla mümkün olur.

● Artan enflasyonun, zayıf döviz kurunun, güven zayıflamasının ve tüketimin yavaşlamasını bekleyerek, 2023’de seçimin yapılacağı yıl enflasyonun yüzde 57 seviyesinde olacağı tahmin ediyoruz.

● AB’nin zayıf büyümesi Türkiye’nin dış talebi üzerinde baskı oluşturacak. Bu nedenle Türkiye’nin 2022 büyümesinin (ancak) yüzde 4,5, 2023‘de de (ancak) yüzde 3 olmasını öngörüyoruz.

● Türkiye’nin kırılganlığı dış finansal piyasaların risk almaktan kaçınmasına neden olacak. Ayrıca Fed‘in faiz arttırması Türkiye’ye fon verme yönünde ayrı bir riskten kaçınma nedeni oluşturacak.

Fitch yetkilisine göre, Türkiye’nin yeni ekonomi politikası olarak takdim edilen ‘’karışımlı’’ model, kamu maliyesi ve ülke döviz pozisyonu üzerindeki riskleri artırdı.

Ülke yönetimi zorlu dış ortam ve artan makroekonomik risk ortamına karşın, yüksek büyüme ve istihdamı korumaya odaklandı. Ancak bu politikayı uygularken, giderek daha müdahaleci ve öngörülmeyen politikalar izlemeyi sürdürürse, güven ve finansmana erişim daha da zayıflayabilir. ‘

’Dost acı söyler” diyerek, Fitch’in uyarılarına kulak verip ciddiye alalım…

GÜNÜN SÖZÜ:

TOBB Başkan Vekilliği ve Kahramanmaraş TSO Başkanlığı döneminde DÜNYA olarak ortak projeler ürettiğimiz, Anadolu sanayiinin öncülerinden Mehmet Balduk’un vefatından büyük üzüntü duydum. DÜNYA olarak saygıyla anıyoruz.